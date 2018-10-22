Танк-робот: возможности и перспективы
В последнее время часто обсуждается возможность создания безэкипажных танков (БЭТ), или, как принято называть их, танков-роботов. Эта проблема с учетом прогресса в авиации при создании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) интересует многих, но при этом часто акцент делается на вопросы, не имеющие отношения к существу проблемы и без учета возможностей технических средств.
Прежде чем обсуждать возможности создания БЭТ, необходимо определиться, какая цель ставится перед этим объектом, какие задачи на него возлагаются, методы решения поставленных задач и технические средства, обеспечивающие их решение.
Цель разработки БЭТ очевидна: убрать человека из танка для сохранения его жизни в процессе использования этой боевой машины. При этом БЭТ должен обеспечить решение всех задач, возлагаемых на линейный танк без потери качества их выполнения. По определению, танк — бронированная гусеничная машина с мощным вооружением, предназначенная для использования в качестве главной ударной силы сухопутных войск, чем и определяются решаемые им задачи.
Кроме танка, на его базе разрабатывается ряд машин специального назначения: машины разведки, разминирования, ремонтно-эвакуационные и ряд других специальных машин. Эти объекты относятся к другому классу бронетанковой техники и требуют отдельного рассмотрения.
Танк может использоваться по своему назначению в различных условиях боевого применения, как то: в наступлении на пересеченной местности или в условиях городской застройки, разведке, обороне, на марше. При этом не во всех случаях будет оправдано применение БЭТ, к примеру, на марше и в обороне это нецелесообразно, здесь более эффективно использование экипажных танков.
При выполнении поставленных задач танк должен перемещаться на местности, вести поиск целей и уничтожать их с использованием возможностей экипажа и технических средств. Убрать экипаж из танка и обеспечить его управление можно двумя путями – сделать танк автономным или дистанционно управлять им.
Согласно теории автоматического управления, БЭТ может быть полностью автономным как система автоматического управления (танк-робот) или дистанционно управляться оператором как система автоматизированного управления (роботизированный танк). Это два совершенно разных класса машин. Может быть и гибридная схема управления, когда объект работает автономно и в случае необходимости оператор может взять управление на себя.
Сравнение разработки БЭТ с разработкой БПЛА некорректно, поскольку условия применения БПЛА в воздушном пространстве намного «мягче» условий работы БЭТ на пересеченной местности, в быстро меняющейся обстановке, среди естественных помех, препятствующих решению разнородных задач.
В начале 90-х гг. мне пришлось обсуждать проблемы создания информационно-управляющей системы танка с разработчиками систем управления космического челнока «Буран» и ракетоносителя «Энергия», которых пытались подключить к этим работам. По их оценкам, решение задач системой управления на танке не уступает по сложности ракетно-космической технике, а в некоторых вопросах является и сложнее.
Танк-робот
БЭП в этом исполнении должен самостоятельно перемещаться на местности, преодолевать препятствия (в том числе внезапно появляющиеся), вести поиск цели, выбирать наиболее опасную, определять тип оружия, прицеливаться и производить выстрел.
Выполнить все эти операции без участия человека может только высокоинтеллектуальная система управления. Искусственного интеллекта и тем более «искусственной нейронной сети», как предлагают некоторые умельцы, сегодня нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Все это пока из серии фантастики.
Максимум, что может быть реально реализовано, это перемещение объекта по жесткой программе на заранее разведанной местности с целью разведки и выявления огневых средств противника. При необходимости с возможностью перехвата управления оператором. Добиться большего на данном этапе пока что невозможно. В таком исполнении танк робот не может решать задачи, возлагаемые на линейный танк.
Роботизированный танк
БЭП в этом исполнении должен решать все задачи, возлагаемые на экипаж танка, путем подачи команд от дистанционно удаленных операторов. Для этого на объекте должно быть обеспечена возможность получения информации и дистанционного управления:
— электронной системой видеонаблюдения механика-водителя;
— узлами и механизмами, обеспечивающих подвижность;
— электронными приборами наблюдения и поиска целей (теле, тепло, РЛС);
— автоматом заряжания;
— системой прицеливания и ведения огня;
— системой навигации.
БЭП должен иметь криптостойкий и помехозащищенный канал передачи команд от удаленных операторов и помехозащищенный видеоканал передачи изображения от системы видеонаблюдения механика водителя и от приборов наблюдения и поиска цели.
Все эти системы на БЭП должны быть увязаны в цифровую инфомационно-управляющую систему. Можно задаться вопросом: на каком из существующих танков всё это есть? Таких танков сегодня нет, потенциально к этому готов только танк по проекту «Армата», в котором заложены некоторые базовые системы.
В связи с этим заявление директора УВЗ о создании роботизированного танка на базе Т-72Б3 не выдерживает никакой критики, на этом танке практически ничего нет для реализации такой концепции. Это голословное заявление директора, а не главного конструктора, не представляющего, какой комплекс вопросов необходимо решить по такому танку.
Технические средства
Проблемы создания БЭТ не в самом танке, концептуально и по компоновке он может быть без изменений, а в отсутствии и сложности создания необходимых систем, обеспечивающих его качественное управление. Наиболее проблемные из них — система видеонаблюдения для вождения и ориентирования на местности, канал передачи команд управления и навигационная система.
Система видеонаблюдения
Существующие телевизионные системы не обеспечивают создание круговой объемной картинки местности, они позволяют получить только плоскую картинку, что недостаточно для ориентирования на местности. Эта проблема не решена ни на одном из объектов бронетанковой техники.
Наиболее приблизились к ее решению на израильском танке «Меркава». В разработанной для этого танка системе «Iron Vision», принимающей сигналы от многих видеокамер, размещенных по периметру танка, через компьютер создается трехмерная картинка и выводится на нашлемный дисплей оператора. Без такой системы видеонаблюдения концепция БЭТ не может быть реализована.
Канал передачи команд управления
Этот элемент системы управления наиболее проблемный и уязвимый со стороны противника. Существующая сегодня в сухопутных войсках аппаратура передачи цифровой информации по радиоканалам связи недостаточно эффективна и не может гарантированно обеспечить передачу команд управления в условиях противодействия противника.
Применение аппаратуры ЗАС может обеспечить необходимую криптостойкость и исключить возможность перехвата противником управления БЭП. Повысить помехозащищенность канала можно с помощью специальной аппаратуры передачи данных, но при этом противник все равно имеет возможность при применении на ограниченном участке системы РЭБ эффективно подавить канал связи, что и наблюдается сейчас в системах управления БПЛА. Для решения этой проблемы необходимо рассматривать возможность создания каналов передачи информации на других физических принципах, исключающих их подавление.
Навигационная система
Этот элемент должен включать в себя два компонента: глобальную ГЛОНАСС/GPS и инерциальную системы навигации. Глобальная система позволяет определять координаты БЭП и по определенным алгоритмам координаты цели, но определение пространственного положения для низкоскоростных и неподвижных объектов весьма проблематично. Для этого нужна инерциальная система навигации с использованием гироплатформы на объекте. Совмещение этих систем навигации позволит точно определять координаты БЭТ, его положение в пространстве и направление движения, необходимые для обеспечения ведения огня. При этом надо иметь в виду, что глобальную систему навигации противник в состоянии подавлять на отдельных участках.
База для БЭТ
БЭТ может разрабатываться специально безэкипажным и в нем не будет предусмотрено штатное размещение экипажа или возможность дооснащения линейного танка необходимыми системами. Разработка специального БТ позволяет сократить объем забронированного пространства и массу танка за счет исключения членов экипажа. При такой концепции появляется новая единица бронетанковой техники, необходима организация ее производства и эксплуатации, а также транспортировка к месту применения.
Более перспективной выглядит концепция использования в качестве базы линейного танка, в котором в его штатные системы уже заложена возможность дистанционного управления. Танк может дооснащаться необходимыми системами на заводе-изготовителе или уже в войсках по мере необходимости и использоваться как БЭТ. К тому же противнику трудно будет определить место и время применения БЭТ, поскольку линейные и безэкипажные танки внешне практически не будут отличаться. Такая концепция закладывалась в разрабатываемый танк «Боксер»; ее можно заложить в танк «Армата». Эта концепция позволяет любой линейный танк сделать безэкипажным.
Машина управления БЭТ также должна строиться на базе шасси линейного танка, а рабочие места операторов должны оснащаться приборами и системами рабочих мест членов экипажа линейного танка.
Немаловажный вопрос — количество операторов управления БЭТ. Операторы должны выполнять все функции членов экипажа по управлению движением БЭТ, поиску целей, ведению огня и управлению подразделением, то есть их должно быть три человека. Возможно сокращение количества операторов до двух человек, в этом случае управление подразделением должен обеспечивать командир экипажного танка, и может быть потеряно качество при совмещении функций поиска целей и ведении огня на одном операторе.
В итоге можно сказать, что БЭТ создать можно, только это не будет танк-робот. Для этого еще нет необходимых технических средств. Пока это может быть роботизированный танк с дистанционным управлением, выполняющий задачи линейного танка по команде удаленных операторов.
Прежде чем обсуждать возможности создания БЭТ, необходимо определиться, какая цель ставится перед этим объектом, какие задачи на него возлагаются, методы решения поставленных задач и технические средства, обеспечивающие их решение.
Цель разработки БЭТ очевидна: убрать человека из танка для сохранения его жизни в процессе использования этой боевой машины. При этом БЭТ должен обеспечить решение всех задач, возлагаемых на линейный танк без потери качества их выполнения. По определению, танк — бронированная гусеничная машина с мощным вооружением, предназначенная для использования в качестве главной ударной силы сухопутных войск, чем и определяются решаемые им задачи.
Кроме танка, на его базе разрабатывается ряд машин специального назначения: машины разведки, разминирования, ремонтно-эвакуационные и ряд других специальных машин. Эти объекты относятся к другому классу бронетанковой техники и требуют отдельного рассмотрения.
Танк может использоваться по своему назначению в различных условиях боевого применения, как то: в наступлении на пересеченной местности или в условиях городской застройки, разведке, обороне, на марше. При этом не во всех случаях будет оправдано применение БЭТ, к примеру, на марше и в обороне это нецелесообразно, здесь более эффективно использование экипажных танков.
При выполнении поставленных задач танк должен перемещаться на местности, вести поиск целей и уничтожать их с использованием возможностей экипажа и технических средств. Убрать экипаж из танка и обеспечить его управление можно двумя путями – сделать танк автономным или дистанционно управлять им.
Согласно теории автоматического управления, БЭТ может быть полностью автономным как система автоматического управления (танк-робот) или дистанционно управляться оператором как система автоматизированного управления (роботизированный танк). Это два совершенно разных класса машин. Может быть и гибридная схема управления, когда объект работает автономно и в случае необходимости оператор может взять управление на себя.
Сравнение разработки БЭТ с разработкой БПЛА некорректно, поскольку условия применения БПЛА в воздушном пространстве намного «мягче» условий работы БЭТ на пересеченной местности, в быстро меняющейся обстановке, среди естественных помех, препятствующих решению разнородных задач.
В начале 90-х гг. мне пришлось обсуждать проблемы создания информационно-управляющей системы танка с разработчиками систем управления космического челнока «Буран» и ракетоносителя «Энергия», которых пытались подключить к этим работам. По их оценкам, решение задач системой управления на танке не уступает по сложности ракетно-космической технике, а в некоторых вопросах является и сложнее.
Танк-робот
БЭП в этом исполнении должен самостоятельно перемещаться на местности, преодолевать препятствия (в том числе внезапно появляющиеся), вести поиск цели, выбирать наиболее опасную, определять тип оружия, прицеливаться и производить выстрел.
Выполнить все эти операции без участия человека может только высокоинтеллектуальная система управления. Искусственного интеллекта и тем более «искусственной нейронной сети», как предлагают некоторые умельцы, сегодня нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Все это пока из серии фантастики.
Максимум, что может быть реально реализовано, это перемещение объекта по жесткой программе на заранее разведанной местности с целью разведки и выявления огневых средств противника. При необходимости с возможностью перехвата управления оператором. Добиться большего на данном этапе пока что невозможно. В таком исполнении танк робот не может решать задачи, возлагаемые на линейный танк.
Роботизированный танк
БЭП в этом исполнении должен решать все задачи, возлагаемые на экипаж танка, путем подачи команд от дистанционно удаленных операторов. Для этого на объекте должно быть обеспечена возможность получения информации и дистанционного управления:
— электронной системой видеонаблюдения механика-водителя;
— узлами и механизмами, обеспечивающих подвижность;
— электронными приборами наблюдения и поиска целей (теле, тепло, РЛС);
— автоматом заряжания;
— системой прицеливания и ведения огня;
— системой навигации.
БЭП должен иметь криптостойкий и помехозащищенный канал передачи команд от удаленных операторов и помехозащищенный видеоканал передачи изображения от системы видеонаблюдения механика водителя и от приборов наблюдения и поиска цели.
Все эти системы на БЭП должны быть увязаны в цифровую инфомационно-управляющую систему. Можно задаться вопросом: на каком из существующих танков всё это есть? Таких танков сегодня нет, потенциально к этому готов только танк по проекту «Армата», в котором заложены некоторые базовые системы.
В связи с этим заявление директора УВЗ о создании роботизированного танка на базе Т-72Б3 не выдерживает никакой критики, на этом танке практически ничего нет для реализации такой концепции. Это голословное заявление директора, а не главного конструктора, не представляющего, какой комплекс вопросов необходимо решить по такому танку.
Технические средства
Проблемы создания БЭТ не в самом танке, концептуально и по компоновке он может быть без изменений, а в отсутствии и сложности создания необходимых систем, обеспечивающих его качественное управление. Наиболее проблемные из них — система видеонаблюдения для вождения и ориентирования на местности, канал передачи команд управления и навигационная система.
Система видеонаблюдения
Существующие телевизионные системы не обеспечивают создание круговой объемной картинки местности, они позволяют получить только плоскую картинку, что недостаточно для ориентирования на местности. Эта проблема не решена ни на одном из объектов бронетанковой техники.
Наиболее приблизились к ее решению на израильском танке «Меркава». В разработанной для этого танка системе «Iron Vision», принимающей сигналы от многих видеокамер, размещенных по периметру танка, через компьютер создается трехмерная картинка и выводится на нашлемный дисплей оператора. Без такой системы видеонаблюдения концепция БЭТ не может быть реализована.
Канал передачи команд управления
Этот элемент системы управления наиболее проблемный и уязвимый со стороны противника. Существующая сегодня в сухопутных войсках аппаратура передачи цифровой информации по радиоканалам связи недостаточно эффективна и не может гарантированно обеспечить передачу команд управления в условиях противодействия противника.
Применение аппаратуры ЗАС может обеспечить необходимую криптостойкость и исключить возможность перехвата противником управления БЭП. Повысить помехозащищенность канала можно с помощью специальной аппаратуры передачи данных, но при этом противник все равно имеет возможность при применении на ограниченном участке системы РЭБ эффективно подавить канал связи, что и наблюдается сейчас в системах управления БПЛА. Для решения этой проблемы необходимо рассматривать возможность создания каналов передачи информации на других физических принципах, исключающих их подавление.
Навигационная система
Этот элемент должен включать в себя два компонента: глобальную ГЛОНАСС/GPS и инерциальную системы навигации. Глобальная система позволяет определять координаты БЭП и по определенным алгоритмам координаты цели, но определение пространственного положения для низкоскоростных и неподвижных объектов весьма проблематично. Для этого нужна инерциальная система навигации с использованием гироплатформы на объекте. Совмещение этих систем навигации позволит точно определять координаты БЭТ, его положение в пространстве и направление движения, необходимые для обеспечения ведения огня. При этом надо иметь в виду, что глобальную систему навигации противник в состоянии подавлять на отдельных участках.
База для БЭТ
БЭТ может разрабатываться специально безэкипажным и в нем не будет предусмотрено штатное размещение экипажа или возможность дооснащения линейного танка необходимыми системами. Разработка специального БТ позволяет сократить объем забронированного пространства и массу танка за счет исключения членов экипажа. При такой концепции появляется новая единица бронетанковой техники, необходима организация ее производства и эксплуатации, а также транспортировка к месту применения.
Более перспективной выглядит концепция использования в качестве базы линейного танка, в котором в его штатные системы уже заложена возможность дистанционного управления. Танк может дооснащаться необходимыми системами на заводе-изготовителе или уже в войсках по мере необходимости и использоваться как БЭТ. К тому же противнику трудно будет определить место и время применения БЭТ, поскольку линейные и безэкипажные танки внешне практически не будут отличаться. Такая концепция закладывалась в разрабатываемый танк «Боксер»; ее можно заложить в танк «Армата». Эта концепция позволяет любой линейный танк сделать безэкипажным.
Машина управления БЭТ также должна строиться на базе шасси линейного танка, а рабочие места операторов должны оснащаться приборами и системами рабочих мест членов экипажа линейного танка.
Немаловажный вопрос — количество операторов управления БЭТ. Операторы должны выполнять все функции членов экипажа по управлению движением БЭТ, поиску целей, ведению огня и управлению подразделением, то есть их должно быть три человека. Возможно сокращение количества операторов до двух человек, в этом случае управление подразделением должен обеспечивать командир экипажного танка, и может быть потеряно качество при совмещении функций поиска целей и ведении огня на одном операторе.
В итоге можно сказать, что БЭТ создать можно, только это не будет танк-робот. Для этого еще нет необходимых технических средств. Пока это может быть роботизированный танк с дистанционным управлением, выполняющий задачи линейного танка по команде удаленных операторов.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- http://s1.1zoom.me
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