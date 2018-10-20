Эхо Керчи. Росгвардия предлагает доработку правил хранения оружия

В целях обеспечения реализации полномочия по проверке условий хранения владельцами зарегистрированного оружия по месту пребывания проектом постановления устанавливается обязанность в отношении граждан Российской Федерации и иностранных граждан уведомлять любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего им оружия более 3 суток в таких местах в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия в указанные места.

На фоне трагических событий в Керчи в очередной раз остро встал вопрос о законодательстве в области реализации, хранения и ношения оружия . Основные споры вновь разгорелись между сторонниками и противниками легализации огнестрельного короткоствола в общегражданском плане. Сторонники этой инициативы говорят, что если бы короткоствольное оружие было хотя бы у кого-то из охраны или учителей, то стольких бы жертв, возможно, удалось избежать. Противники приводят в качестве примера США, где легализованное оружие не приводит к снижению нападений на школы и другие места массового пребывания людей.На этом фоне Росгвардия подготовила проект постановления по ужесточению норм, касающихся хранения оружия. Проект опубликован на госпортале.Из материала:Сообщается, что мера по уведомлению органов Росгвардии о перемещениях с ранее приобретённым оружием позволит улучшить контроль за оборотом оружия.Также в проекте уточняются правила передачи оружия. В частности, речь идёт о передаче оружия при транспортировке работникам подразделений транспортной безопасности.В конце пояснительной записки говорится о том, что принятие проекта постановления не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.Напомним, что 17 октября было совершено нападение на Керченский политехнический колледж. Жертвами преступника стали 20 человек, сам он застрелился. Более 50 человек получили ранения, состояние нескольких раненых оценивается как крайне тяжёлое. Следствие собирает все материалы, которые могли бы пролить свет в том числе и на то, что подтолкнуло подозреваемого в совершении массового убийства к этому кошмарному преступлению.