Болтон: США необходимо выйти из ДРСМД и СНВ-3, Москва их не соблюдает

В Соединенных Штатах опять заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). С предложением полностью отказаться от ДРСМД выступил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает The Guardian.Как пишет издание, Болтон настаивает на выходе США из договора, заключенного еще в 1987 году, объясняя это тем, что все равно Россия его не соблюдает, развивая новые крылатые ракеты. Он даже разработал специальные рекомендации по выходу из ДРСМД. Однако, пишет газета, окончательное решение по данному вопросу не принято, так как против выступают несколько высокопоставленных сотрудников Госдепа и Пентагона. Запланированное на 22 октября обсуждение этого вопроса решено отложить на неопределенное время, но Вашингтон уже проинформировал своих европейских союзников о возможном выходе из договора.Кроме этого, Болтон выступает за блокировку продления договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был заключен между США и Россией в 2010 году.В последнее время Россия и США обвиняют друг друга в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В США призывают разработать документ с обвинениями в российский адрес, который поможет Вашингтону выйти из договора по той же схеме, как и из договора по ПРО.