Британия пыталась помешать Российской империи добывать золото?
Колумб золотых россыпей. Это о ком? О человеке, который, по сути, стал отцом технологии промышленного получения промывочным способом металла, по сей день играющего важнейшую роль в мировой экономике. Речь о Льве Брусницыне, который досконально изучил возможность золотодобычи, внеся своими работами огромный вклад в развитие российской индустрии добычи этого драгоценного металла.
Кстати, именно горным инженером Львом Брусницыным более 200 лет назад на Урале (под Екатеринбургом) было открыто первое в России месторождение так называемого рассыпного золота. Это открытие сегодня во многом забыто, но на самом деле оно сыграло важнейшую роль в экономике огромной страны. Во-первых, как бы сказали сегодня, это новые рабочие места, во-вторых, отчисление налогов (подати) в казну государства.
Но находились и те, кто не мог себе позволить спокойно взирать на расширение российской золотодобычи и одновременный экономический рост. Англичанка гадила усиленно.
Добыча золота промывочным способом на Урале (река Берёзовка):
Открытие Льва Брусницына, и это очевидный факт, повлияло и на всю мировую экономику. Ведь разработанная технология добычи золота стала достоянием всего мира.
В материале, представленном в программе «НЕ ФАКТ» телеканала «Звезда» рассказывается о многочисленных фактах, связанных с именем Льва Брусницына, а также с теми историческими перипетиями, которые так или иначе связаны с золотодобычей в Российской империи.
Кстати, именно горным инженером Львом Брусницыным более 200 лет назад на Урале (под Екатеринбургом) было открыто первое в России месторождение так называемого рассыпного золота. Это открытие сегодня во многом забыто, но на самом деле оно сыграло важнейшую роль в экономике огромной страны. Во-первых, как бы сказали сегодня, это новые рабочие места, во-вторых, отчисление налогов (подати) в казну государства.
Но находились и те, кто не мог себе позволить спокойно взирать на расширение российской золотодобычи и одновременный экономический рост. Англичанка гадила усиленно.
Добыча золота промывочным способом на Урале (река Берёзовка):
Открытие Льва Брусницына, и это очевидный факт, повлияло и на всю мировую экономику. Ведь разработанная технология добычи золота стала достоянием всего мира.
В материале, представленном в программе «НЕ ФАКТ» телеканала «Звезда» рассказывается о многочисленных фактах, связанных с именем Льва Брусницына, а также с теми историческими перипетиями, которые так или иначе связаны с золотодобычей в Российской империи.
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- Википедия, ТК "Звезда"
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