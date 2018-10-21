Двухметровые и бестелесные. Кто взорвал украинские склады

Причиной взрывов как на военных складах в Черниговской области, так и в других местах, были «закладки». Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.«Беспилотника там не было. Это мы проверили, проводятся соответствующие экспертизы. Более 400 военных допрошены. Скорее всего, что это была закладка», — сообщил Матиос.По его словам, за четыре дня до взрывов неподалеку от технической территории ночью были замечены «два человека в камуфляжной форме», однако их не удалось найти.«Склад в Ичне был одним из самых защищённых… С проведением допросов на полиграфе достоверно установлено, что 4-го числа, то есть за четыре дня до взрывов, за 50—70 метров от технической территории, где были склады, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, в ночное время, в 02:00 ночи, передвигались по периметру», — добавил он.Сразу после возникновения пожара на военных складах под Черниговом в СБУ сообщили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию.Между тем начальник хранилища №7 старший прапорщик Пётр Дегтяренко на допросе сообщил, что за несколько суток до взрывов он вместе с двумя сослуживцами, военнослужащими той же части, проявляя бдительность, решили добровольно обойти периметр части.Чтобы не заснуть, взяли с собой ободряющие напитки и нехитрую снедь. После километрового марша расположились в месте, откуда обеспечивался наилучший обзор территории, и решили немного закусить. Спустя три часа, около двух часов ночи, военнослужащие заметили странные фигуры в камуфляже, бесшумно передвигающиеся в ночном тумане.Прапорщики не решились подойти к ним, так как неизвестные были очень высокого роста, более двух метров, и стали кидать в них камнями и ветками. Однако те беспрепятственно пролетали сквозь фигуры незнакомцев. На головах неизвестных виднелись полупрозрачные шлемы, из-за которых было невозможно разглядеть их лица.Тогда военнослужащие решили попытаться испугать их, начали размахивать руками и громко кричать «Слава Украине!» и «Героям слава!» Неизвестные тут же исчезли.Решив, что им всё равно никто не поверит, сослуживцы приняли решение тайно и добровольно нести патрулирование каждую ночь, чтобы обеспечить безопасность родной части.В ночь перед взрывами, как только стемнело, они также расположились в привычном месте. Спустя два-три часа из темноты внезапно появились незнакомцы, и, ни слова не говоря, расселись рядом с военнослужащими.По словам военных, они попытались позвать на помощь, однако не смогли это сделать, поскольку у них «онемели языки». Между тем неизвестные, также молча, съели все продукты и выпили все напитки, после чего сняли шлемы. В одном из них, самого малого роста, прапорщики с изумлением опознали лицо, очень похожее на спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.После этого сознание покинуло военнослужащих. По их словам, они очнулись только на территории склада: вокруг горели и взрывались ракеты и другие боеприпасы.В настоящее время сотрудники СБУ выясняют подробные обстоятельства и устанавливают степень вины данных лиц.