Джакарта: Санкций не боимся, сделку по приобретению Су-35 отменять не будем

Индонезия не будет отменять сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на санкции в отношении РФ и угрозу "вторичных санкций" в отношении Джакарты. Об этом заявил глава военного ведомства республики Риамизард Риачуду, передает ТАСС.Согласно заявлению Риачуду, Индонезия никогда не отменит контракт на приобретение российских самолетов и не будет его приостанавливать на фоне угрозы введения за это санкций США. Он добавил, что Джакарта наоборот рассчитывает на скорейшее получение истребителей Су-35, поставка которых начнется сразу же после завершения последних согласований между некоторыми ведомствами Индонезии. Как пояснил индонезийский министр обороны единственным препятствием к получению российских Су-35 являются согласования между индонезийскими Минфином и Минторговли по условиям оплаты, но это "рабочие" моменты, которые почти решены.Индонезия является второй после Китая страной, приобретающей российские истребители Су-35. Джакарта подписала контракт на поставку 11 истребителей. Сразу же после подписания контракта на Индонезию начали оказывать давление США, угрожая санкциями за приобретение российских самолетов. Также ранее появилась информация, что сделка может быть отложена на неопределенное время опять же из-за американских санкций.