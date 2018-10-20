В Польше отказались от создания своих РСЗО. А США точно продаст?

В Польше решили отказаться от идеи наладить производство систем HIMARS на своей территории. Министерство национальной обороны приняло решение направить официальный запрос в США на покупку ракетных систем американского производства, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.Программа HOMAR, в рамках которой планировалось вооружить польскую армию дальнобойной РСЗО, ведется уже несколько лет. В рамках этой программы еще в 2015 году польское военное ведомство начало вести переговоры со своими американскими партнерами о возможности налаживания производства американских ракетных систем HIMARS на предприятиях холдинга PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), но как видимо партнеры из США "уперлись" и добиться этого полякам не удалось. Тогда по примеру Румынии в Варшаве приняли решение "просто" закупить американские системы.Детали запроса на данный момент не разглашаются, но ранее стало известно о желании Польши обзавестись 160 американскими системами HIMARS.M142 HIMARS — высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения, разработана на базе колёсного шасси FMTV массой 5 т. Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км. M142 также может оснащаться пусковой установкой для одной ракеты типа ATACMS (Army TACtical Missile System) дальностью 300 километров.