СКР "Неустрашимый" проекта 11540 вернётся на Балтфлот в 2019 году
Сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540, находящийся в ремонте на ССЗ "Янтарь" в Калининграде с 2014 года, на сегодняшний день готов на 85% и до конца года отправится на швартовые испытания, передает РИА Новости со ссылкой на представителя завода "Янтарь".
Как пояснили на судостоительном заводе, на корабле уже выполнен ремонт корпуса, завершается монтаж трубопроводов и систем кондиционирования воздуха. В этом году будет закончен доковый ремонт и "Неустрашимый" отправится на швартовые испытания. По планам предприятия, передача сторожевика в состав Военно-морского флота России произойдет в 2019 году. Корабль продолжит нести службу в составе Балтийского флота.
Ранее сообщалось, что по планам Минобороны ремонт корабля должен был завершиться в конце 2016 года, но при дефектации была выявлена необходимость большого объема дополнительных работ и ремонт корабля продлили. Также большую задержку в ремонте корабля вызвал ремонт двигательной установки корабля, произведенной на Украине.
"Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным целям в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, а также для прикрытия сил морских десантов.
Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.
Как пояснили на судостоительном заводе, на корабле уже выполнен ремонт корпуса, завершается монтаж трубопроводов и систем кондиционирования воздуха. В этом году будет закончен доковый ремонт и "Неустрашимый" отправится на швартовые испытания. По планам предприятия, передача сторожевика в состав Военно-морского флота России произойдет в 2019 году. Корабль продолжит нести службу в составе Балтийского флота.
Ранее сообщалось, что по планам Минобороны ремонт корабля должен был завершиться в конце 2016 года, но при дефектации была выявлена необходимость большого объема дополнительных работ и ремонт корабля продлили. Также большую задержку в ремонте корабля вызвал ремонт двигательной установки корабля, произведенной на Украине.
"Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным целям в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, а также для прикрытия сил морских десантов.
Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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