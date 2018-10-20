День выборов в Афганистане : убито не менее 30 и пострадало более 120 человек

Судя по тому, что сообщает телеканал «Euronews» о событиях в этой стране, 20 октября 2018 года – «день выборов» в Афганистане, - запомниться надолго.На избирательных участках по всей территории Афганистана произошла серия нападений и взрывов, устроенных радикальными исламистскими группами, не признающими демократических изменений в Афганистане и отрицающих любые установления любой власти кроме формы халифата.Сообщается не менее чем о 30 эпизодах, в результате которых более 30 человек было убито и более 120 пострадало. В частности. В северном районе Кабула смертник устроил взрыв , в результате которого погибло 5 афганских силовиков и 10 гражданских лиц.Вообще эти первые за последние 8 лет выборы в органы власти проходят на фоне крайне неблагоприятного обострения обстановки в Афганистане. В частности, не мене чем в трёх провинциях этой страны выборы вообще не проходили из-за контроля большей части этих районов радикальными исламистами. Даже в ходе избирательной компании за последние недели из-за атак различных «моджахеддинов» погибло не менее чем 100, преимущественно мирных граждан, в том числе 10 кандидатов в депутаты.Всего афганский центральный избирком, по его данным, внёс в списки избирателей 8,8 млн. граждан, которые должны выбрать из 2500 кандидатов депутатов нижней палаты парламента Афганистана и в состав местных органов власти.Отмети, что, несмотря на абсолютный запрет с угрозами убийства со стороны джихадистов, достаточное число афганских женщин решилось прийти на избирательные участки для голосования, пусть и в традиционных исламских одеждах, полностью скрывающих лицо («бурках» и «паранджах»).