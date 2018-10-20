Истребители США уже над Арктикой: авианосец "Harry Truman" постарался

Мы намерены продемонстрировать мощь и гибкость наших военно-морских сил. Почти 30 лет наша палубная авиация не действовала в погодных условиях, присущих Арктике. Теперь члены экипажа показывают, что авианосец при наличии внушительного авиакрыла способен к реализации своих возможностей в любой точке планеты.

Заявления Сергея Шойгу по поводу того, что Арктика становится регионом наращивания военного потенциала, нашли своё отражение в событиях, которые в макрорегионе проявили себя впервые с момента развала Советского Союза. Американский авианосецв составе АУГ вошёл в арктические воды, направляясь к северным морским границам Норвегии для участия в масштабных военных учениях НАТО «Trident Juncture 2018». В общей сложности, в натовских маневрах примут участие свыше 45 тысяч военнослужащих.Нужно отметить, что предыдущий заход американской авианосной ударной группы в Арктику состоялся в уже далёком 1991 году. Также стоит заметить, что Норвегия является страной НАТО, которая на севере граничит с Российской Федерацией.Как появление авианосца фактически у морских границ России объясняют в ВВС США:При этом в США традиционно заявляют о том, что учения НАТО «Trident Juncture 2018» не направлены против России. Эти заявления в НАТО используют постоянно, продолжая настойчиво продвигать свою военную инфраструктуру к российским границам. В той же Норвегии, граничащей с РФ, Вашингтон решил разместить своих военнослужащих, отправить обратно которых у официального Осло уже вряд ли получится даже при сильном желании. Японцы хорошо знакомы с этой схемой, хотя и в НАТО в силу географии не состоят.