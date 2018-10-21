Новая роль США: сырьевой придаток

Похоже, что поставки пенсильванского угля, возложенные бременем на Порошенко, не спасают американскую угольную промышленность от краха. Теперь Вашингтон хочет переложить спасение на плечи американских военных.Трамп планирует передать военно-морскую инфраструктуру для экспорта энергетических ресурсов, в том числе угля. И тут раздаётся сразу два звоночка.Во-первых, о скором сокращении ВМФ США. Гегемон больше не будет пугать всех подряд своими авианосными группами при наличии у соперников современного ракетного вооружения — это больше неэффективно и затратно.Во-вторых, экономика Штатов явно не в лучшем положении, раз приходится судорожно искать, кому бы спихнуть свой уголёк оптом. Дональд хочет навязать уголёк азиатским странам, вот только будут ли они покупать, пока не понятно. Кроме построения непосредственно транспортного коридора, необходимо ещё избавиться от австралийских конкурентов, чей уголь ближе и, соответственно, дешевле.Есть ещё и третий звоночек, но он не явный. Министерство энергетики США сообщает, что американские производители переходят на возобновляемые источники энергии и газ, потому и необходимо спасать угольную промышленность через экспорт. А если это всё-таки не замена угля на газ и ветер, а банальное сокращение производства?Американскую империю ждёт незавидное будущее. Порты, где некогда швартовались корабли одного из самых сильных флотов в мире, ждёт перепрофилирование под уголь. Штаты, пытавшиеся обречь Россию на роль сырьевого придатка, сами в него превращаются.