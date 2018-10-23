Или мы ломаем систему, или система ломает нас
Одним словом: Керчь.
В обществе в очередной раз разразилась дискуссия по вечным русским проблемам "Кто виноват?" и "Что делать?" Итог этой дискуссии предсказуем. И все это прекрасно понимают. Мы, россияне, отвечаем на этот вопрос уже не одну сотню лет.
Росгвардия и Госдума уже соревнуются, кто сделает более глупое предложение. Так-то понятно, что по-хорошему надо запретить все оружие россиянам, отключить интернет, и вот тогда настанет не жизнь, а рай. Для депутатов и чиновников. Они и так не сильно у нас напрягаются, а тут вообще расслабуха будет пожизненная и за приличные деньги.
И президенту скорбное лицо не придется так часто делать, что тоже неплохо.
Фото: kremlin.ru
Но если серьезно, то, конечно, всего перечисленного не будет. Будет совсем другой набор деяний, и мы не возьмемся предсказать, какой из них хуже.
Будет совершенно никому не нужное "усиление ответственности руководителей" с обычным продолжением "денег нет". Будет "серьёзный отбор в службу охраны учебного заведения" на копеечную зарплату. Будет "школа должна". А главное — "правительство составило программу усиления (развития, внедрения и т.п.)".
Кстати, а кто заметил, что классных руководителей уже нет? На видео из Керчи выступали «кураторы». Не руководящие, курирующие. Чувствуете разницу?
И через год-полтора не будет ничего. Как со смешным теперь законом Яровой. В местных бюджетах на все эти игры разума денег нет. А федералы заняты решением проблем космического масштаба. Как минимум, на уровне планеты. А сама дискуссия всем просто надоест. На очередном "Валдае" будут обсуждать другие "неотложные вопросы".
А проблема останется. Более того, события в том или ином виде повторятся в какой-то другой точке России. И все повторится. Траур, трагические лица президента и правительства, комментарии политиков. "Повышенная готовность" для армии и полиции, призывы запретить все и вся сразу и на веки вечные.
Почему у нас такая уверенность? От понимания того, что проблема не будет решена. Не решена потому, что решение слишком больно ударит по государству. По государству как системе организации общества.
Проще говоря, решение в изменении самой жизни в государстве. И, как следствие, изменение системы воспитания детей и молодежи. Как сегодня модно говорить в среде "продвинутых пользователей": проблема системная! И нужно менять системный блок со всеми его потрохами, чтобы получить результат.
Проблему решат "новые учителя"? А что? Дадим учителю зарплату губернатора и пойдут гении в школы и колледжи. Представляете картину? Несколько десятков "эйнштейнов" и "макаренко" в каждой школе. И дети. Не хулиганят, не прогуливают, не пьют пиво на уроках, не издеваются над учителями...
А попробуйте представить, что вашего, лично вашего ребенка за невыполненное домашнее задание учитель назвал дурачком. При всем классе. А за непристойное поведение взял за воротник модной куртки и вышвырнул из класса как нагадившего щенка. Да ещё и директор школы запретил там появляться. Помните советское "исключить из школы"? И сделано это не с каким-то абстрактным хулиганом, а с вашим любимым "онжеещёребенком".
Что вы предпримете? Жалобы во все инстанции? Суд? Вполне верится. Учитель же обязан. Учитель должен. А я не успеваю. Мне работать надо. Я кормлю и одеваю. А пойдете в суд, если ваш "деть" будет издеваться над учителями, как мы видим во множестве видео в интернете? Сомнительно... Тогда-то и становятся слышны голоса честных учителей. "Оно мне надо? Моё дело дать материал. А воспитывает этого идиота пусть папа".
А очень логично. У нас же в школах теперь не обучают жизни и предметам. У нас «оказывают общеобразовательные услуги». Разницу чувствуете?
Изменить систему охраны, чтобы муха не пролетела... Мухам не нужно пролетать в последние пять минут до урока в количестве 20-40% от всего численного состава учеников. Мухам не нужно таскать в школу огромные рюкзаки с черт знает чем. Мухам не нужно выскакивать на улицу на переменах покурить за углом. А нашим "малышам" нужно. И пусть попробует мордоворот на посту охраны обидеть моего ребенка.
Запретить продажу оружия до 21 года? Смешно. Пойло уже запретили, и что?
Мы, государство, даем человеку автомат в 18 лет и право убивать! Не в бою, в карауле, в мирное время. Право убивать! А в 21 год лейтенанты уже не только людьми с оружием командуют, в войнах участвуют, но и управляют вооружением, способным стереть с лица земли государства! Тоже запретим?
Может, запретить изучать в учебных заведениях химию? Дети же самостоятельно могут создать ВВ! Из подручных материалов. Те, кто учился в советское время, прекрасно помнят собственные "петарды" из материалов, взятых в ближайшей аптеке. Или порезы на руках от взрыва "карбидовой бомбы"? Да сейчас читатели накидают рецептов, мало не покажется, рассказывая, кто как развлекался в детстве и где глицерин нынче взять проще.
Продолжать обсуждать ситуации можно и дальше. И о единой для всех форме поговорить. И о одинаковых смартфонах для всех. И дойдем мы, в конечном итоге, до полного абсурда "школы тюремного типа". Только проблемы-то останутся. Останутся просто потому, что истоки этих проблем в другом!
Вот мы подошли к тому, о чем молчит Дума, молчит Росгвардия, молчит полиция.
Вы никогда не задумывались об уважении детьми своих родителей? Почему во многих семьях, чего уж греха таить, дети не уважают отцов и матерей, бабушек и дедушек? Почему иметь родителей-рабочих или родителей-бюджетников сегодня стыдно? А ведь это именно так! Дети стесняются собственной матери...
Да просто потому, что к молодым рано приходит понимание разницы будущего у разных категорий людей. Как раз тот самый системный кризис государства!
В советское время любой молодой человек прекрасно знал, что у него есть в жизни перспектива. Родители, независимо от статуса, растили, кормили, одевали, помогали в учебе. Но не были "толкачом" или "тормозом" в дальнейшей карьере.
Сын рабочего мог стать полковником или подполковником. А иногда и генералом. Мог стать руководителем предприятия. А сын директора завода мог попросту спиться. И стать никем. О детях номенклатурной элиты мы сегодня не говорим. Анекдот про сына генерала, мечтающего стать маршалом, мы все помним.
Сегодня молодой человек, учащийся любого учебного заведения, прекрасно осознает "предел мечтаний" для себя. Какой предел был у керченского убийцы? Получение специальности и работа в перспективе руководителем организации или создание собственной фирмы? Нет, работа в ближайшей управляющей компании. И то если повезет.
Зайдите в любую организацию или частную фирму. И вы увидите десятки, сотни таких молодых людей. С самым разнообразным образованием, от колледжа до университета. Работающим там только потому, что "зарплата хорошая" или "а куда ещё идти-то?" Они об этом мечтали в 18 лет?
В принципе, молодежь у нас лишена самого главного. Она лишена жизненных перспектив, лишена романтики роста, если угодно. Лишена своего БАМа, своей войны, своей целины. Лишена возможности терпеть ради великой цели.
Нет, войну-то как раз организовать вообще не проблема. Но тогда какая разница, где терять подрастающие поколения, на войне или вот в таких терактах? Суть не изменяется совершенно.
А ведь история показывает, что именно наличие таких возможностей, такой цели, романтики и опасности выдвигало из общей массы героев, атаманов, полководцев, мыслителей, руководителей экономики высочайшего уровня. Кипящая масса народа поднимает наверх лучшее и худшее.
Вот она, причина всех страшных событий, которые иногда случаются в России и других странах. Нет настоящего! Есть суррогаты из интернета. Суррогаты любви, суррогаты успеха, суррогаты войны, суррогаты экономики... Суррогаты жизни. В том числе и жизни самых мерзких представителей человеческой породы.
Чтобы решить проблему терроризма как такового, необходимо заменить суррогаты реалиями! Молодой человек должен ещё в детском возрасте иметь настоящую мечту! Мечту, до которой далеко, но которая реальна. А дальше, уже с помощью родителей, школы, общественных организаций, ставить себе реальную цель жизни. Трудно, но достижимую.
Реальная мечта, реальная цель, реальная романтика достижения успеха и реальный успех! Именно таков алгоритм жизни. Именно достижение цели на каком-то этапе порождает понимание собственного "потолка". Один становится гениальным полководцем, другой гениальным начальником штаба, а третий гениальным зампотылом...
Оградить молодежь от жизни мы не в силах. Нельзя запретить думать, дышать, общаться с друзьями... И уже нереально запретить интернет. Да, помойная яма еще та, но всё, это уже есть и это не убрать. Факт, на Украину посмотрите, много там наблокировали и назапрещали?
Суррогатная жизнь современного молодого человека проходит, по большей части, в сети интернета. А там, это не секрет, можно найти всё. Главное желание. Керченский теракт прекрасно "расписан" в компьютерных играх и фильмах. Только вот смерти там "игрушечные". Выключил, и всё. "Живи" вновь в другой игре или кино.
Задача общества, задача государства, наша с вами задача состоит в том, чтобы вернуть наших детей в реальную жизнь. Вернуть к пониманию не игрушечных смертей, не игрушечного горя, не игрушечной жизни вообще.
Нужно решать системную задачу изменения самой жизни в нашей стране. Хватит выводить деньги в основное мерило человеческого успеха. Хватит пиарить в СМИ успешных проституток и альфонсов. Хватит терпеть безнаказанность деток "денежных мешков". Фамилию Мамаев сегодня знают все. А фамилию героя, который подорвал себя в Сирии, чтобы не быть захваченным террористами?
Вот, наверное, основная причина. Распиаренный подонок останется подонком. Безнаказанная стерва останется распиаренной стервой, как ее ни показывай, и всех ее лукойловских родственничков.
Обнаглевшие вроде бы футболисты, ночная бабочка Мара – это герои сегодняшнего дня. Получите, так сказать, и распишитесь.
Правительство просто обязано предпринять шаги к исправлению ситуации уже сегодня. Пока ещё сохранился тот "хребет из совков", который может держать государство на своих плечах за "20 копеек". Иначе мы получим тот же вариант общества, что демонстрируют нам сегодня американцы и западноевропейцы.
Мы получим общество животов, руководимое группой демагогов. Оно нам надо? Или мы хотим стать участниками "смерти очередной тысячелетней империи"? Нам мало смерти СССР?
Пока проблему будут забалтывать, она не решится! И будет кровь. И будет горе. И будут российские "жены террористов". Будут очередные росляковы...
В обществе в очередной раз разразилась дискуссия по вечным русским проблемам "Кто виноват?" и "Что делать?" Итог этой дискуссии предсказуем. И все это прекрасно понимают. Мы, россияне, отвечаем на этот вопрос уже не одну сотню лет.
Росгвардия и Госдума уже соревнуются, кто сделает более глупое предложение. Так-то понятно, что по-хорошему надо запретить все оружие россиянам, отключить интернет, и вот тогда настанет не жизнь, а рай. Для депутатов и чиновников. Они и так не сильно у нас напрягаются, а тут вообще расслабуха будет пожизненная и за приличные деньги.
И президенту скорбное лицо не придется так часто делать, что тоже неплохо.
Фото: kremlin.ru
Но если серьезно, то, конечно, всего перечисленного не будет. Будет совсем другой набор деяний, и мы не возьмемся предсказать, какой из них хуже.
Будет совершенно никому не нужное "усиление ответственности руководителей" с обычным продолжением "денег нет". Будет "серьёзный отбор в службу охраны учебного заведения" на копеечную зарплату. Будет "школа должна". А главное — "правительство составило программу усиления (развития, внедрения и т.п.)".
Кстати, а кто заметил, что классных руководителей уже нет? На видео из Керчи выступали «кураторы». Не руководящие, курирующие. Чувствуете разницу?
И через год-полтора не будет ничего. Как со смешным теперь законом Яровой. В местных бюджетах на все эти игры разума денег нет. А федералы заняты решением проблем космического масштаба. Как минимум, на уровне планеты. А сама дискуссия всем просто надоест. На очередном "Валдае" будут обсуждать другие "неотложные вопросы".
А проблема останется. Более того, события в том или ином виде повторятся в какой-то другой точке России. И все повторится. Траур, трагические лица президента и правительства, комментарии политиков. "Повышенная готовность" для армии и полиции, призывы запретить все и вся сразу и на веки вечные.
Почему у нас такая уверенность? От понимания того, что проблема не будет решена. Не решена потому, что решение слишком больно ударит по государству. По государству как системе организации общества.
Проще говоря, решение в изменении самой жизни в государстве. И, как следствие, изменение системы воспитания детей и молодежи. Как сегодня модно говорить в среде "продвинутых пользователей": проблема системная! И нужно менять системный блок со всеми его потрохами, чтобы получить результат.
Проблему решат "новые учителя"? А что? Дадим учителю зарплату губернатора и пойдут гении в школы и колледжи. Представляете картину? Несколько десятков "эйнштейнов" и "макаренко" в каждой школе. И дети. Не хулиганят, не прогуливают, не пьют пиво на уроках, не издеваются над учителями...
А попробуйте представить, что вашего, лично вашего ребенка за невыполненное домашнее задание учитель назвал дурачком. При всем классе. А за непристойное поведение взял за воротник модной куртки и вышвырнул из класса как нагадившего щенка. Да ещё и директор школы запретил там появляться. Помните советское "исключить из школы"? И сделано это не с каким-то абстрактным хулиганом, а с вашим любимым "онжеещёребенком".
Что вы предпримете? Жалобы во все инстанции? Суд? Вполне верится. Учитель же обязан. Учитель должен. А я не успеваю. Мне работать надо. Я кормлю и одеваю. А пойдете в суд, если ваш "деть" будет издеваться над учителями, как мы видим во множестве видео в интернете? Сомнительно... Тогда-то и становятся слышны голоса честных учителей. "Оно мне надо? Моё дело дать материал. А воспитывает этого идиота пусть папа".
А очень логично. У нас же в школах теперь не обучают жизни и предметам. У нас «оказывают общеобразовательные услуги». Разницу чувствуете?
Изменить систему охраны, чтобы муха не пролетела... Мухам не нужно пролетать в последние пять минут до урока в количестве 20-40% от всего численного состава учеников. Мухам не нужно таскать в школу огромные рюкзаки с черт знает чем. Мухам не нужно выскакивать на улицу на переменах покурить за углом. А нашим "малышам" нужно. И пусть попробует мордоворот на посту охраны обидеть моего ребенка.
Запретить продажу оружия до 21 года? Смешно. Пойло уже запретили, и что?
Мы, государство, даем человеку автомат в 18 лет и право убивать! Не в бою, в карауле, в мирное время. Право убивать! А в 21 год лейтенанты уже не только людьми с оружием командуют, в войнах участвуют, но и управляют вооружением, способным стереть с лица земли государства! Тоже запретим?
Может, запретить изучать в учебных заведениях химию? Дети же самостоятельно могут создать ВВ! Из подручных материалов. Те, кто учился в советское время, прекрасно помнят собственные "петарды" из материалов, взятых в ближайшей аптеке. Или порезы на руках от взрыва "карбидовой бомбы"? Да сейчас читатели накидают рецептов, мало не покажется, рассказывая, кто как развлекался в детстве и где глицерин нынче взять проще.
Продолжать обсуждать ситуации можно и дальше. И о единой для всех форме поговорить. И о одинаковых смартфонах для всех. И дойдем мы, в конечном итоге, до полного абсурда "школы тюремного типа". Только проблемы-то останутся. Останутся просто потому, что истоки этих проблем в другом!
Вот мы подошли к тому, о чем молчит Дума, молчит Росгвардия, молчит полиция.
Вы никогда не задумывались об уважении детьми своих родителей? Почему во многих семьях, чего уж греха таить, дети не уважают отцов и матерей, бабушек и дедушек? Почему иметь родителей-рабочих или родителей-бюджетников сегодня стыдно? А ведь это именно так! Дети стесняются собственной матери...
Да просто потому, что к молодым рано приходит понимание разницы будущего у разных категорий людей. Как раз тот самый системный кризис государства!
В советское время любой молодой человек прекрасно знал, что у него есть в жизни перспектива. Родители, независимо от статуса, растили, кормили, одевали, помогали в учебе. Но не были "толкачом" или "тормозом" в дальнейшей карьере.
Сын рабочего мог стать полковником или подполковником. А иногда и генералом. Мог стать руководителем предприятия. А сын директора завода мог попросту спиться. И стать никем. О детях номенклатурной элиты мы сегодня не говорим. Анекдот про сына генерала, мечтающего стать маршалом, мы все помним.
Сегодня молодой человек, учащийся любого учебного заведения, прекрасно осознает "предел мечтаний" для себя. Какой предел был у керченского убийцы? Получение специальности и работа в перспективе руководителем организации или создание собственной фирмы? Нет, работа в ближайшей управляющей компании. И то если повезет.
Зайдите в любую организацию или частную фирму. И вы увидите десятки, сотни таких молодых людей. С самым разнообразным образованием, от колледжа до университета. Работающим там только потому, что "зарплата хорошая" или "а куда ещё идти-то?" Они об этом мечтали в 18 лет?
В принципе, молодежь у нас лишена самого главного. Она лишена жизненных перспектив, лишена романтики роста, если угодно. Лишена своего БАМа, своей войны, своей целины. Лишена возможности терпеть ради великой цели.
Нет, войну-то как раз организовать вообще не проблема. Но тогда какая разница, где терять подрастающие поколения, на войне или вот в таких терактах? Суть не изменяется совершенно.
А ведь история показывает, что именно наличие таких возможностей, такой цели, романтики и опасности выдвигало из общей массы героев, атаманов, полководцев, мыслителей, руководителей экономики высочайшего уровня. Кипящая масса народа поднимает наверх лучшее и худшее.
Вот она, причина всех страшных событий, которые иногда случаются в России и других странах. Нет настоящего! Есть суррогаты из интернета. Суррогаты любви, суррогаты успеха, суррогаты войны, суррогаты экономики... Суррогаты жизни. В том числе и жизни самых мерзких представителей человеческой породы.
Чтобы решить проблему терроризма как такового, необходимо заменить суррогаты реалиями! Молодой человек должен ещё в детском возрасте иметь настоящую мечту! Мечту, до которой далеко, но которая реальна. А дальше, уже с помощью родителей, школы, общественных организаций, ставить себе реальную цель жизни. Трудно, но достижимую.
Реальная мечта, реальная цель, реальная романтика достижения успеха и реальный успех! Именно таков алгоритм жизни. Именно достижение цели на каком-то этапе порождает понимание собственного "потолка". Один становится гениальным полководцем, другой гениальным начальником штаба, а третий гениальным зампотылом...
Оградить молодежь от жизни мы не в силах. Нельзя запретить думать, дышать, общаться с друзьями... И уже нереально запретить интернет. Да, помойная яма еще та, но всё, это уже есть и это не убрать. Факт, на Украину посмотрите, много там наблокировали и назапрещали?
Суррогатная жизнь современного молодого человека проходит, по большей части, в сети интернета. А там, это не секрет, можно найти всё. Главное желание. Керченский теракт прекрасно "расписан" в компьютерных играх и фильмах. Только вот смерти там "игрушечные". Выключил, и всё. "Живи" вновь в другой игре или кино.
Задача общества, задача государства, наша с вами задача состоит в том, чтобы вернуть наших детей в реальную жизнь. Вернуть к пониманию не игрушечных смертей, не игрушечного горя, не игрушечной жизни вообще.
Нужно решать системную задачу изменения самой жизни в нашей стране. Хватит выводить деньги в основное мерило человеческого успеха. Хватит пиарить в СМИ успешных проституток и альфонсов. Хватит терпеть безнаказанность деток "денежных мешков". Фамилию Мамаев сегодня знают все. А фамилию героя, который подорвал себя в Сирии, чтобы не быть захваченным террористами?
Вот, наверное, основная причина. Распиаренный подонок останется подонком. Безнаказанная стерва останется распиаренной стервой, как ее ни показывай, и всех ее лукойловских родственничков.
Обнаглевшие вроде бы футболисты, ночная бабочка Мара – это герои сегодняшнего дня. Получите, так сказать, и распишитесь.
Правительство просто обязано предпринять шаги к исправлению ситуации уже сегодня. Пока ещё сохранился тот "хребет из совков", который может держать государство на своих плечах за "20 копеек". Иначе мы получим тот же вариант общества, что демонстрируют нам сегодня американцы и западноевропейцы.
Мы получим общество животов, руководимое группой демагогов. Оно нам надо? Или мы хотим стать участниками "смерти очередной тысячелетней империи"? Нам мало смерти СССР?
Пока проблему будут забалтывать, она не решится! И будет кровь. И будет горе. И будут российские "жены террористов". Будут очередные росляковы...
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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