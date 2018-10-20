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Марочко: Не прекратят летать - будем сбивать. Мы Киев предупредили

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Противовоздушные подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики имеют право и будут уничтожать украинскую авиацию, зафиксированную в радиусе 30 километров у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Марочко: Не прекратят летать - будем сбивать. Мы Киев предупредили



Согласно заявлению Марочко, использование Украиной боевой авиации в районе линии разграничения является грубейшим нарушением минских договоренностей и Народная милиция ЛНР всегда готова воспользоваться правом сбивать украинскую авиацию для защиты мирных жителей. Он добавил, что надеется на то, что у Киева хватит благоразумия не использовать в районе конфликта авиацию, а иначе Киев ждут большие потери.

Марочко сообщил, что по его мнению полеты украинской авиации в зоне линии разграничения являются ни чем иным, как пиа-ходом, направленным на поднятие духа военнослужащих ВСУ, поскольку командование украинских силовиков должно осознавать все риски применения авиации в зоне конфликта.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о проведении учебных полетов истребительной авиации ВВС Украины в районе линии разграничения на Донбассе.
Использованы фотографии:
ЛуганскИнфоЦентр
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