Памятник Сирано де Бержераку, город Бержерак, долина Шеврез

«... Здесь похоронен поэт, бреттер, философ,

Не разрешивший жизненных вопросов;

Воздухоплаватель и физик, музыкант,

Непризнанный талант,

Всю жизнь судьбой гонимый злобной;

Любовник неудачный и бедняк –

Ну, словом, Сирано де Бержерак».

Сирано де Бержерак, портрет

«А вы, ей-богу, мне по нраву,

Я хлопал что есть сил.

Дуэль была на славу.

И, что ни говори, язык у вас остер!».

Шарль де Батц, граф Д`Артаньян

Нельская башня

Государства и империи Луны

"Знайте же, что ракеты были расположены в шесть рядов по шесть ракет в каждом ряду и укреплены крючками, сдерживавшими каждую полудюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий».

Скаррон

Кардинал Мазарини, портрет

Эдмон Ростан

Сирано де Бержерак, французское издание

«Плащ позади поднялся, поддерживаемый шпагой,

Как петушиный хвост, с небрежною отвагой».

Жерар Депардье в роли Сирано де Бержерака, фильм 1990 г.