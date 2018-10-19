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Украина заявила об изъятии российского судна "Норд". Беспредел продолжается

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Украинская прокуратура приняла решение об изъятии российского рыболовецкого судна. Речь идёт о судне «Норд», которое было фактически в режиме пиратского захвата задержано и доставлено в порт Бердянск украинскими пограничниками. Капитан «Норда» томится в украинских застенках.

Решение об изъятии судна в пользу Украины озвучено представителями так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым». Это ведомство явно силится показать свою значимость и состоятельность на фоне получения средств украинских налогоплательщиков при отсутствии «Автономной Республики Крым» на реальной карте Украины.


Украина заявила об изъятии российского судна "Норд". Беспредел продолжается


Начальник управления прокуратуры «АРК» Евгений Комаровский:
Цель передачи судна - осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства.


Фактически Комаровский говорит о возможной продаже судна с целью получения денежных средств, которые пойдут на украинские банковские счета. Кому будут продавать? России?

Напомним, что Украина преследует капитана судна «Норд» в уголовном ключе, обвиняя его в «нарушении порядка въезда на временную оккупированную территорию и выезда оттуда с целью причинения вреда интересам государства».

На данный момент «Норд» передан Национальному агентству Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений.

Интересно, когда это агентство займётся активами г-на Порошенко?

Изъятие российского судна является прецедентом, который может стать причиной ответных действий и в отношении украинских активов в России.
Использованы фотографии:
https://ark.gp.gov.ua
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