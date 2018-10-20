Ракетный комплекс "Ольха" принят на вооружение ВСУ. Когда в войска?

Таким образом, вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны

Новейший украинский ракетный комплекс "Ольха" принят на вооружение украинских вооруженных сил. Серийное производство комплекса планируется организовать в ближайшее время, сообщают "украинские СМИ.Как сообщает "Правительственный портал" на своей странице в соцсети Facebook, новейший национальный ракетный комплекс "Ольха" принят на вооружение украинской армии и вскорости начнется его серийное производство. В конструкторском бюро "Луч", разработавшем "новинку" Укроборонпрома, прогнозируют, что первые экземпляры комплекса армия получит к середине 2019 года.Ранее на Украине заявляли, что Ольха является реактивной системой залпового огня с корректируемым полетом ракеты на основе советской РСЗО Смерч. Заявленная дальность действия комплекса составляет 120 километров, при этом "каждая из двенадцати 300-мм ракет в пусковой установке наводится на отдельную цель и может управляться в полете". Ракеты комплекса могут оснащаться различными боеголовками.Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что серийное производство ракетного комплекса "Ольха" начнется в 2018 году, а секретарь СНБО Украины Турчинов поведал "об огромной очереди зарубежных заказчиков, желающих приобрести украинскую ракетную систему".