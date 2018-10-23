Анастас Микоян. "От Ильича до Ильича…"

40 лет назад, 21 октября 1978 года, ушёл из жизни Анастас Иванович Микоян. Ему выпало удивительное политическое долголетие: начав государственную карьеру работой с В. И. Лениным, Микоян завершил ее с приходом к власти Л. И. Брежнева. Про него говорили: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича».Основной сферой его деятельности была внешняя торговля и пищевая промышленность СССР, в развитие которой Микоян внёс серьёзный вклад. Во время Хрущёва Микояна называли за границей «человеком №2 в СССР», так как он занимал пост первого зампреда Совмина СССР и был активнейшим членом Президиума ЦК (Политбюро). Именно на это время падает большая часть его зарубежных миссий. Микояна даже считали за границей неофициальным министром иностранных дел СССР. Дело в том, что Хрущев, как и Сталин, был очень высокого мнения о способностях Микояна — в том числе и дипломатических. Миссия Микояна в Китае начались ещё при Сталине. Хрущёв вообще предпочитал в особо важных случаях посылать Микояна, а не министра иностранных дел. Поэтому география его поездок обширна: Австрия, Афганистан, Бирма, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гвинея, ГДР, Дания, Индия, Индонезия, Ирак, Китай, Куба, Мали, Марокко, Мексика, Монголия, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, США, Финляндия, Франция, ФРГ, Югославия и Япония. В некоторых странах Микоян бывал неоднократно. К примеру, Микоян в 1962 году активно участвовал в урегулировании «Карибского кризиса», лично вел переговоры с лидерами США и Кубы Кеннеди и Кастро. В ноябре 1963 года Микоян представлял советское руководство на похоронах убитого президента США Джона Кеннеди.Анастас Микоян. 1945 годАнастас Иванович родился 13 (25) ноября 1895 года в селе Санаин Тифлисской губернии в армянской семье. Окончив сельскую школу, поступил в духовную семинарию в Тифлисе. Воевал на Кавказском фронте против турок. Вернувшись в Тифлис, вступил там в РСДРП(б). В 1916 году поступил в духовную академию в Эчмиадзине. С 1917 года вел партийную работу, с марта 1919 года возглавил Бакинское бюро Кавказского крайкома РКП (б). Анастас был редактором газет «Социал-демократ» и «Известия Бакинского Совета». В октябре 1919 г. вызван в Москву; член ВЦИК.С 1920 года Микоян был вновь на Кавказе. С занятием Баку большевиками вступил в город в качестве уполномоченного Реввоенсовета XI армии и после чего до 1920 года руководил Нижегородским губкомом. Будучи представителем группы т. н. «кавказцев» (бывших членов закавказской организации) Микоян поддерживал Сталина во внутрипартийной борьбе. По рекомендации Сталина Микоян был назначен секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), а затем председателем Северокавказского краевого комитета партии. На Кавказе Микоян вёл довольно умеренную политику в отношении казачества и крестьянства, предлагая бороться с кризисом хлебозаготовок не чрезвычайными мерами, а расширением поставок в деревню промышленной продукции.По рекомендации Сталина Микоян с 1926 года являлся кандидатом в члены Политбюро, а также народным комиссаром торговли. Стал самым молодым наркомом: с 1930 года был наркомом снабжения, с 1934 года — наркомом пищевой промышленности. С 1935 года стал членом Политбюро. В 1938—1949 годах — наркомом внешней торговли. Микоян внес большой вклад в развитие советской пищевой промышленности. Известные рыбные дни были введены в СССР именно по его настоянию: в сентябре 1932 года вышло постановление Наркомснаба СССР «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». Значительно позже, в 1976 году, рыбный день был назначен на четверг.Есть мнение, что Микояна также следует считать и одним из основателей советской рекламы. Нарком приглашал знаменитых поэтов придумывать броскую рекламу, наподобие Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». А на крыше Политехнического музея горела пестрая реклама: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», «А я ем повидло и джем», «Нужен вам гостинец в дом? Покупай донской залом». Все это было идеей Микояна, курировавшего также и внутреннюю торговлю.Анастас Микоян, Иосиф Сталин и Григорий Орджоникидзе, 1924 годПричины «непотопляемости» и беспрецедентного политического долгожительства Микояна, видимо, в удаче. Так, можно привести его собственные слова одному иностранцу: «Коротко говоря, мне просто повезло». Действительно, Микоян много раз был на грани гибели или крушения карьеры. Ему действительно всю жизнь везло. Его могли убить на турецком фронте в 1915 г. — Анастас записался в армянскую добровольческую дружину Андраника Озаняна, после чего воевал с османами. Его могли убить в Баку в 1918 г., когда во время перестрелки были убиты двое из четверых бойцов его отряда, сражавшихся рядом с ним, а он сам был ранен. Смерть обходила его несколько раз при обороне Баку от турецких войск осенью 1918 г. Его могли убить эсеры в Красноводске или Ашхабаде после падения Бакинской коммуны в конце 1918 г. Его могли передать деникинской контрразведке в результате двух арестов в Баку и одного в Тифлисе в 1919 г.Также можно отметить, что Анастас никогда не рвался в лидеры. Часто, наоборот, упорно отказывался от повышений, а соглашался, лишь подчиняясь партийной дисциплине. В результате в нём не видели политического противника. А исполнителем, управленцем он был хорошим. Микоян был предан работе, отличался уникальной памятью, был прекрасным организатором, всегда находившим выход из сложной ситуации, являлся руководителем, который справлялся со всеми заданиями, которые получал. В работе с руководителями был тактичен, гибок, избегал конфронтации. В 1920-х годах искренне хорошо относился к Сталину, уважал и ценил его, и тот, как прекрасный психолог, это видел. К другим руководителям проявлял лояльность, не интриговал, стараясь подставить, хорошо приспосабливался к существующим условиям. Таким образом, в Микояне не видели конкурента и врага, считали хорошим помощником.Таким образом, Анастас Иванович уцелел во время борьбы за власть и репрессий 1920-1930-х гг. В 1920-е годы Микоян занимал умеренную линию, а время «великого перелома» поддержал Сталина. Так же он вёл себя и во время репрессий 1937 года.В 1942 г. дезертир-красноармеец, который принял машину Анастаса Микояна за машину Иосифа Сталина, пытался его застрелить, но неудачно. Во время войны Микоян решал самые различные задачи, был председателем комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной армии, а также членом Совета по эвакуации и Государственного комитета по восстановлению хозяйства освобожденных районов, с 1942 года был членом Государственного комитета обороны (ГКО). На Анастаса Ивановича был возложен контроль за организацией снабжения армии и руководство осуществлением поставок по ленд-лизу. Но на этом не закончился круг его временных и постоянных обязанностей: в феврале 1942 г. Микоян был назначен членом Транспортного комитета при ГКО, в июне того же года – членом Комиссии по эвакуации, а в 1943 г. – членом Комитета СНК СССР по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от фашистской оккупации. Мало кому известно, что Анастасу Ивановичу, сугубо гражданскому человеку, Ставка Верховного Главнокомандования доверила накануне Курской битвы формирование Резервного (впоследствии Степного) фронта. И с этой сложнейшей задачей он успешно справился. Все военные годы Микоян усиленно занимался и развитием общественного питания. Было открыто большое количество столовых на промышленных предприятиях и в учреждениях. Общественное питание стало для многих рабочих и служащих основной формой питания в годы войны и спасло множество людей от голода. В 1943 г. Микояну было присвоено звание Героя Социалистического Труда.В 1953 г. Микоян мог попасть под новую волну чистки, которую планировал начать Сталин. Однако смерть вождя сохранила Микояна на советском олимпе. В острых вопросах Микоян, обычно, занимал уклончивую позицию. При этом он в целом поддержал Хрущева против Берии и относительно разоблачения «культа личности» Иосифа Сталина. Так, во время съезда выступил фактически с антисталинской речью (хотя и не называя Сталина по имени), заявив о существовании «культа личности», подчеркнув необходимость мирного сосуществования с Западом и мирного пути к социализму, подвергнув критике труды Сталина — «Краткий курс истории ВКП(б)» и «Экономические проблемы социализма в СССР». Вслед за этим Микоян возглавил комиссию по реабилитации заключённых. На пленуме ЦК 1957 года твёрдо поддержал Хрущёва против антипартийной группы, чем обеспечил себе новый взлёт партийной карьеры.В этот период Микоян стал одним из творцов мифа «о кровавом диктаторе Сталине», который период Хрущева, а затем Горбачева и победы "демократии" в 1990-е годы станет определяющим в общественном сознании. Так, Анастас отмечал сильные стороны характера «хозяина Кремля» — незаурядные организаторские способности, феноменальную память и работоспособность, широчайший кругозор, твердость и целеустремленность, и отрицательные — непомерную жестокость, грубость, черствость, коварство, лицемерие, цинизм. Микоян говорил: «Сталин в конце 30-х годов – это совершенно изменившийся человек: до предела подозрительный, безжалостный и страшно самоуверенный. О себе нередко говорил уже в третьем лице. По-моему, тогда он просто спятил. Впрочем, таким Сталин снова предстал перед нами и в последние три-четыре года до своей смерти».Также Микоян поддержал ряд чёрных мифов о Сталине в период Великой Отечественной войны. По его мнению, упрямство, большая самоуверенность и большое самомнение советского вождя привели к катастрофе в начале войны. «Сталин фактически обеспечил внезапность фашистской агрессии со всеми ее тяжелыми последствиями. Говорить с ним весной и особенно в начале лета 1941 г. о том, что Германия в любой день может напасть на СССР, было делом абсолютно бесполезным. Сталин уверовал в то, что война с немцами может начаться где-то в конце 1942 г. или в середине его, т. е. после того, как Гитлер поставит Англию на колени. Воевать же на два фронта, по его мнению, фюрер никогда не решится. «А к этому времени мы успешно выполним третью пятилетку, и пусть Гитлер попробует тогда сунуть нос», – уверенно заключал Сталин». Но когда кто-то начинал убеждать вождя, что появились новые достоверные свидетельства о концентрации германских войск, о секретных заявлениях и решениях правителей рейха, словом, о возрастании опасности нападения, то он быстро выходил из себя и в резко угрожающем тоне пресекла дальнейшую информацию». В результате, несмотря на регулярно поступающую информацию о подготовке Германии к внезапному нападению на СССР, Сталин якобы до самого последнего момента считал, что Гитлер не начнет войну против СССР и советские вооруженные силы оказались не готовы к удару врага.Также Микоян поддержал миф о подавленности и прострации Сталина в начале войны. Сталин якобы опасался, что отстранят от власти: «Подъезжаем к сталинской «ближней» даче, в лесу за Поклонной горой. Охрана, видя среди нас Берия, сразу же открывает ворота, и мы подъезжаем к дому «хозяина». Застали его в малой столовой сидящим в кресле. Увидев нас, он буквально окаменел. Голова ушла в плечи, в расширенных глазах явный испуг. (Сталин, конечно, решил, что мы пришли его арестовывать.)».Анастас Микоян поддержал своим мнением и миф о виновности Сталина в Харьковской катастрофе Красной армии в мае 1942 года, хотя среди главных виновников этого поражения был Хрущёв. Якобы Хрущев от имени командования просил разрешения немедленно прекратить наступление на Харьков, чтобы сосредоточить основные усилия для отражения контрудара противника, а Сталин отказал в этом. Хотя в реальности вина за этот катастрофический провал лежит на Хрущеве и военном командовании – Тимошенко и Баграмяне, которые до самого последнего момента настаивали на продолжении наступления.Не удивительно, что, всячески поддерживая Хрущёва, который начал активную десталинизацию («перестройку-1»), Анастас Микоян достиг пика своей карьеры. В 1955 — 1964 гг. занимал пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. С 15 июля 1964 по 9 декабря 1965 г. — Председатель Президиума Верховного Совета СССР, что являлось высшей государственной должностью в СССР. Падение Хрущева стало закатом карьеры Микояна. Во время Октябрьского (1964 г.) пленума ЦК КПСС пытался осторожно защищать Хрущёва, подчеркивая его внешнеполитические заслуги. В результате в декабре 1965 года Микоян был отправлен в отставку, как достигший 70-летнего возраста и заменён на лояльного Брежневу Подгорного. При этом Анастас Микоян остался членом ЦК КПСС и членом Президиума Верховного Совета СССР (1965—1974), получил шестой орден Ленина.Скончался он 21 октября 1978 г., в возрасте около 83-х лет. Анастас Микоян простудился, затем началось воспаление легких, перешедшее в отек легкого, и организм не выдержал.Джавахарлал Неру, Индира Ганди и А.И. Микоян, первый заместитель премьер-министра СССР, 1956. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org