С Сирией почти закончили. Идём в Ливию?
В последнее время все активнее ведутся разговоры о том, что Россия якобы готовится вмешаться в гражданскую войну в Ливии, страну, разоренную натовскими бомбардировками, страну с междоусобицей. Причем информация о готовящемся «вторжении Москвы» довольно активно продвигается некоторыми западными изданиями, принадлежащими медиаимперии Руперта Мэрдока, в частности, The Sun и The Times. Не отстают от них и некоторые российские издания, говорящие об этом как о практически решенном вопросе.
Надо сказать, что некоторые разумные основания под подобными вбросами все-таки есть: на фоне положительного сирийского опыта мысль о вмешательстве Москвы в очередную гражданскую войну уже не кажется такой уж невероятной. Кроме того, перед началом сирийской операции наших вооруженных сил ситуация была похожей – группировка наших ВКС и средств обеспечения наращивалась планомерно, на протяжении нескольких месяцев, всякая информация о возможном вмешательстве опровергалась, и что-то внятное на сей счет стали говорить только после переброски в Хмеймим нашей авиации, когда американцы опубликовали соответствующие спутниковые снимки.
На данный момент есть некоторые косвенные признаки того, что наше военное присутствие в Ливии может качественно измениться: это и наличие там подразделений наших ЧВК, которое особенно не скрывается, и участившиеся контакты представителей определенных ливийских групп с нашими официальными лицами. В Москве был, например, один из основных политических (и военных, что ещё важнее) игроков современной Ливии, Халифа Хафтар, а также его помощники и представители. Кремль не отказывает в общении и представителям других группировок, в частности, международно признанного ливийского правительства, но есть один нюанс: Хафтар, по последним данным, контролирует 90% территории Ливии. Ещё одна деталь – нынешнее правительство Ливии, заседающее в Триполи, создано при активном участии США и их европейских союзников. Оно не то, чтобы радикально антироссийское, но пророссийским его точно не назвать.
Текущая обстановка в Ливии проста и сложна одновременно. Как уже упоминалось выше, контролируемая Халифой Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА) контролирует до 90 процентов территории страны. Но оставшиеся 10% приходятся, как раз, на столицу Триполи и некоторые районы, прилегающие к ней, а также в границе с Тунисом. ЛНА, располагающая, в том числе, и собственными ВВС, теоретически могла бы, наверное, взять Триполи, тем более что правительство там совсем не однородно и является лишь политической надстройкой вынужденного объединения примерно пяти вооружённых группировок, не особо дружащих между собой.
Примерная схема контроля территории различными группировками в Ливии. Красным помечена территория, контролируемая ЛНА
Но нужно понимать, как понимает это и сам генерал (по другим источникам – уже маршал) Хафтар, что вооруженный штурм столицы без соответствующего политического и военного прикрытия наверняка будет подан западными СМИ, как гуманитарная катастрофа. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, конечно же, и гуманитарные бомбардировки натовской авиацией позиций ЛНА. Поэтому даже вопреки существующему в ливийском обществе запросу на консолидацию и прекращению междоусобицы такой сценарий в современных условиях выглядит маловероятным.
Конечно, все может измениться, если вмешается какой-то политический и военный тяжеловес. Например, Россия. И многих в Ливии, особенно в окружении Халифы Хафтара, весьма воодушевляет опыт сирийского урегулирования под эгидой Москвы. Но так ли это просто и выгодно для самой Москвы? Есть ли для неё смысл от подобного развития событий, или пока с этим нужно повременить?
Ответить на этот вопрос совсем не так просто, хотя в сети вы уже можете найти множество комментаторов, считающих наши политические и финансовые барыши от вмешательства во внутриливийские дела. Тем не менее, давайте попытаемся проанализировать складывающуюся ситуацию именно с этого ракурса: полезно это будет России или все-таки не очень?
Прежде всего обратим внимание на главное отличие ситуации в Ливии от того, что мы имеем в Сирии: легитимность нашего возможного присутствия. Правительство Асада в Сирии абсолютно легитимно, он сам является международно признанным, в том числе и ООН, главой государства, и ВС России, действуя по официальному приглашению законного правительства, могут не сомневаться в прочных правовых основаниях своего присутствия в этой стране. Достаточно сильны и политические позиции Кремля на международной арене. Неудивительно, что США и их союзники даже не пытались ввести санкции за сам факт вооруженного вмешательства России в сирийские дела – для этого пришлось придумывать и реализовывать провокации с якобы имевшим место использованием химического оружия.
В Ливии все ровно наоборот: санкции мы получим сразу, как только наш военный контингент в этой стране будет замечен в каком-либо вмешательстве во внутренний конфликт. Понятно, что поддержит их все тот же круг особо доверенных друзей Вашингтона, и не более, но все-таки это нужно иметь в виду.
Не выдерживает критики и аргумент некоторых наших «экспертов», касающийся контроля миграционного потока в Европу и якобы увеличивающегося российского влияния на позицию европейских стран. Да, Ливия действительно является крупнейшим в Северной Африке миграционным «хабом». Но мы скорее получим обвинения ещё и в поддержке (или даже провоцировании) волны миграции в ЕС, что наверняка не лучшим образом скажется на наших, и без того непростых, взаимоотношениях с европейскими «партнерами». Поэтому логичнее говорить, что от России в таком случае потребуется форсированное наведение порядка и фактическое решение миграционного вопроса. А это, вероятно, потребует некоторых затрат или введения довольно драконовских мер на побережье.
Разговоры о том, что мы сможем получить огромные прибыли из ливийского нефтегазового сектора тоже выглядят как минимум спорно. Да, нефти и газа там довольно много, Ливия является лидером по этому показателю из всех стран Северной Африки. Но нужно понимать и то, что к настоящему моменту там уже очень сильны позиции западных ТНК, поспешивших «застолбить место» на крупнейших месторождениях. Вытеснить их оттуда, вроде бы, совсем не сложно. Но вот российские компании вряд ли захотят заходить на освободившиеся места, пока все споры подобного рода решаются в судах Лондона или Стокгольма. И на примере споров «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» мы все, наверное, понимаем, почему…
Возможность как-то влиять на нефтяной и газовый рынки нельзя, конечно, списывать со счетов. Но с учетом того, что Москва как огня боится использовать «трубопроводный фактор» в отношениях с ЕС, довольно наивно было бы думать, что она рискнет отключить ливийский газопровод в Италию, например. Доля же Ливии на мировом нефтяном рынке составляет порядка 2% — это, конечно, осязаемо, но в любой кризисной ситуации легко восполняется другими членами ОПЕК.
Поэтому давайте согласимся с тем, что операция в Ливии не сулит России какой-то быстрой окупаемости. Если наше присутствие в Сирии — это потенциальная угроза для монархий Персидского залива, контролирующих главный мировой резервуар нефти, и оно оказывает прямое влияние на готовность саудитов и их «меньших братьев» сотрудничать с Россией в формировании справедливой цены на нефть, то в случае с Ливией прямое влияние на ценообразование можно исключить: масштабы не те и расположение не столь удачное. Скорее, нормализация обстановки в стране приведет к росту нефтедобычи, что приведет к росту предложения и некоторому снижению мировых цен на нефть.
Отдельно следует отметить военно-стратегическое значение Ливии. Вероятно, его можно признать почти идеальным – из этой страны можно контролировать весь Средиземноморский бассейн, Юг Европы и Север Африки, а также иметь прямой выход в регион Центральной Африки, богатый самыми разными ресурсами и давно скучающий без доброго русского присмотра.
Собственно, стоящий перед Россией вопрос можно сформулировать примерно следующим образом: готова ли Москва согласиться на ощутимые затраты и политические издержки ради очевидных геополитических и экономических выгод в некоторой перспективе или для неё сейчас важнее «не дразнить гусей» и экономить? И вопрос это отнюдь не простой, потому что в обоих случаях на карту поставлено довольно много.
Не рискну прогнозировать, что же именно решат в Кремле. Однако, недавний визит президента Египта Абдула-Фаттаха ас-Сиси в Россию и его переговоры с Путиным могли быть посвящены во многом именно ситуации в Ливии. Египет тоже является открытым симпатизантом генерала Халифы Хафтара, и объединение усилий наших стран в этом вопросе может стать дополнительным доводом в пользу начала российской (или российско-египетской) операции в бывшей Ливийской Джамахирии.
Надо сказать, что некоторые разумные основания под подобными вбросами все-таки есть: на фоне положительного сирийского опыта мысль о вмешательстве Москвы в очередную гражданскую войну уже не кажется такой уж невероятной. Кроме того, перед началом сирийской операции наших вооруженных сил ситуация была похожей – группировка наших ВКС и средств обеспечения наращивалась планомерно, на протяжении нескольких месяцев, всякая информация о возможном вмешательстве опровергалась, и что-то внятное на сей счет стали говорить только после переброски в Хмеймим нашей авиации, когда американцы опубликовали соответствующие спутниковые снимки.
На данный момент есть некоторые косвенные признаки того, что наше военное присутствие в Ливии может качественно измениться: это и наличие там подразделений наших ЧВК, которое особенно не скрывается, и участившиеся контакты представителей определенных ливийских групп с нашими официальными лицами. В Москве был, например, один из основных политических (и военных, что ещё важнее) игроков современной Ливии, Халифа Хафтар, а также его помощники и представители. Кремль не отказывает в общении и представителям других группировок, в частности, международно признанного ливийского правительства, но есть один нюанс: Хафтар, по последним данным, контролирует 90% территории Ливии. Ещё одна деталь – нынешнее правительство Ливии, заседающее в Триполи, создано при активном участии США и их европейских союзников. Оно не то, чтобы радикально антироссийское, но пророссийским его точно не назвать.
Текущая обстановка в Ливии проста и сложна одновременно. Как уже упоминалось выше, контролируемая Халифой Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА) контролирует до 90 процентов территории страны. Но оставшиеся 10% приходятся, как раз, на столицу Триполи и некоторые районы, прилегающие к ней, а также в границе с Тунисом. ЛНА, располагающая, в том числе, и собственными ВВС, теоретически могла бы, наверное, взять Триполи, тем более что правительство там совсем не однородно и является лишь политической надстройкой вынужденного объединения примерно пяти вооружённых группировок, не особо дружащих между собой.
Примерная схема контроля территории различными группировками в Ливии. Красным помечена территория, контролируемая ЛНА
Но нужно понимать, как понимает это и сам генерал (по другим источникам – уже маршал) Хафтар, что вооруженный штурм столицы без соответствующего политического и военного прикрытия наверняка будет подан западными СМИ, как гуманитарная катастрофа. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, конечно же, и гуманитарные бомбардировки натовской авиацией позиций ЛНА. Поэтому даже вопреки существующему в ливийском обществе запросу на консолидацию и прекращению междоусобицы такой сценарий в современных условиях выглядит маловероятным.
Конечно, все может измениться, если вмешается какой-то политический и военный тяжеловес. Например, Россия. И многих в Ливии, особенно в окружении Халифы Хафтара, весьма воодушевляет опыт сирийского урегулирования под эгидой Москвы. Но так ли это просто и выгодно для самой Москвы? Есть ли для неё смысл от подобного развития событий, или пока с этим нужно повременить?
Ответить на этот вопрос совсем не так просто, хотя в сети вы уже можете найти множество комментаторов, считающих наши политические и финансовые барыши от вмешательства во внутриливийские дела. Тем не менее, давайте попытаемся проанализировать складывающуюся ситуацию именно с этого ракурса: полезно это будет России или все-таки не очень?
Прежде всего обратим внимание на главное отличие ситуации в Ливии от того, что мы имеем в Сирии: легитимность нашего возможного присутствия. Правительство Асада в Сирии абсолютно легитимно, он сам является международно признанным, в том числе и ООН, главой государства, и ВС России, действуя по официальному приглашению законного правительства, могут не сомневаться в прочных правовых основаниях своего присутствия в этой стране. Достаточно сильны и политические позиции Кремля на международной арене. Неудивительно, что США и их союзники даже не пытались ввести санкции за сам факт вооруженного вмешательства России в сирийские дела – для этого пришлось придумывать и реализовывать провокации с якобы имевшим место использованием химического оружия.
В Ливии все ровно наоборот: санкции мы получим сразу, как только наш военный контингент в этой стране будет замечен в каком-либо вмешательстве во внутренний конфликт. Понятно, что поддержит их все тот же круг особо доверенных друзей Вашингтона, и не более, но все-таки это нужно иметь в виду.
Не выдерживает критики и аргумент некоторых наших «экспертов», касающийся контроля миграционного потока в Европу и якобы увеличивающегося российского влияния на позицию европейских стран. Да, Ливия действительно является крупнейшим в Северной Африке миграционным «хабом». Но мы скорее получим обвинения ещё и в поддержке (или даже провоцировании) волны миграции в ЕС, что наверняка не лучшим образом скажется на наших, и без того непростых, взаимоотношениях с европейскими «партнерами». Поэтому логичнее говорить, что от России в таком случае потребуется форсированное наведение порядка и фактическое решение миграционного вопроса. А это, вероятно, потребует некоторых затрат или введения довольно драконовских мер на побережье.
Разговоры о том, что мы сможем получить огромные прибыли из ливийского нефтегазового сектора тоже выглядят как минимум спорно. Да, нефти и газа там довольно много, Ливия является лидером по этому показателю из всех стран Северной Африки. Но нужно понимать и то, что к настоящему моменту там уже очень сильны позиции западных ТНК, поспешивших «застолбить место» на крупнейших месторождениях. Вытеснить их оттуда, вроде бы, совсем не сложно. Но вот российские компании вряд ли захотят заходить на освободившиеся места, пока все споры подобного рода решаются в судах Лондона или Стокгольма. И на примере споров «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» мы все, наверное, понимаем, почему…
Возможность как-то влиять на нефтяной и газовый рынки нельзя, конечно, списывать со счетов. Но с учетом того, что Москва как огня боится использовать «трубопроводный фактор» в отношениях с ЕС, довольно наивно было бы думать, что она рискнет отключить ливийский газопровод в Италию, например. Доля же Ливии на мировом нефтяном рынке составляет порядка 2% — это, конечно, осязаемо, но в любой кризисной ситуации легко восполняется другими членами ОПЕК.
Поэтому давайте согласимся с тем, что операция в Ливии не сулит России какой-то быстрой окупаемости. Если наше присутствие в Сирии — это потенциальная угроза для монархий Персидского залива, контролирующих главный мировой резервуар нефти, и оно оказывает прямое влияние на готовность саудитов и их «меньших братьев» сотрудничать с Россией в формировании справедливой цены на нефть, то в случае с Ливией прямое влияние на ценообразование можно исключить: масштабы не те и расположение не столь удачное. Скорее, нормализация обстановки в стране приведет к росту нефтедобычи, что приведет к росту предложения и некоторому снижению мировых цен на нефть.
Отдельно следует отметить военно-стратегическое значение Ливии. Вероятно, его можно признать почти идеальным – из этой страны можно контролировать весь Средиземноморский бассейн, Юг Европы и Север Африки, а также иметь прямой выход в регион Центральной Африки, богатый самыми разными ресурсами и давно скучающий без доброго русского присмотра.
Собственно, стоящий перед Россией вопрос можно сформулировать примерно следующим образом: готова ли Москва согласиться на ощутимые затраты и политические издержки ради очевидных геополитических и экономических выгод в некоторой перспективе или для неё сейчас важнее «не дразнить гусей» и экономить? И вопрос это отнюдь не простой, потому что в обоих случаях на карту поставлено довольно много.
Не рискну прогнозировать, что же именно решат в Кремле. Однако, недавний визит президента Египта Абдула-Фаттаха ас-Сиси в Россию и его переговоры с Путиным могли быть посвящены во многом именно ситуации в Ливии. Египет тоже является открытым симпатизантом генерала Халифы Хафтара, и объединение усилий наших стран в этом вопросе может стать дополнительным доводом в пользу начала российской (или российско-египетской) операции в бывшей Ливийской Джамахирии.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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