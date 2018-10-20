Шойгу рассказал о роли ВС РФ в разгроме ИГ в Сирии

Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тыс. боевиков, освобождено 1411 населённых пунктов и более 95% территории Сирии.

Министр обороны России высказался об эффективности боевого применения ВС РФ в Сирии в отношении группировки ИГ (*запрещена в России). По словам Шойгу, за три года участия в контртеррористической операции в САР ИГ* разгромлена. Этого удалось достичь в тесной координации с армией Сирии. РИА Новости приводит заявление Сергея Шойгу:Подчёркивается, что речь идёт о территориях, которые ранее контролировались террористами так называемого «Исламского государства»*.В ходе своего выступления на 5-м совещании министров обороны страны АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс») глава оборонного ведомства России отметил, что с террористическими вызовами необходимо бороться единым фронтом. Это важное замечание, особенно если учитывать характер действия в той же Сирии отдельных партнёров, которые не только не ведут полноценную антитеррористическую борьбу, но и используют любую возможность нанести удар по САА. – По сирийским войскам, которые с террористами борются уже несколько лет, неся существенные потери.Шойгу добавил, совместные с САА усилия помогли добиться того, что сирийская армия контролирует территории, на которых проживают около 90% населения страны. А в это время на участках, контролируемыми, например, США, тот же ИГИЛ* снова поднимает голову. Яркий пример – резкое обострение ситуации на востоке провинции Дейр-эз-Зор.