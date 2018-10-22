Либерал и «пацифист» Николай Рыбаков сделал неожиданное заявление в телеэфире «60 минут»: он оттаивает национальные интересы России, а заключаются они в установлении добрососедских отношений со всеми странами, в частности, с Украиной. Формально всё правильно. Но потом наш либеральный защитник перешел к «миротворческому плану» Курта Волкера по Украине и стал защищать наши интересы вместе с Волкером.«Россия должна передать контроль за границей (на Донбассе. – Авт.) миротворческим силам», — так прямо и сказал либеральный защитник наших национальных интересов, повторив ключевое требование плана Волкера. Какое трогательное совпадение российских и американских интересов получилось у Рыбакова! Заключён, можно сказать, виртуальный пакт Волкера – Рыбакова. А вот Курт Волкер недавно пояснил, что российский план по миротворцам на Донбассе «не в интересах США», и Минские договорённости США, получается, вообще не интересуют.План Волкера простой: сдать русских на Донбассе с помощью «миротворцев» на произвол бандеровским наци, и это поддерживают наши «пацифисты и гуманисты». Этот план Волкера Рыбаков считает в интересах России! И готов договариваться с бандеровской властью, чтобы она била «сепаратистов» не так открыто, сжигала их как-нибудь погуманнее, чем в Одессе. Чем они это объясняют?Курт Волкер известил всех, у кого есть сомнения, что считает Украину «нормальной страной», и в этом пункте он трогательно совпадает с Рыбаковыми, Исаевыми, Некрасовыми и другими нашими либеральными "пацифистами". Другими словами, Бандеры на Украине нет! Проспект в Киеве имени Бандеры есть, а в остальном его нет!Наши «пацифисты» если и видят иногда Бандеру на Украине, то совсем маленьким, не больше националистов на «Русских маршах», здесь они «слепые», как наши великие либеральные «слепые» Рыбаков и Надеждин. Не хочешь, а вспомнишь Иудушку Головлёва, как он слепо «любил свою маменьку».Впрочем, и пакт Волкера – Рыбакова, и «миротворцы на Донбассе» уже не актуальны, всё заблокировало убийство главы ДНР Александра Захарченко, которое Волкер и «нормандские гаранты» молчаливо не заметили, практически одобрили, ведь это была работа и западных спецслужб. И этим подтвердили, какую участь они готовят Донецку и Луганску при помощи наших Рыбаковых.О миротворцах уже никто всерьёз не говорит: ни Волкер с «нормандцами», ни Порошенко, ни Лавров. Миротворческий словарь продолжают использовать только наши Рыбаковы, Надеждины, Исаевы, которые, кажется, просто не знают, о чём ещё говорить. Вашингтон и Волкер озабочены теперь выборами на Донбассе 11 ноября и призывают Москву не проводить эти «нелегитимные выборы». Москва не реагирует.Москва вообще перестала реагировать на призывы и обвинения Запада: и на «дело Скрипалей», и на «Боширова и Петрова», всевозможные «вмешательства», и это важный признак. Где-то в российских верхах принято решение: далее продолжать дискуссии с «западными партнёрами» бесполезно, это только распаляет их истерику, перешедшую уже в «бешенство», по словам Сергея Лаврова. Если Россия в официальных документах США объявляется противником, врагом, тогда, соответственно, что нашему врагу можно объяснять, доказывать? Когда США действуют по логике войны: проводят пропагандистскую спецоперацию по дискредитации России?В повестке дня сегодня стоят выборы в Конгресс США 6 ноября, и выборы на Донбассе 11 ноября. Стоят два вопроса: удержит ли президент Дональд Трамп хоть какой-то контроль над Конгрессом; и признание Донецка и Луганска Россией. Очевидно, что Путин сдерживает всё, что можно, до 6 ноября, чтобы увеличить шансы Трампа на промежуточных выборах в Конгресс, а потом эта необходимость исчезнет.Россия после «Крыма» долго держала оборону, и похоже, этот период отношений с США заканчивается: те, кто посмеют нанести удар по России «просто сдохнут», — это ответ Владимира Путина и Конгрессу США, и британским бешеным отравителям Скрипалей на их пропагандистскую русофобию.Возможно, 11 ноября станет Рубиконом: Россия признает выборы в Донецке и Луганске, что они прошли в русле выполнения Минских соглашений, а Киев выпадает из этих соглашений, саботируя их политическую часть. И призовёт киевский режим признать выборы на Донбассе, следуя Минским соглашениям, чтобы не наступили «трагические последствия для украинской государственности в целом».