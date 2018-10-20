Эр-Рияд своеобразно признал убийство журналиста: Была попытка дискредитации

Саудовская Аравия была вынуждена признать факт убийства журналиста Джамала Хашогги (Хашкаджи) в своём консульстве в Стамбуле. При этом признание оказалось, мягко говоря, специфическим. В Эр-Рияде заявили, что «разочарованы смертью Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, которая стала итогом его конфликта с зашедшими в здание консульства людьми».Такое заявление сделал саудовский генпрокурор. При этом он не уточнил, каким должен быть конфликт «с зашедшими в здание», чтобы эти люди в течение нескольких минут пытали журналиста, снимали кожу с его лица, после чего зверски убили, отрезав голову и конечности. По этическим причинам "ВО" не может продемонстрировать страшные фото итога расправы с Хашогги.Не говорится и о том, как так получилось, что все «зашедшие в здание» 15-18 человек, как показывают изученные Турцией материалы, сразу же оказались «в зоне конфликта» с Хашогги, начав пытки.Эр-Рияд цинично заявляет, что «будет расследовать случившееся и принимать меры, добавляя, что меры частично уже приняты. О каких конкретно мерах идёт речь?Выясняется, что в отставку отравлены сотрудник разведки Саудовской Аравии генерал Ассири с одновременным лишением его статуса советника монарха. Также уволен с госслужбы советник наследного принца Сауд аль-Кахтани.Эксперты отмечают, что таким ходом Эр-Рияд пытается убить двух зайцев: показывает, что верховные власти королевства якобы не причастны к зверскому убийству журналиста, критиковавшего кронпринца, и одновременно устраняет тех, кто мог бы кронпринцу составить конкуренцию во внутриполитической борьбе. Это, в принципе, объясняет тот факт, почему пытки и убийство проводились именно в здании консульства – «заговор отдельных лиц против наследника престола с целью дискредитации».Ранее президент США заявил, что «вероятно, саудовский журналист был убит, и это без ответа не останется». Теперь важно определиться, кому же будет отвечать Трамп, если столь обожаемым им в финансовом плане Эр-Рияд фактически заявляет о «провокации и дискредитации со стороны зашедших в консульство лиц».