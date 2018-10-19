Нет сигналов от катапультировавшихся лётчиков Л-39. Почему?

Спустя сутки после того, как самолёт Л-39 упал в Таганрогский залив Азовского моря, нет официальных данных о судьбе его экипажа. Напомним, что накануне было заявлено об аварии самолёта в районе населённого пункта Должанская. При этом сразу же в Минобороны РФ заявили, что экипаж успешно катапультировался, и в зоне падения начаты его поиски.Обломки самолёта найдены, а вот что с экипажем, - сказать никто не может. Спустя значительное время с момента начала поиска лётчиков успехом операция не увенчалась, наступило тёмное время суток, что саму операцию существенным образом осложняет.В этой связи возникают вопросы.Так как самолёт принадлежал ВМФ РФ и выполнял полёты над морем, то надо полагать, что при катапультировании используется парашютная система не только с НАЗ (носимым аварийным запасом), но и спасательной лодкой МЛАС (МЛАС-1). Лодка в данном случае – индивидуальное спассредство, которая предназначена для размещения лётчика при его приводнении после вынужденного покидания самолёта. Диапазон рабочих температур для такой лодки - от -30 до +50. Вся парашютная система такого рода - С-4, которая используется при катапультировании с самолётов (чаще - легкомоторных) и вертолётов над водной поверхностью. Масса парашюта с лодкой и страхующим прибором составляет около 16 кг.Парашютная система отлично себя показала при использовании на разных высотах от 100 метров и до стратосферного уровня. Мало того, разработчики, да и сами лётчики, говорят о том, что парашютная система этого класса способна отлично сработать и на высотах от 80 м.Какой вывод из всего описанного выше можно сделать? Лётчики катапультировались с высоты менее сотни метров и, возможно, парашютная система попросту не сработала так, как должна при выполнении параметров высотности? В этом случае нужно называть вещи своими именами – шансов у лётчиков при сильном течении в районе аварии Л-39 изначально было немного, если только не счастливая случайность с проходящими в непосредственной близости гражданскими судами.Если система сработала, то почему до сих пор нет данных о получении сигналов аварийных радиомаяков.Но надежда всё же остаётся. Ждём официальных заявлений военного ведомства.