США активизировали боевые операции в Сомали

Джихадисты из групировки "Аш-Шабаб"

Карта контроля регионов Сомали различными силами по состоянию на 2017 год.

"Отделение тяжёлого оружия" из числа боевиков группировки "Аш-Шабаб".

Согласно официальной информации представителя Пентагона, переданной телеканалом CBS News, вооружённые силы США активизировали воздушные удары по джихадистам, размещающимся на территории Сомали.Первые (преимущественно разведывательные) полёты самолётов и БПЛА начались три недели назад, в начале октября. Затем последовали отдельные точечные удары, преимущественно по выявленным штабам и зафиксированным местам встреч руководителей джихадистских группировок, в основном из числа «Аш-Шаба» и «Аль-Каиды» (последняя запрещена в РФ). Эти два террористических сообщества считаются наиболее опасными среди десятка подобных организаций, базирующихся в Восточной Африке.И если такая организация, как «Аль-Каида», достаточно широко известна, то о «Харакат аш-Шабаб» (почему-то, вероятно, в силу географической удалённости, не считающейся террористической и не запрещённой в РФ) мало кому известно, при том, что это одно из опаснейших джихадистских объединений на территории Сомали. Само название этой группировки – «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахеддин» («ХШМ» — «HSM») можно перевести с арабского как «Молодёжное движение моджахедов» (вариант – «Хизб уль Шабаб» — «Партия исламской молодёжи»).Её деятельность полностью запрещена примерно в десяти странах, где «ХШМ» объявлена террористической организацией (преимущественно это государства англосаксонского мира), и ещё в нескольких странах деятельность данной структуры запрещена частично.Эта организация сформирована в 2004-2006 гг. молодыми боевиками-выходцами из «Сомалийского союза исламских судов». Вобрав в себя значительную часть наиболее радикальных элементов региона, «Аш-Шабаб» повела агрессивную борьбу с иными джихадистскими группами в Сомали, а также против сил Временного федерального правительства, его союзников в лице эфиопских сил безопасности и вооружённых сил США в регионе.В 2009-2011 гг. боевики данной группировки достигли больших успехов и стали контролировать значительные территории. После ряда поражений их боевые возможности уменьшились, что привело к падению их «столицы» — города Кисмайо в сентябре 2012 года. С этого времени их центр переместился в город Барава, но и данный населённый пункт был освобождён от джихадистов в октябре 2014 года. В течение последних лет силы этой группировки рассредоточены между несколькими базами вдоль побережья Сомали.По состоянию на 2017-2018 гг. силы «Аш-Шабаб» оцениваются примерно в 7000-9000 вооружённых боевиков, до 70-80% из которых имеют возраст менее 16-18 лет.За последние несколько месяцев ВВС США нанесли всего 24 авиаудара по территории Сомали, в том числе с помощью ударных беспилотников. Причём, по заявлению пресс-секретаря Пентагона, все они производились с разрешения и по согласованию с «федеральными властями» Сомали.Согласно официальному заявлению американского командования, произведённые удары были настолько высокоточными, что их жертвами не стало ни одно гражданское лицо, не причастное к террористической деятельности.Одним из наиболее результативных авиаударов США в Сомали на данный момент считается воздушная операция, проведённая 12 октября 2018 года двумя ударными БПЛА, в результате которой ракетным ударом был накрыт тренировочный лагерь боевиков «ХШМ». Всего жертвами американского авиаудара в тот раз стали как минимум 75 джихадистов, большая часть из которых готовилась к рейду на центральную часть Сомали.Напомним, что в октябре 2018 года отмечается скорбная годовщина самого смертоносного нападения боевиков из «Аш-Шабаб» — подрыва грузовика со взрывчаткой на рынке в Могадишо, в результате которого погибло не менее 512 человек, триста человек было ранено.