Сторонам необходимо действовать зеркально, чтобы добиться мира.

В ОБСЕ заявили о возможном рецепте по прекращению вооружённого конфликта на Донбасса. Причём рецепт, судя по всему, настолько действенный, что войну с его помощью можно было бы завершить «в течение одного часа». По крайней мере, именно так заявил первый заместитель главы СММ на Украине Александр Хуг.При этом сам Хуг так и не сообщил, какой же конкретно рецепт быстрого завершения гражданской войны на Украине он имеет в виду.Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине заявил, что «не нужно требовать односторонних уступок от Киева, так как это всё равно не поможет разрешить военный конфликт».Складывается впечатление, что г-н Хуг не читал текст Минских соглашений, которые требует выполнять сама же ОБСЕ. Там предельно доходчиво написано, что на уступки должны идти обе стороны конфликта, причём одновременно, прозрачно. Главное – отвод вооружений и войск от линии соприкосновения с одновременным прекращением огня. Но уже который год украинские войска не просто не отходят от этой линии, но и всё ближе и ближе двигают тяжёлые вооружения к границам ДНР и ЛНР, одновременно ещё и захватывая населённые пункты в так называемой «серой зоне».Хуг:И кто же, по мнению представителя ОБСЕ, должен этот процесс контролировать, если СММ ОБСЕ расписалась в своей ангажированности, «видя переброску зенитных установок в ДНР» и не замечая украинских танков в жилых массивах Авдеевки?