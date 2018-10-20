МиГ-29К. Возрождение при отсутствии авианосцев

На сегодняшний день палубные истребители являются элитой авиации любого государства, где такая авиация вообще имеется. Естественно, к ним, и к лётчикам предъявляются очень высокие требования.Выпуск программы «Полигон» на канале «Т-24» посвящён непростой судьбе отечественных палубных истребителей - в первую очередь МиГ-29К, история которого началась в 80-е годы. В течение долгого времени этот проект находился в фазе ожидания, не получив нужной поддержки. И только в 2000-е годы возобновилась работа по созданию многофункционального истребителя для авианосцев уже на базе новейших технологий. Произошло возрождение МиГ-29К. Вот только с авианосцами к тому моменту возникли большие проблемы, как и со специализированными наземными комплексами для тренировок.Сегодня многоцелевой истребитель морского базирования МиГ-29К занимает почётное место в строю морской авиации ВМФ России. Ожидаем, что у морской авиации появятся соответствующие носители (в частности, до конца будет доведён ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов").Этот истребитель спроектирован как новая платформа и имеет огромный потенциал для наращивания боевых возможностей, которые присущи самолётам уже пятого поколения.Свой авторитет истребитель завоевал не только на международных салонах. Он принимал участие в морских походах и был задействован в военных операциях по уничтожению боевиков террористических группировок на территории Сирии.В ролике предоставлена возможность виртуально заглянуть "под обшивку" МиГ-29К.