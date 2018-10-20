Не вышли на самих себя: У арсеналов в Ичне бродили люди в камуфляже

Я могу уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4-го числа, то есть, за четыре дня до взрывов, за 50-70 метров от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру.

Скорее всего, они сделали закладку.

Направление украинского расследования причин взрывов и пожара на арсенале №6 в районе черниговской Ични показало, что главное в расследовании не выйти на самих себя. Именно так можно интерпретировать заявления, сделанные главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом.В эфире одного из телеканалов Матиос заявил, что представители ГВПУ, опросив «очевидцев», пришли к выводу, что за несколько дней до инцидента на военных складах близ территории их расположения «могли находиться посторонние лица».В ГВП Украины объявили, что якобы кто-то «видел посторонних людей в камуфляже».Матиос утверждает, что таким заявлениям надо верить, так как допрос свидетелей проводился «при использовании детектора лжи». При этом среди чиновников Минобороны Украины ранее никто не заявлял, что будет осуществлена процедура освидетельствования на полиграфе.Матиос:Главный военный прокурор Украины заявляет, что тревожная группа «прочесала» окрестности, но никого не нашла.Матиос:Закладку чего? Того, что потом раскурила тревожная группа, сообщившая о «неизвестных и непойманных в камуфляже»?..