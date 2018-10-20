Флагман ЧФ крейсер "Москва" встал на ремонт. О модернизации пока молчат

В Севастополе на 13-ом судоремонтном заводе начаты работы по восстановлению походной готовности гвардейского ракетного крейсера "Москва" проекта 1164, шифр "Атлант", сообщает блог bmpd со ссылкой на Mil.Press FlotProm.По данным издания работы на крейсере займут от шести до восьми месяцев. При этом подчеркивается, что перед предприятием стоит задача вернуть кораблю ход, разговора об модернизации пока не идет. Ранее сообщалось, что Сеаерному ПКР не выделили средства на создание техпроекта модернизации "Москвы".Вообще же рассматривались два варианта дальнейшей судьбы флагмана Черноморского флота - модернизация крейсера в Крыму или в Северодвинске в Центре судоремонта"Звездочка". Пока принято решение о ремонте "Москвы" на 13 СРЗ, от идеи восстановления технической готовности флагмана ЧФ на Севастопольском морском заводе пока отказались.Между тем на "Звездочке" готовы к модернизации крейсера в случае получения заказа и при наличии свободных стапельных мест. Имеется вероятность того, что в следующем году, если будет технический проект модернизации "Москвы" и соответствующий контракт, крейсер пойдет в Северодвинск своим ходом.Как сообщалось ранее, флагман Черноморского флота не выходит в море с января 2016 года после возвращения из Средиземного моря, где он возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России и прикрывал своими средствами ПВО авиабазу Хмеймим в Сирии.