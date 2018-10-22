«Мурена» возвращается



Десантные катера проекта 12061 "Мурена" на подходе к берегу. Рисунок "Рособоронэкспорт" / roe.ru



Схема катера "Мурена". Рисунок ЦМКБ "Алмаз" / almaz.spb.ru



Макет "Мурены" на выставке. Фото Wikimedia Commons



Десантный катер выходит на берег. Фото "Рособоронэкспорт" / roe.ru



Катер на берегу. Фото "Объединенная судостроительная корпорация" / aoosk.ru



Десантный катер LSF 623 проекта 12061Э. Фото Минобороны Республики Корея

По материалам сайтов:

http://tass.ru/

http://rg.ru/

http://flot.com/

https://flotprom.ru/

http://almaz.spb.ru/

http://roe.ru/

http://russianships.info/

В отдаленном прошлом российский военно-морской флот располагал несколькими десантными катерами на воздушной подушке проекта 12061 «Мурена». В определенный момент они поменяли хозяев, и перешли на службу в другую структуру. Позже боевые единицы, выработав свой ресурс, были списаны и утилизированы. Однако флот по-прежнему нуждается в подобных катерах, и в обозримом будущем в его составе могут появиться обновленные серийные «Мурены».Тактико-техническое задание на перспективный десантный катер для ВМФ СССР было сформировано в конце семидесятых годов. Разработку проекта с номером 12061 и шифром «Мурена» поручили Центральному морскому конструкторскому бюро «Алмаз» (г. Ленинград). Руководство проектом в разное время осуществляли Ю.М. Мохов и Ю.П. Семенов. Опытно-конструкторские работы заняли несколько лет, и после этого состоялась закладка головного катера нового типа.Заказчик требовал создать новый катер на воздушной подушке, способный доставлять десант на подготовленное и неподготовленное побережье. При этом следовало обеспечить возможность самозащиты при движении к берегу и огневой поддержки высаживаемого десанта. Основной задачей катера «Мурена» являлась перевозка и высадка десанта, но вместе с тем он должен был иметь возможность транспортировки и установки морских мин.Строительство катеров нового типа началось в первой половине восьмидесятых годов. Соответствующий заказ получил Хабаровский судостроительный завод им. 60-летия СССР. Уже в 1985-м головная «Мурена» была передана заказчику. Этот катер служил под обозначением Д-453. В 1987 году флоту передали катера Д-458 и Д-259. В дальнейшем, в 1988-92 годах флот ежегодно получал по одному новому десантному катеру. Так на службу поступили Д-285, Д-447, Д-323, Д-142 и Д-143. В соответствии с планами командования, военно-морской флот получил восемь десантных катеров.В течение нескольких лет все имеющиеся «Мурены» служили в составе Тихоокеанского флота. В конце ноября 1994 года эти катера вывели из состава военно-морского флота и передали морским силам пограничных войск. В связи с этим они изменили свои назначения. Десантные катера с особыми возможностями планировалось использовать в качестве пограничных сторожевых катеров. При этом, однако, никакая перестройка или модернизация не осуществлялась.Служба десантного катера Д-142 продолжалась не слишком долго. Из-за проблем технического характера его пришлось списать уже в 1996 году. Таким образом, предпоследний катер серии продолжал службу всего пять лет. Остальные катера избежали подобной участи и достаточно долго участвовали в охране морских границ. Семь оставшихся «Мурен» использовались погранвойсками до 2004 года. Выработав свой ресурс, они были списаны и отправились на разделку. На этом эксплуатация катеров проекта 12061 российскими структурами прекратилась. Впрочем, возможно, что это была лишь временная остановка.В начале двухтысячных годов российские судостроители заключили любопытный экспортный контракт на поставку катеров типа «Мурена-Э». Три таких судна пожелали получить военно-морские силы Южной Кореи. Первый из заказанных катеров был заложен весной 2004 года, второй – через несколько месяцев. Строительство третьего стартовало в апреле 2005 года. В конце лета того же года головной катер спустили на воду, и в конце сентября он вошел в боевой состав ВМС заказчика. Примерно через год состоялся спуск двух других катеров. Они начали службу в октябре и декабре 2006-го.Корейские ВМС до сих пор используют десантные катера российской постройки и, в целом, довольны этим приобретением. Списание или замена импортной техники пока не планируется, и «Мурены-Э» будут оставаться в строю в течение длительного времени. Следует отметить, что Южная Корея пока является единственным зарубежным заказчиком катеров проекта 12061.Едва ли не с середины восьмидесятых годов конструкторы ЦМКБ «Алмаз» занимались развитием исходного проекта 12061 и создавали новые варианты катеров. В разное время были предложены несколько специализированных версий такой техники, предназначенных для решения особых задач. Так, катер типа «12061П» должен был нести противопожарное оборудование, проект «12061С» предлагал строительство спасательного катера, а в проекте с литерами «ГП» десантное судно становилось грузопассажирским.После подписания российско-французского контракта на строительство пары универсальных десантных кораблей типа Mistral проект «Мурена» опять получил развитие. Был разработан катер 12061М «Мурена-М», учитывающий специфику развития десантного флота и особенности современных крупных кораблей. К сожалению, контракт с Францией был разорван, и обновленные катера российского производства не смогли пойти в серию. Однако позже стало ясно, что модернизированные катера все же поступят на службу.В этом году российская оборонная промышленность приступила к реализации новой Госпрограммы вооружений, рассчитанной до середины двадцатых годов. Этот документ, среди прочего, предусматривает строительство десантно-высадочных средств нескольких проектов. В частности, предусматривается заказ нескольких десантных катеров проекта 12061 «Мурена» одной из последних модификаций.Официальные лица ранее утверждали, что строительство новых десантных катеров стартует в 2021 году. Запланирована постройка восьми боевых единиц. Заказ на эти катера, как и в восьмидесятых годах, получат хабаровские судостроители. При этом сроки строительства и период сдачи готовых «Мурен-М», а также стоимость будущего контракта до определенного времени не уточнялись. Вероятно, подобную информацию планировалось огласить в ближайшем будущем.Несколько недель назад стало известно, что сроки строительства новых десантных катеров могут сдвинуться. Примечательно, что подписание контракта и, соответственно, закладку катеров предполагается сдвинуть влево и осуществить раньше, чем изначально планировалось. О дальнейшей судьбе проекта «Мурена-М» и специфике строительства таких кораблей 20 сентября рассказал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность.Вице-премьер напомнил о текущих планах, предусматривающих строительство восьми десантных катеров после 2021 года. В существующей ситуации он считает необходимым рассмотреть возможность досрочного заключения контракта на новые «Мурены-М». С целью поддержки Хабаровского судостроительного завода, а вместе с ним и всего Хабаровского края следует найти возможность заключить договор на строительство уже в следующем 2019 году.Ю. Борисов также пообещал обсудить вопросы строительства катеров с коллегами из министерства обороны и военно-морского флота. Благодаря этому судостроительный завод сможет в ближайшем будущем начать подготовку к сборке катеров. Чтобы завод имел возможность строить долгосрочные планы, вице-премьер предположил необходимость заключения длительного контракта, до 2027 года.Вице-премьер также уточнил примерную стоимость требуемых десантных катеров. По его словам, за строительство восьми единиц техники Хабаровский судостроительный завод получит около 3 млрд рублей – порядка 375 миллионов за каждый. Впрочем, окончательную стоимость контракта предстоит определить в ходе переговоров заказчика и исполнителя.Согласно последним сообщениям, в средней перспективе военно-морской флот сможет получить восемь новейших десантных катеров на воздушной подушке проекта 12061М «Мурена-М». Этот катер представляет собой вариант глубокой модернизации базового проекта 12061, предусматривающий совершенствование конструкции и серьезные изменения состава бортовой аппаратуры. В то же время, обновленный катер полностью сохраняет все функции предшественника.Катера семейства «Мурена» строятся на основе особого корпуса с коробчатыми обводами, вмещающего все необходимые агрегаты и внутреннюю десантную палубу. Корпус изготавливается сваркой из панелей алюминиево-магниевого сплава, стойкого к нагрузкам и коррозии. Центральная часть корпуса отдается под крупный десантный отсек. По бокам от него находятся помещения и отсеки различного назначения, в том числе вмещающие устройства силовой установки. На палубе устанавливаются башню с вооружением и центральная надстройка-рубка. В кормовой части палубы расположены маршевые винты в кольцевых каналах и воздушные рули.Энергетическая установка «Мурены» включает пару газотурбинных двигателей мощностью по 10 тыс. л.с. Мощность двигателей через редукторы распределяется на два бортовых нагнетательных агрегата и на пару маршевых винтов. Нагнетательные агрегаты строятся на основе осевого рабочего колеса диаметром 2,2 м. Через заборные окна на палубе воздух отправляется под днище, где удерживается гибким ограждением воздушной подушки. Для поступательного движения используется пара реверсивных винтов диаметром 3,5 м. За винтами находятся вертикальные аэродинамические рули. Также на борту катера присутствует пара газотурбинных генераторов мощностью по 100 кВт.Основной задачей катера проекта 12061М является перевозка личного состава или техники с высадкой на побережье, в том числе неподготовленное. Десантная палуба максимально возможных размеров размещена внутри корпуса, в его центре. Размеры палубы и грузоподъемность катера позволяют перевозить один танк массой до 48,6 т, два бронетранспортера или БМП либо два грузовых автомобиля-тягача с буксируемыми артиллерийскими орудиями. На палубе могут устанавливаться съемные лавки для 140 пехотинцев. Также возможна перевозка любых других грузов общей массой до 40-42 т.Загрузка и выгрузка осуществляется через крупный носовой люк. Передний лист корпуса выполнен в виде откидной аппарели, опускаемой на грунт. Также имеется подъемная секция палубы, облегчающая выход из корпуса. Подвижная аппарель упрощает выгрузку техники и личного состава на различных побережьях, в том числе при наличии препятствий.«Мурены» способны защищать себя при подходе к берегу и поддерживать десант огнем. На палубе располагаются две башенные установки АК-630 с автоматическими орудиями калибра 30 мм. С их помощью следует бороться с воздушными, надводными и береговыми целями. Установки имеют дистанционное управление. Также на борту присутствует 8 ПЗРК для защиты от воздушного нападения. При получении соответствующей задачи, катер может принять на борт от 10 до 24 морских мин тех или иных типов.Собственный экипаж десантного катера состоит из 12 человек. В распоряжении экипажа имеется комплекс всех необходимых средств навигации, поиска опасных объектов и связи. Обеспечивается выполнение боевых задач в любых метеоусловиях и в любое время суток.«Мурена-М» отличается сравнительно небольшими габаритами. Наибольшая длина катера составляет 32 м, ширина – около 15 м. Полное водоизмещение – 150 т. За счет воздушной подушки с двумя нагнетающими агрегатами катер способен передвигаться над водой и ровными участками суши. Обеспечивается преодоление препятствий высотой до 1,25 м. Максимальная скорость катера достигает 55 узлов (около 102 км/ч). Дальность плавания – 200 морских миль. Автономность, по понятным причинам, ограничена 1 сутками.Используя воздушную подушку, десантные катера проектов семейства «12061» способны быстро выходить в район высадки десанта, сокращая вероятность своевременного обнаружения и удара со стороны противника. Кроме того, катер особой конструкции может самостоятельно выйти на берег, упростив высадку солдат и техники. Наличие пары 30-мм автоматических пушек с высокими характеристиками обеспечивает эффективное подавление обороны противника.В середине восьмидесятых годов ВМФ СССР получил головной десантный катер на воздушной подушке проекта 12061 «Мурена». В начале девяностых годов был сдан восьмой из заказанных катеров. Чуть позже катера поменяли хозяев и освоили новую «профессию», после чего служили до середины двухтысячных годов. Выработка ресурса и другие факторы привели к тому, что в 2004 году все остававшиеся в строю «Мурены» были списаны. Вскоре после этого три схожих катера отправились служить в зарубежных ВМС.Не так давно стало известно, что российское командование планирует вернуть «Мурены» в строй, причем на этот раз речь идет о модернизированных катерах проекта 12061М. Согласно планам флота, в будущем будет вновь создана группировка из восьми таких катеров, имеющих высокие характеристики и особые возможности. Поводом для оптимизма являются последние заявления официальных лиц. Сейчас рассматривается вопрос переноса сроков строительства новых катеров: оно может стартовать на два года раньше, чем предполагалось ранее.Для развития российского военно-морского флота требуются корабли и катера всех основных классов. Определенное значение в кораблестроительной программе имеют десантные катера на воздушной подушке. В обозримом будущем ВМФ сможет получить новые образцы этого класса, причем произойдет это раньше, чем ожидалось. В итоге требуемый облик десантных сил флота будет получен с серьезным опережением планов.