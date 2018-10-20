На месте крушения Л-39 найдены фрагменты тел. Поиски продолжаются

На месте крушения учебно-тренировочного самолета Л-39 Центра боевой подготовки летного состава ВМФ РФ в Азовском море найдены два фрагмента тела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.Согласно опубликованной информации, на месте крушения самолета Л-39 в акватории Азовского моря ведутся работы по подъему на поверхность обломков самолета. На данный момент на поверхность подняты уже около 50 обломков. Среди разрушенных частей самолета на дне обнаружены два фрагмента тела, поисковые работы продолжаются. Более подробной информации на данный час не имеется.Как ранее сообщалось, учебный самолет Л-39 "Альбатрос" Центра боевой подготовки летного состава ВМФ РФ в четверг взлетел с военного аэродрома в Ейске и во время тренировочного полета упал в Азовское море в полукилометре от побережья. По предварительной информации, летчик и штурман сумели покинуть кабину самолета, катапультировавшись на акваторией Азовского моря в районе Должанской косы.Самолет выполнял полет без боекомплекта, причиной аварии называется техническая неисправность.Минобороны РФ продолжает поиски экипажа самолета, прекращения операции не планируется.