Федеральные каналы крутили комедии во время церемонии похорон в Керчи. Это что?

Мы живём в свободной стране, где каждому предоставлена возможность определять планку собственной гражданской этики. Мы живём в демократической стране, где каждый может отвести для себя ту нишу, которую считает наиболее удобной и достойной. Мы живём в стране, где говорят о совершенствовании нравственного воспитания, о почитании традиций, исторических корней, формировании национального (мультинационального) культурного кода.Накануне на улицы Керчи вышли более 30 тысяч человек, чтобы в последний путь проводить жертв ужасной трагедии, разыгравшейся 17 октября в местном политехническом колледже. Местные жители и гости города нескончаемым потоком шли, чтобы проститься с юношами, девушками, педагогами. Слёзы, траурные букеты, дрожащие голоса в интервью многочисленным журналистам. И в голосе фактически одно: это наша общая трагедия, трагедия для всей огромной страны; она не может оставить равнодушным, она не должна повториться.Раздирающие душу кадры с траурной церемонии в Керчи, где даже крепкие мужчины не смогли сдерживать слёзы горя, постигшего Крым, постигшего Россию:Но в этот трагический момент нашлись и те, кто решил, что эта трагедия «где-то там, а мы где-то тут». Кто решил попросту не заметить происходящего и «не отвлекать» других. И было бы полбеды, если бы речь шла об отдельно взятых рядовых гражданах, которые, как уже было сказано, «в силу победившей демократии» могут на трагедию реагировать как угодно или не реагировать совсем. Но речь идёт о средствах массовой информации федерального уровня.«Во всей красе» проявили себя некоторые федеральные каналы, решив, что в момент прощания Керчи с жертвами массового убийства (20 семей потеряли своих родных, десятки юных керчан стали инвалидами) можно и нужно хохмить и лицедействовать.В телепрограммах ТНТ, СТС – всё те же традиционные комедийные истории, юмористические шоу "ниже пояса" и такие же сериалы. Свобода слова - да ради бога. Но какой-то моральный код хотя бы в этот день... нет?В регионе Российской Федерации в последний путь провожают тех, кто по определению должен был жить и созидать для Родины десятки лет, а руководство телеканала запускает в эфир «комедийный боевик». Это вообще уместно? Рейтинги и прибыль уже затмили всё человеческое?Да, общероссийского траура объявлено не было (хотя тоже несколько странное решение при учёте масштаба трагедии), и вроде бы теми же федеральными каналами всё юридически соблюдено – «народу нужно больше зрелищ»... Но какой тогда толк собираться большим чиновникам на всевозможные серьёзные ток-шоу и обсуждать необходимость «что-то делать с занятостью и воспитанием современной молодёжи». Какой практический толк обсуждать жизнь того же Рослякова, если даже в этот конкретный момент кто-то в эфире ТВ фактически заявляет: Да мне плевать, что там произошло - запускаем очередную комедию в эфирчик..., пока Вы на одном канале говорите о воспитании, другой канал продолжает «воспитывать» по-своему. И ведь это далеко не первый подобный случай. О каком воспитании даже на чувстве сострадания говорить, когда те, кто несёт свою ответственность, смешивают трагедию с комедией. Одни «сериалят» комедиями во время массовых похорон, другие снимают «блэк камеди» о блокаде Ленинграда. Это звенья одной цепи. Каким может оказаться её результат? – Такие «Росляковы» уже на подсознательном уровне перестают разграничивать горе и радость, трагедию и повод для веселья, считая себя «королями действий и возможностей».