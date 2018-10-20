СМИ США: Иран поможет "поумнеть" ракетам "Хизбаллы" с помощью GPS. Где логика?
Американский телеканал FOX News выходит с репортажем, в котором со ссылкой на западное разведсообщество рассказывает об очередных «коварных планах Ирана». В репортаже заявлено, что Иран якобы наращивает военные поставки «Хизбалле» в Ливане. В частности, заявлено, что иранская военная разведка поставила на объекты группировки «Хизбалла» оборудование GPS «для превращения неуправляемых ракет в высокоточное оружие».
Представители разведки США, как сообщает FOX, заявили, что Тегеран отправил «оборудование с компонентами GPS три дня назад». Далее - буквально следующее: отправка состоялась иранским бортом (Fars Air Qeshm) через Дамаск в Ливан, что было отслежено с помощью сайта Flightradar24.
Эту новость тут же подхватили израильские средства массовой информации, включая Haaretz.
А ведь новость FOX заставляет пожать плечами. Если верить представленной информации, то иранцы собираются помочь «Хизбалле» осуществлять наведение ракет с помощью американской навигационной (спутниковой) системы. Стало быть, американцы в военно-техническом плане «поддерживают иранский режим»?
Но если «Хизбалла» собирается оснащать свои ракеты средствами наведения GPS, то ни Израилю, ни США, ни другим большим друзьям Тегерана бояться нечего. Ведь GPS-сервисы США для иностранного использования, как известно, изначально «заточены» на некоторые расхождения с реальными координатами. Также эти сервисы легко контролируются из США.
Напомним, что ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о якобы наличии на территории Ливана "скрытых объектов с иранскими ракетами". После этого ВВС Израиля нанесли удар по южной части Ливана.
Представители разведки США, как сообщает FOX, заявили, что Тегеран отправил «оборудование с компонентами GPS три дня назад». Далее - буквально следующее: отправка состоялась иранским бортом (Fars Air Qeshm) через Дамаск в Ливан, что было отслежено с помощью сайта Flightradar24.
Эту новость тут же подхватили израильские средства массовой информации, включая Haaretz.
А ведь новость FOX заставляет пожать плечами. Если верить представленной информации, то иранцы собираются помочь «Хизбалле» осуществлять наведение ракет с помощью американской навигационной (спутниковой) системы. Стало быть, американцы в военно-техническом плане «поддерживают иранский режим»?
Но если «Хизбалла» собирается оснащать свои ракеты средствами наведения GPS, то ни Израилю, ни США, ни другим большим друзьям Тегерана бояться нечего. Ведь GPS-сервисы США для иностранного использования, как известно, изначально «заточены» на некоторые расхождения с реальными координатами. Также эти сервисы легко контролируются из США.
Напомним, что ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о якобы наличии на территории Ливана "скрытых объектов с иранскими ракетами". После этого ВВС Израиля нанесли удар по южной части Ливана.
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