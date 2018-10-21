Военный бюджет США слишком раздут, но надо раздуть ещё

Трамп продавил рекордный в новейшей истории военный бюджет (674 миллиардов долларов - и это только открытая часть), а ястребы в конгрессе недовольны. В реальном выражении бюджет Пентагона на 2019 год превысил даже военные бюджеты, выделяемые во времена президентства Рональда Рейгана. Однако конгрессмены считают, что повышение расходов негативно скажется на обороноспособности США.При всём при этом республиканцы конгресса не позволили президенту США сократить заработную плату для пентагоновских клерков. Огромный бюрократический аппарат как гражданских служащих, так и военных, равный 730 тысячам человек, продолжит протирать штаны на прежней ставке.Конгрессмены считают, что дополнительными ассигнованиями Трамп хочет перекрыть кризис боевой готовности ВС США. То есть законодатели упрекают президента и в тратах, и в низкой боеготовности войск, но зарплатную ведомость на огромный штат клерков по всему миру сокращать не хотят.Трампа также обвиняют в том, что он увеличивает бюджет «заграничных непредвиденных операций» до 69 миллиардов долларов. В конгрессе считают, что Трамп может воровать из этой кассы «на случай чрезвычайной ситуации». Тем временем чрезвычайная ситуация уже цветёт махровым цветом — Афганистан давно требует выделения куда больших средств, чем 69 миллиардов долларов.Американским законодателям плевать, они заявляют, что реальные затраты на оборону превысили триллион долларов. К 674 миллиардам республиканцы добавляют 200 миллиардов долларов на обеспечение ветеранов, 92 миллиарда на пенсии, 24 миллиарда на налоговые издержки, 21 миллиард для министерства энергетики на обеспечение ядерного арсенала и многое другое. И во всём виноват Трамп, даже в недостаточных темпах перевооружения ВМС и ВВС...И, конечно, следует шикарный вывод. Дескать, Трамп продвинул раздутый и неэффективный военный бюджет, который ударит по экономике США.Очевидно, что кривотолки вокруг финансов – это очередной раунд американского внутриполитического противостояния. Тем не менее, позиция конгрессменов весьма показательна. Для того чтобы насолить Трампу, они готовы пожертвовать обороноспособностью США. По крайней мере, всё это декларируется именно так. Законодатели знают, что ВС США перенапряжены по всем фронтам, а гонорары предприятиям ВПК перегреты, однако для страны они не готовы пожертвовать ни центом из своей зарплаты, ни рабочим местом очередного бюрократа. Американская империя разрушается под собственной тяжестью?