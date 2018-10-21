Глава швейцарской разведки пожаловался на «активность российских шпионов»
Власти Швейцарской Республики крайне обеспокоены якобы растущей активностью «российских шпионов». Телеканал «Euronews» представил интервью с директором Федеральной службы разведки Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном, который, в частности, заявил, что агенты и хакеры из России (которых, как ему видится, обитает в Швейцарии целая туча) перешли «красную черту», попытавшись действовать уже даже против объектов национального значения.
В ходе пресс-конференции, прошедшей 19 октября 2018 года в Берне, руководитель швейцарской разведки заявил, что он пока «не может во всех подробностях рассказать о российской активности в Швейцарии, но мы точно знаем, что таких действий в последнее время предпринимается намного больше, чем ранее. В Швейцарии, в частности в Женеве, расположены штаб-квартиры многих неправительственных объединений и международных организаций, поэтому, конечно же, наша страна становиться мишенью российских спецслужб».
Напомним, пока швейцарская прокуратура расследует уголовное дело, заведённое на двух россиян, подозреваемых в организации кибератаки на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства в Лозанне. Кроме того, эту же группу россиян подозревают в гипотетической кибератаке на лабораторию, находящуюся в кантоне Швиц. Именно в данной лаборатории проводился анализ проб химических веществ, якобы задействованных официальным Дамаском против сирийских джихадистов, а также анализ вещества, использованного в «деле Скрипалей».
В ходе пресс-конференции, прошедшей 19 октября 2018 года в Берне, руководитель швейцарской разведки заявил, что он пока «не может во всех подробностях рассказать о российской активности в Швейцарии, но мы точно знаем, что таких действий в последнее время предпринимается намного больше, чем ранее. В Швейцарии, в частности в Женеве, расположены штаб-квартиры многих неправительственных объединений и международных организаций, поэтому, конечно же, наша страна становиться мишенью российских спецслужб».
Напомним, пока швейцарская прокуратура расследует уголовное дело, заведённое на двух россиян, подозреваемых в организации кибератаки на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства в Лозанне. Кроме того, эту же группу россиян подозревают в гипотетической кибератаке на лабораторию, находящуюся в кантоне Швиц. Именно в данной лаборатории проводился анализ проб химических веществ, якобы задействованных официальным Дамаском против сирийских джихадистов, а также анализ вещества, использованного в «деле Скрипалей».
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