На американские деньги, которые выделены в рамках программы по сдерживанию России в Европе, на территории авиабазы Эмари в Эстонии был построен новый ангар для ремонта самолетов, операционный центр для эскадрильи, площадка для опасных грузов и общежитие для американских военных на 220 человек.Новые объекты на авиабазе позволят принимать больше самолетов, что расширит возможности НАТО по выполнению задач в рамках «пакета мер по безопасности на ТВД». Эти меры направлены прежде всего на «сдерживание России».Американские военные, дислоцированные на авиабазе, подтверждают, что все мероприятия здесь направлены на «регионального противника».На торжественной церемонии открытия министр обороны Эстонии Юри Луйк объяснил необходимость расширения военной базы тем, что там проходит большое количество учений. Большие эскадрильи НАТО нуждаются в большем пространстве.После всех последних денежных вливаний США создается впечатление, что скоро вся территория Эстонии скоро станет одной большой американской базой!На мероприятии также выступил американский бригадный генерал Рой Огустин, который отметил, что строительство было завершено за рекордно быстрое время, всего за 15 месяцев. Он добавил, что «хотели разрезать ленточку до прихода снега». Однако американцы, вероятно, хотели скорее успокоить Таллин, который переживал из-за летнего инцидента, когда испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету в небе над Эстонией.Теперь «защитники» быстро исправились и извинились таким образом, а Эстония получила пальму первенства среди стран Прибалтики как самая принимающая страна НАТО. Все счастливы. Вроде бы хэппи-энд.Однако среди веселого празднества никто и не задумывается, что быстрорастущая группировка войск НАТО на границе с Россией заставит уже ее поставить точку и сделать конец счастливым для себя, вернувшись на когда-то свой аэродром, который назывался в советское время Сууркюла.