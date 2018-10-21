Трамп анонсировал выход США из ДРСМД: провокация на гонку вооружений
Американский президент заявил о своей готовности разорвать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан более 30 лет назад тогдашними лидерами СССР и США. По словам Дональда Трампа, США «нет никакого смысла держаться за договор, так как Россия его условия нарушает».
Такое заявление президент США сделал во время рабочей поездки в Неваду, где он выступил перед своими сторонниками.
Трамп:
Интересная логика. «Никому не позволим», но сами из договора попросту выйдем.
Обращает на себя внимание следующий факт: заявление Трамп сделал на фоне известий о том, что его советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в скором времени собирается посетить российскую столицу. В ходе визита в Москву Болтон собирается встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.
Исходя из заявления Трампа, тема ДРСМД может стать главной в обсуждении.
Напомним, что договор был подписан Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года, с июня 1988 года он вступил в силу.
ДРСМД предусматривал уничтожение (в течение трёх лет) пусковых установок и ракет наземного базирования с радиусом поражения от 500 до 5,5 тыс. км. Ход уничтожения и итоги работы проверялись с обеих сторон инспекторами. Переговоры о подготовке такого договора были начаты ещё в начале 80-х годов.
Выход США из договора под надуманными предлогами и на основе голословных обвинений вновь ставит мир перед опасностью гонки вооружений. Важная задача для России состоит в том, чтобы не повторять ошибок СССР в области «штамповки оружия» и, не поддаваясь на провокации, продолжать планомерную (запланированную ранее) работу по модернизации Вооружённых сил.
Такое заявление президент США сделал во время рабочей поездки в Неваду, где он выступил перед своими сторонниками.
Трамп:
Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения.
Интересная логика. «Никому не позволим», но сами из договора попросту выйдем.
Обращает на себя внимание следующий факт: заявление Трамп сделал на фоне известий о том, что его советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в скором времени собирается посетить российскую столицу. В ходе визита в Москву Болтон собирается встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.
Исходя из заявления Трампа, тема ДРСМД может стать главной в обсуждении.
Напомним, что договор был подписан Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года, с июня 1988 года он вступил в силу.
ДРСМД предусматривал уничтожение (в течение трёх лет) пусковых установок и ракет наземного базирования с радиусом поражения от 500 до 5,5 тыс. км. Ход уничтожения и итоги работы проверялись с обеих сторон инспекторами. Переговоры о подготовке такого договора были начаты ещё в начале 80-х годов.
Выход США из договора под надуманными предлогами и на основе голословных обвинений вновь ставит мир перед опасностью гонки вооружений. Важная задача для России состоит в том, чтобы не повторять ошибок СССР в области «штамповки оружия» и, не поддаваясь на провокации, продолжать планомерную (запланированную ранее) работу по модернизации Вооружённых сил.
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- Википедия
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