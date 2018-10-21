«Не разрешивший жизненных вопросов…»
В одном из городов французской долины Шеврез можно увидеть памятник человеку, который, не был ни прославленным полководцем, ни великим ученым, ни гениальным писателем, но, тем не менее, известен, пожалуй, всем.
Случай в мировой истории редкий, но отнюдь не исключительный. А.Дюма в своем знаменитом романе прославил, в общем-то, ничем не примечательного служаку Шарля де Батца, графа д’Артаньяна. Блестящий авантюрист Казанова и скульптор Челлини «сделали себя» сами, лично написав беллетризованные воспоминания. Меньше повезло соратнику Жанны Д`Арк Жилю де Рэ, которого во всем мире знают как герцога Синяя Борода. А наш герой стал известным благодаря Эдмону Ростану. «Всю жизнь терпел лишенья я, мне все не удалось – и даже смерть моя!», – сколько горькой иронии слышится в словах, вложенных французским драматургом в уста нашего героя. Бессмертие в обмен на амплуа комического героя! Но о ком же мы поведем наш рассказ? Ответим стихами Ростана:
Человек, который в XVII веке сказал: «Единственно Разум, только Разум – мой властелин». Который, по мнению Теофиля Готье, «заслуживает быть названным гением, а не забавным безумцем, каким видели его современники». И который неожиданно «очутился в шкуре комического персонажа, не напоминающего даже отдаленно настоящего Сирано» (Жан Фрести).
Он не был ни дворянином, ни гасконцем. Дед нашего героя, в честь которого он при крещении получил имя Савиньен, торговал рыбой в Париже, и Сирано, в действительности, не имя, а фамилия. Семья, в которой он родился, была обеспеченной настолько, что дед мог позволить себе купить два поместья, ранее принадлежавшие дворянской семье де Бержераков. Так у Сирано появилась новая «дворянская» фамилия, на которую он, в общем-то, не имел никаких прав. Гасконцем же он «стал» чтобы поступить на службу в королевскую гвардию, где предпочтение отдавалось выходцам из Гаскони. Впрочем, как это часто и бывает в жизни, коренной парижанин Сирано де Бержерак в душе оказался гасконцем каких поискать. Его друг Лебре много лет спустя вспоминал: «Дуэли, которые в то время были, пожалуй, единственным и наиболее быстрым средством прославиться, тут же снискали ему такую известность, что гасконцы… взирали на него как на истинного демона храбрости и числили за ним столько поединков, сколько дней он находился на службе». Интересно, что как раз в это время в королевской гвардии служил всем известный Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф Д`Артаньян, который, наверняка, был знаком с нашим героем. Э.Ростан в этом не сомневался, так описывая их встречу:
Сирано де Бержерак участвовал в двух военных кампаниях (Тридцатилетняя война), в каждой из которых был ранен: в 1639 г. при осаде Мусона, и в 1640 г. под Аррасом (там же получил ранение граф д`Артаньян). Вторая рана (в область шеи) оказалась настолько серьезной, что в 22 года де Бержераку пришлось навсегда оставить военную службу. Отказываться от своих привычек Сирано не собирался и по-прежнему считался самым опасным дуэлянтом Парижа. Особенно прославила его ставшая легендарной схватка у Нельской башни, в которой Сирано и его друг Франсуа Линьер сумели победить десять наемных убийц («браво»): двое нападавших были убиты, семеро получили тяжелые ранения.
Однако именно в это же время он занялся литературной деятельностью, которая принесла ему новую славу в парижских гостиных. Его перо оказалось не менее острым, чем шпага, да он и не скрывал причин, по которым стал использовать новое «оружие»: «Для чего служат чернила, кроме очернения противника?», – риторически вопрошал он в одной из своих сатир. Одновременно с сатирами, памфлетами и эпиграммами Сирано де Бержерак писал и более серьезные произведения, и был достаточно популярен. В 1646 г. состоялась премьера его первой пьесы «Одураченный педант». О литературных достоинствах данного произведения лучше всего говорит тот факт, что две сцены из этой пьесы великий Мольер почти без изменений внес в свою комедию «Плутни Скапена». Одна из фраз данного произведения Сирано («Какая холера понесла его на эту галеру?») стала крылатым выражением, и сохранилась во французском языке до нашего времени. В 1650 году в Париже много шума наделал его роман «Комическая история государств и империй Луны», который, кстати, был переведен и на русский язык (в России он вышел под названием «Иной свет, или государства и империи Луны»).
Ряд литературоведов считают его первым европейским научно-фантастическим произведением, в котором автору удалось предвосхитить целый ряд открытий XIX-XX веков. В двух больших сосудах, наполненных дымом, с помощью которых на Луну попал пророк Енох, современные исследователи увидели прообраз воздушного шара. Но полет, описанный де Бержераком, вне конкуренции: он находился в кабине, которую вынесла в космос многоступенчатая ракета (!)
Следующее предложение использовать ракеты в качестве транспортного средства прозвучало лишь через 200 лет (декабрист Кибальчич). Горючее, правда, оказалось совершенно неподходящим – смесь росы (которую алхимики считали чудодейственной жидкостью, способной растворять золото) и селитры. Прилуниться же помогли бы¬чьи мозги, которыми он смазал свое тело (в то время считалось, что Луна их притягивает). В этом же романе описан прибор, похожий на радиоприемник или плеер: книга, для чтения которой требуются не глаза, а уши. Интересно и сообщение о «домах на колесах», в которых можно переезжать с места на место. Кстати, в другом, оставшемся неоконченном произведении («Комическая история государств и империй Солнца»), Сирано явно описывает электрические лампочки: «неугасимые светочи», свет которых имеет одинаковое происхождение со светом молнии, гаснущие при разрушении их внешней оболочки. Описание общественной жизни на Луне носит характер интеллектуально-философской утопии. Жители Луны, по мнению Сирано де Бержерака, питаются испарениями пищи, спят на цветах, а вместо свеч пользуются светлячками в хрустальных бокалах. Вместо денег на Луне расплачиваются шестистишиями и самыми богатыми людьми являются поэты. Во время войн против храбрецов сражаются смельчаки, против великанов – гиганты, против немощных – слабые. Потом война продолжается в форме дискуссий. Кроме того, Сирано де Бержерак первым высказал предположение о том, что боги являются пришельцами из космоса. Что касается большого носа, насмешки над которым преследовали Сирано де Бержерака всю жизнь, то для жителей Луны он являлся вывеской, «на которой написано: вот человек умный, осторожный, учтивый, приветливый, благородный, щедрый». Курносые же на Луне были лишены гражданских прав.
Литературным противником Сирано стал известный драматург Скаррон: отставной гвардеец насмехался над «низкими и мелкими» темами комедий Скаррона, а тот, в свою очередь, высмеивал его потуги проникнуть в высший свет и тщеславие.
Сошлись они в ненависти к Мазарини.
Скаррон первым написал острый сатирический памфлет (в результате чего лишился пенсии), его поддержали многие авторы, написавшие сотни «мазаринад». В их числе был и Сирано де Бержерак, который в жанре бурлеска написал одну из самых блестящих мазаринад «Прогоревший министр». Однако позже он изменил отношение к фавориту королевы-регентши Анны Австрийской и в «Письме против фрондеров» подверг резкой критике своих прежних союзников. В результате многие из друзей отвернулись от Сирано. Несчастья преследовали де Бержерака. После смерти отца он лишился всех источников доходов и был вынужден найти себе покровителя в лице герцога Д`Арпажона, которому стал посвящать свои сочинения. Из-за болей, связанных с по¬следствиями ран и подавленного морального состояния, он начал принимать опиум. К добру это не привело. Его новая пьеса «Смерть Агриппины» была освистана публикой. След, оставленный Де Бержераком во французской литературе, оказался эфемерным: в 1858 году Поль Лакруа так написал о нем в предисловии к вновь изданному небольшому сборнику: "Все его (де Бержерака) знают, но никто его не читал".
Конец жизни поэта, героя и дуэлянта был печален. Однажды вечером с верхнего этажа строившегося здания на него упала балка. Ходили упорные слухи о том, что несчастный случай был подстроен многочисленными врагами де Бержерака, которые не решались открыто выступить против него. Он выжил, но остался калекой, бывший покровитель выгнал его из дома и последние дни жизни Сирано провел в нищете. Он умер в 1655 г. в возрасте 36 лет и был забыт почти на 250 лет. Воскрешение героя состоялось на Рождество 1897 г., когда в парижском театре «Пор-Сен-Мартен» с большим успехом прошла премьера героической комедии» Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Накануне спектакля, Ростан сделал все, чтобы «завалить» постановку. Мало того, что сам впал в глубочайшую депрессию и уже жалел, что пошел на такую авантюру, но попытался заразить своим настроением и «расхолодить» театральную труппу, за пару минут до поднятия занавеса попросив у всех прощения за написанную им безнадежную и бездарную пьесу. Испортить премьеру ему все же не удалось: успех спектакля превзошел все ожидания.
Сирано де Бержерак, авантюрист, бретер и литератор «воскрес» на театральной сцене, но, увы, перед зрителями он предстал лишь в одной своей ипостаси. И ныне, для подавляющего большинства людей, он всего лишь страдающий комплексом неполноценности длинноносый повеса, беспечный гуляка и дуэлянт, но, в общем-то, славный и симпатичный малый, всегда готовый дать отпор врагам и метким словцом, и острой шпагой.
(Э.Ростан).
Памятник Сирано де Бержераку, город Бержерак, долина Шеврез
Случай в мировой истории редкий, но отнюдь не исключительный. А.Дюма в своем знаменитом романе прославил, в общем-то, ничем не примечательного служаку Шарля де Батца, графа д’Артаньяна. Блестящий авантюрист Казанова и скульптор Челлини «сделали себя» сами, лично написав беллетризованные воспоминания. Меньше повезло соратнику Жанны Д`Арк Жилю де Рэ, которого во всем мире знают как герцога Синяя Борода. А наш герой стал известным благодаря Эдмону Ростану. «Всю жизнь терпел лишенья я, мне все не удалось – и даже смерть моя!», – сколько горькой иронии слышится в словах, вложенных французским драматургом в уста нашего героя. Бессмертие в обмен на амплуа комического героя! Но о ком же мы поведем наш рассказ? Ответим стихами Ростана:
«... Здесь похоронен поэт, бреттер, философ,
Не разрешивший жизненных вопросов;
Воздухоплаватель и физик, музыкант,
Непризнанный талант,
Всю жизнь судьбой гонимый злобной;
Любовник неудачный и бедняк –
Ну, словом, Сирано де Бержерак».
Не разрешивший жизненных вопросов;
Воздухоплаватель и физик, музыкант,
Непризнанный талант,
Всю жизнь судьбой гонимый злобной;
Любовник неудачный и бедняк –
Ну, словом, Сирано де Бержерак».
Сирано де Бержерак, портрет
Человек, который в XVII веке сказал: «Единственно Разум, только Разум – мой властелин». Который, по мнению Теофиля Готье, «заслуживает быть названным гением, а не забавным безумцем, каким видели его современники». И который неожиданно «очутился в шкуре комического персонажа, не напоминающего даже отдаленно настоящего Сирано» (Жан Фрести).
Он не был ни дворянином, ни гасконцем. Дед нашего героя, в честь которого он при крещении получил имя Савиньен, торговал рыбой в Париже, и Сирано, в действительности, не имя, а фамилия. Семья, в которой он родился, была обеспеченной настолько, что дед мог позволить себе купить два поместья, ранее принадлежавшие дворянской семье де Бержераков. Так у Сирано появилась новая «дворянская» фамилия, на которую он, в общем-то, не имел никаких прав. Гасконцем же он «стал» чтобы поступить на службу в королевскую гвардию, где предпочтение отдавалось выходцам из Гаскони. Впрочем, как это часто и бывает в жизни, коренной парижанин Сирано де Бержерак в душе оказался гасконцем каких поискать. Его друг Лебре много лет спустя вспоминал: «Дуэли, которые в то время были, пожалуй, единственным и наиболее быстрым средством прославиться, тут же снискали ему такую известность, что гасконцы… взирали на него как на истинного демона храбрости и числили за ним столько поединков, сколько дней он находился на службе». Интересно, что как раз в это время в королевской гвардии служил всем известный Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф Д`Артаньян, который, наверняка, был знаком с нашим героем. Э.Ростан в этом не сомневался, так описывая их встречу:
«А вы, ей-богу, мне по нраву,
Я хлопал что есть сил.
Дуэль была на славу.
И, что ни говори, язык у вас остер!».
Я хлопал что есть сил.
Дуэль была на славу.
И, что ни говори, язык у вас остер!».
Шарль де Батц, граф Д`Артаньян
Сирано де Бержерак участвовал в двух военных кампаниях (Тридцатилетняя война), в каждой из которых был ранен: в 1639 г. при осаде Мусона, и в 1640 г. под Аррасом (там же получил ранение граф д`Артаньян). Вторая рана (в область шеи) оказалась настолько серьезной, что в 22 года де Бержераку пришлось навсегда оставить военную службу. Отказываться от своих привычек Сирано не собирался и по-прежнему считался самым опасным дуэлянтом Парижа. Особенно прославила его ставшая легендарной схватка у Нельской башни, в которой Сирано и его друг Франсуа Линьер сумели победить десять наемных убийц («браво»): двое нападавших были убиты, семеро получили тяжелые ранения.
Нельская башня
Однако именно в это же время он занялся литературной деятельностью, которая принесла ему новую славу в парижских гостиных. Его перо оказалось не менее острым, чем шпага, да он и не скрывал причин, по которым стал использовать новое «оружие»: «Для чего служат чернила, кроме очернения противника?», – риторически вопрошал он в одной из своих сатир. Одновременно с сатирами, памфлетами и эпиграммами Сирано де Бержерак писал и более серьезные произведения, и был достаточно популярен. В 1646 г. состоялась премьера его первой пьесы «Одураченный педант». О литературных достоинствах данного произведения лучше всего говорит тот факт, что две сцены из этой пьесы великий Мольер почти без изменений внес в свою комедию «Плутни Скапена». Одна из фраз данного произведения Сирано («Какая холера понесла его на эту галеру?») стала крылатым выражением, и сохранилась во французском языке до нашего времени. В 1650 году в Париже много шума наделал его роман «Комическая история государств и империй Луны», который, кстати, был переведен и на русский язык (в России он вышел под названием «Иной свет, или государства и империи Луны»).
Государства и империи Луны
Ряд литературоведов считают его первым европейским научно-фантастическим произведением, в котором автору удалось предвосхитить целый ряд открытий XIX-XX веков. В двух больших сосудах, наполненных дымом, с помощью которых на Луну попал пророк Енох, современные исследователи увидели прообраз воздушного шара. Но полет, описанный де Бержераком, вне конкуренции: он находился в кабине, которую вынесла в космос многоступенчатая ракета (!)
"Знайте же, что ракеты были расположены в шесть рядов по шесть ракет в каждом ряду и укреплены крючками, сдерживавшими каждую полудюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий».
Следующее предложение использовать ракеты в качестве транспортного средства прозвучало лишь через 200 лет (декабрист Кибальчич). Горючее, правда, оказалось совершенно неподходящим – смесь росы (которую алхимики считали чудодейственной жидкостью, способной растворять золото) и селитры. Прилуниться же помогли бы¬чьи мозги, которыми он смазал свое тело (в то время считалось, что Луна их притягивает). В этом же романе описан прибор, похожий на радиоприемник или плеер: книга, для чтения которой требуются не глаза, а уши. Интересно и сообщение о «домах на колесах», в которых можно переезжать с места на место. Кстати, в другом, оставшемся неоконченном произведении («Комическая история государств и империй Солнца»), Сирано явно описывает электрические лампочки: «неугасимые светочи», свет которых имеет одинаковое происхождение со светом молнии, гаснущие при разрушении их внешней оболочки. Описание общественной жизни на Луне носит характер интеллектуально-философской утопии. Жители Луны, по мнению Сирано де Бержерака, питаются испарениями пищи, спят на цветах, а вместо свеч пользуются светлячками в хрустальных бокалах. Вместо денег на Луне расплачиваются шестистишиями и самыми богатыми людьми являются поэты. Во время войн против храбрецов сражаются смельчаки, против великанов – гиганты, против немощных – слабые. Потом война продолжается в форме дискуссий. Кроме того, Сирано де Бержерак первым высказал предположение о том, что боги являются пришельцами из космоса. Что касается большого носа, насмешки над которым преследовали Сирано де Бержерака всю жизнь, то для жителей Луны он являлся вывеской, «на которой написано: вот человек умный, осторожный, учтивый, приветливый, благородный, щедрый». Курносые же на Луне были лишены гражданских прав.
Литературным противником Сирано стал известный драматург Скаррон: отставной гвардеец насмехался над «низкими и мелкими» темами комедий Скаррона, а тот, в свою очередь, высмеивал его потуги проникнуть в высший свет и тщеславие.
Скаррон
Сошлись они в ненависти к Мазарини.
Кардинал Мазарини, портрет
Скаррон первым написал острый сатирический памфлет (в результате чего лишился пенсии), его поддержали многие авторы, написавшие сотни «мазаринад». В их числе был и Сирано де Бержерак, который в жанре бурлеска написал одну из самых блестящих мазаринад «Прогоревший министр». Однако позже он изменил отношение к фавориту королевы-регентши Анны Австрийской и в «Письме против фрондеров» подверг резкой критике своих прежних союзников. В результате многие из друзей отвернулись от Сирано. Несчастья преследовали де Бержерака. После смерти отца он лишился всех источников доходов и был вынужден найти себе покровителя в лице герцога Д`Арпажона, которому стал посвящать свои сочинения. Из-за болей, связанных с по¬следствиями ран и подавленного морального состояния, он начал принимать опиум. К добру это не привело. Его новая пьеса «Смерть Агриппины» была освистана публикой. След, оставленный Де Бержераком во французской литературе, оказался эфемерным: в 1858 году Поль Лакруа так написал о нем в предисловии к вновь изданному небольшому сборнику: "Все его (де Бержерака) знают, но никто его не читал".
Конец жизни поэта, героя и дуэлянта был печален. Однажды вечером с верхнего этажа строившегося здания на него упала балка. Ходили упорные слухи о том, что несчастный случай был подстроен многочисленными врагами де Бержерака, которые не решались открыто выступить против него. Он выжил, но остался калекой, бывший покровитель выгнал его из дома и последние дни жизни Сирано провел в нищете. Он умер в 1655 г. в возрасте 36 лет и был забыт почти на 250 лет. Воскрешение героя состоялось на Рождество 1897 г., когда в парижском театре «Пор-Сен-Мартен» с большим успехом прошла премьера героической комедии» Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Накануне спектакля, Ростан сделал все, чтобы «завалить» постановку. Мало того, что сам впал в глубочайшую депрессию и уже жалел, что пошел на такую авантюру, но попытался заразить своим настроением и «расхолодить» театральную труппу, за пару минут до поднятия занавеса попросив у всех прощения за написанную им безнадежную и бездарную пьесу. Испортить премьеру ему все же не удалось: успех спектакля превзошел все ожидания.
Эдмон Ростан
Сирано де Бержерак, французское издание
Сирано де Бержерак, авантюрист, бретер и литератор «воскрес» на театральной сцене, но, увы, перед зрителями он предстал лишь в одной своей ипостаси. И ныне, для подавляющего большинства людей, он всего лишь страдающий комплексом неполноценности длинноносый повеса, беспечный гуляка и дуэлянт, но, в общем-то, славный и симпатичный малый, всегда готовый дать отпор врагам и метким словцом, и острой шпагой.
«Плащ позади поднялся, поддерживаемый шпагой,
Как петушиный хвост, с небрежною отвагой».
Как петушиный хвост, с небрежною отвагой».
(Э.Ростан).
Жерар Депардье в роли Сирано де Бержерака, фильм 1990 г.
- Автор:
- Рыжов В.А.
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