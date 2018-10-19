Украина заявила об изъятии российского судна "Норд". Беспредел продолжается

Цель передачи судна - осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства.

Украинская прокуратура приняла решение об изъятии российского рыболовецкого судна. Речь идёт о судне «Норд», которое было фактически в режиме пиратского захвата задержано и доставлено в порт Бердянск украинскими пограничниками. Капитан «Норда» томится в украинских застенках.Решение об изъятии судна в пользу Украины озвучено представителями так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым». Это ведомство явно силится показать свою значимость и состоятельность на фоне получения средств украинских налогоплательщиков при отсутствии «Автономной Республики Крым» на реальной карте Украины.Начальник управления прокуратуры «АРК» Евгений Комаровский:Фактически Комаровский говорит о возможной продаже судна с целью получения денежных средств, которые пойдут на украинские банковские счета. Кому будут продавать? России?Напомним, что Украина преследует капитана судна «Норд» в уголовном ключе, обвиняя его в «нарушении порядка въезда на временную оккупированную территорию и выезда оттуда с целью причинения вреда интересам государства».На данный момент «Норд» передан Национальному агентству Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений.Интересно, когда это агентство займётся активами г-на Порошенко?Изъятие российского судна является прецедентом, который может стать причиной ответных действий и в отношении украинских активов в России.