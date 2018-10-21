История

«Не разрешивший жизненных вопросов…»

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В одном из городов французской долины Шеврез можно увидеть памятник человеку, который, не был ни прославленным полководцем, ни великим ученым, ни гениальным писателем, но, тем не менее, известен, пожалуй, всем.


Памятник Сирано де Бержераку, город Бержерак, долина Шеврез



Случай в мировой истории редкий, но отнюдь не исключительный. А.Дюма в своем знаменитом романе прославил, в общем-то, ничем не примечательного служаку Шарля де Батца, графа д’Артаньяна. Блестящий авантюрист Казанова и скульптор Челлини «сделали себя» сами, лично написав беллетризованные воспоминания. Меньше повезло соратнику Жанны Д`Арк Жилю де Рэ, которого во всем мире знают как герцога Синяя Борода. А наш герой стал известным благодаря Эдмону Ростану. «Всю жизнь терпел лишенья я, мне все не удалось – и даже смерть моя!», – сколько горькой иронии слышится в словах, вложенных французским драматургом в уста нашего героя. Бессмертие в обмен на амплуа комического героя! Но о ком же мы поведем наш рассказ? Ответим стихами Ростана:

«... Здесь похоронен поэт, бреттер, философ,
Не разрешивший жизненных вопросов;
Воздухоплаватель и физик, музыкант,
Непризнанный талант,
Всю жизнь судьбой гонимый злобной;
Любовник неудачный и бедняк –
Ну, словом, Сирано де Бержерак».



Сирано де Бержерак, портрет


Человек, который в XVII веке сказал: «Единственно Разум, только Разум – мой властелин». Который, по мнению Теофиля Готье, «заслуживает быть названным гением, а не забавным безумцем, каким видели его современники». И который неожиданно «очутился в шкуре комического персонажа, не напоминающего даже отдаленно настоящего Сирано» (Жан Фрести).

Он не был ни дворянином, ни гасконцем. Дед нашего героя, в честь которого он при крещении получил имя Савиньен, торговал рыбой в Париже, и Сирано, в действительности, не имя, а фамилия. Семья, в которой он родился, была обеспеченной настолько, что дед мог позволить себе купить два поместья, ранее принадлежавшие дворянской семье де Бержераков. Так у Сирано появилась новая «дворянская» фамилия, на которую он, в общем-то, не имел никаких прав. Гасконцем же он «стал» чтобы поступить на службу в королевскую гвардию, где предпочтение отдавалось выходцам из Гаскони. Впрочем, как это часто и бывает в жизни, коренной парижанин Сирано де Бержерак в душе оказался гасконцем каких поискать. Его друг Лебре много лет спустя вспоминал: «Дуэли, которые в то время были, пожалуй, единственным и наиболее быстрым средством прославиться, тут же снискали ему такую известность, что гасконцы… взирали на него как на истинного демона храбрости и числили за ним столько поединков, сколько дней он находился на службе». Интересно, что как раз в это время в королевской гвардии служил всем известный Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф Д`Артаньян, который, наверняка, был знаком с нашим героем. Э.Ростан в этом не сомневался, так описывая их встречу:

«А вы, ей-богу, мне по нраву,
Я хлопал что есть сил.
Дуэль была на славу.
И, что ни говори, язык у вас остер!».


«Не разрешивший жизненных вопросов…»

Шарль де Батц, граф Д`Артаньян


Сирано де Бержерак участвовал в двух военных кампаниях (Тридцатилетняя война), в каждой из которых был ранен: в 1639 г. при осаде Мусона, и в 1640 г. под Аррасом (там же получил ранение граф д`Артаньян). Вторая рана (в область шеи) оказалась настолько серьезной, что в 22 года де Бержераку пришлось навсегда оставить военную службу. Отказываться от своих привычек Сирано не собирался и по-прежнему считался самым опасным дуэлянтом Парижа. Особенно прославила его ставшая легендарной схватка у Нельской башни, в которой Сирано и его друг Франсуа Линьер сумели победить десять наемных убийц («браво»): двое нападавших были убиты, семеро получили тяжелые ранения.


Нельская башня


Однако именно в это же время он занялся литературной деятельностью, которая принесла ему новую славу в парижских гостиных. Его перо оказалось не менее острым, чем шпага, да он и не скрывал причин, по которым стал использовать новое «оружие»: «Для чего служат чернила, кроме очернения противника?», – риторически вопрошал он в одной из своих сатир. Одновременно с сатирами, памфлетами и эпиграммами Сирано де Бержерак писал и более серьезные произведения, и был достаточно популярен. В 1646 г. состоялась премьера его первой пьесы «Одураченный педант». О литературных достоинствах данного произведения лучше всего говорит тот факт, что две сцены из этой пьесы великий Мольер почти без изменений внес в свою комедию «Плутни Скапена». Одна из фраз данного произведения Сирано («Какая холера понесла его на эту галеру?») стала крылатым выражением, и сохранилась во французском языке до нашего времени. В 1650 году в Париже много шума наделал его роман «Комическая история государств и империй Луны», который, кстати, был переведен и на русский язык (в России он вышел под названием «Иной свет, или государства и империи Луны»).


Государства и империи Луны


Ряд литературоведов считают его первым европейским научно-фантастическим произведением, в котором автору удалось предвосхитить целый ряд открытий XIX-XX веков. В двух больших сосудах, наполненных дымом, с помощью которых на Луну попал пророк Енох, современные исследователи увидели прообраз воздушного шара. Но полет, описанный де Бержераком, вне конкуренции: он находился в кабине, которую вынесла в космос многоступенчатая ракета (!)

"Знайте же, что ракеты были расположены в шесть рядов по шесть ракет в каждом ряду и укреплены крючками, сдерживавшими каждую полудюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий».


Следующее предложение использовать ракеты в качестве транспортного средства прозвучало лишь через 200 лет (декабрист Кибальчич). Горючее, правда, оказалось совершенно неподходящим – смесь росы (которую алхимики считали чудодейственной жидкостью, способной растворять золото) и селитры. Прилуниться же помогли бы¬чьи мозги, которыми он смазал свое тело (в то время считалось, что Луна их притягивает). В этом же романе описан прибор, похожий на радиоприемник или плеер: книга, для чтения которой требуются не глаза, а уши. Интересно и сообщение о «домах на колесах», в которых можно переезжать с места на место. Кстати, в другом, оставшемся неоконченном произведении («Комическая история государств и империй Солнца»), Сирано явно описывает электрические лампочки: «неугасимые светочи», свет которых имеет одинаковое происхождение со светом молнии, гаснущие при разрушении их внешней оболочки. Описание общественной жизни на Луне носит характер интеллектуально-философской утопии. Жители Луны, по мнению Сирано де Бержерака, питаются испарениями пищи, спят на цветах, а вместо свеч пользуются светлячками в хрустальных бокалах. Вместо денег на Луне расплачиваются шестистишиями и самыми богатыми людьми являются поэты. Во время войн против храбрецов сражаются смельчаки, против великанов – гиганты, против немощных – слабые. Потом война продолжается в форме дискуссий. Кроме того, Сирано де Бержерак первым высказал предположение о том, что боги являются пришельцами из космоса. Что касается большого носа, насмешки над которым преследовали Сирано де Бержерака всю жизнь, то для жителей Луны он являлся вывеской, «на которой написано: вот человек умный, осторожный, учтивый, приветливый, благородный, щедрый». Курносые же на Луне были лишены гражданских прав.

Литературным противником Сирано стал известный драматург Скаррон: отставной гвардеец насмехался над «низкими и мелкими» темами комедий Скаррона, а тот, в свою очередь, высмеивал его потуги проникнуть в высший свет и тщеславие.


Скаррон


Сошлись они в ненависти к Мазарини.


Кардинал Мазарини, портрет


Скаррон первым написал острый сатирический памфлет (в результате чего лишился пенсии), его поддержали многие авторы, написавшие сотни «мазаринад». В их числе был и Сирано де Бержерак, который в жанре бурлеска написал одну из самых блестящих мазаринад «Прогоревший министр». Однако позже он изменил отношение к фавориту королевы-регентши Анны Австрийской и в «Письме против фрондеров» подверг резкой критике своих прежних союзников. В результате многие из друзей отвернулись от Сирано. Несчастья преследовали де Бержерака. После смерти отца он лишился всех источников доходов и был вынужден найти себе покровителя в лице герцога Д`Арпажона, которому стал посвящать свои сочинения. Из-за болей, связанных с по¬следствиями ран и подавленного морального состояния, он начал принимать опиум. К добру это не привело. Его новая пьеса «Смерть Агриппины» была освистана публикой. След, оставленный Де Бержераком во французской литературе, оказался эфемерным: в 1858 году Поль Лакруа так написал о нем в предисловии к вновь изданному небольшому сборнику: "Все его (де Бержерака) знают, но никто его не читал".

Конец жизни поэта, героя и дуэлянта был печален. Однажды вечером с верхнего этажа строившегося здания на него упала балка. Ходили упорные слухи о том, что несчастный случай был подстроен многочисленными врагами де Бержерака, которые не решались открыто выступить против него. Он выжил, но остался калекой, бывший покровитель выгнал его из дома и последние дни жизни Сирано провел в нищете. Он умер в 1655 г. в возрасте 36 лет и был забыт почти на 250 лет. Воскрешение героя состоялось на Рождество 1897 г., когда в парижском театре «Пор-Сен-Мартен» с большим успехом прошла премьера героической комедии» Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Накануне спектакля, Ростан сделал все, чтобы «завалить» постановку. Мало того, что сам впал в глубочайшую депрессию и уже жалел, что пошел на такую авантюру, но попытался заразить своим настроением и «расхолодить» театральную труппу, за пару минут до поднятия занавеса попросив у всех прощения за написанную им безнадежную и бездарную пьесу. Испортить премьеру ему все же не удалось: успех спектакля превзошел все ожидания.


Эдмон Ростан



Сирано де Бержерак, французское издание


Сирано де Бержерак, авантюрист, бретер и литератор «воскрес» на театральной сцене, но, увы, перед зрителями он предстал лишь в одной своей ипостаси. И ныне, для подавляющего большинства людей, он всего лишь страдающий комплексом неполноценности длинноносый повеса, беспечный гуляка и дуэлянт, но, в общем-то, славный и симпатичный малый, всегда готовый дать отпор врагам и метким словцом, и острой шпагой.

«Плащ позади поднялся, поддерживаемый шпагой,
Как петушиный хвост, с небрежною отвагой».

(Э.Ростан).


Жерар Депардье в роли Сирано де Бержерака, фильм 1990 г.
Автор:
Рыжов В.А.
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