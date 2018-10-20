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Опять промахнулись? Коалиция США нанесла удар по провинции Дейр-эз-Зор

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Международная коалиция во главе с США нанесла удар по двум деревням в провинции Дейр-эз-Зор, где жертвами авиаудара стали более 60 человек. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.

Опять промахнулись? Коалиция США нанесла удар по провинции Дейр-эз-Зор



Согласно полученной информации, авиация коалиции нанесла авиаудары по деревням ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор. При этом уточняется, что это были не одномоментные удары, а бомбардировка велась в течении последних суток. В селении ас-Суса погибли 15 человек, в том числе женщины и дети, еще 37 человек стали жертвами удара по мечети Усмана ибн Аффана. В деревне аль-Бубадран удар пришелся по мечети Аммара ибн Ясира, там погибли 10 человек.

По утверждению агенства, число погибших может увеличится из-за большого количества раненных и заблокированных под обломками домов.

Как заявляют сирийские власти, коалиция США в провинции Дейр-эз-Зор применяет тактику "выжженной земли", бомбя вместе с позициями запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" дома мирных жителей, мечети и объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что американская авиация нанесла авиаудары по позициям своих курдских союзников.
Использованы фотографии:
https://www.standard.co.uk/
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