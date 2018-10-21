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Представитель МО РФ на "Эхе" рассказал о ценах на Т-34 и ППШ в годы войны

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Представители министерства обороны посещают эфиры радиостанции «Эхо Москвы». Одним из чиновников главного оборонного ведомства страны, посетившим эфир «Эха» (с весьма специфическим отношением этой радиостанции и её слушателей к самим Вооружённым силам России), стал директор департамента финансового обеспечения Евгений Пронский.

Чиновник Минобороны рассказал о финансовой составляющей вооружения Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Видимо, это был один из главных вопросов, интересующих аудиторию радиостанции.


По словам Евгения Пронского, на момент начала войны танк Т-34 оценивался в 269 тысяч советских рублей, а бомбардировщик Ил-4 стоил существенно больше – около 800 тысяч.



Евгений Пронский отметил, что в последующие годы цена танков и самолётов снижалась вследствие того, что промышленность нарастила массовость их производства.

Данные чиновника Минобороны РФ на 1942 год: танк Т-34 – 193 тыс. рублей, Ил-4 – 468 тыс. На 1945: Т-34 – 135 тысяч, Ил-4 – 380 тыс.

Помимо стоимости советской бронетехники и средств авиации Евгений Пронский коснулся и темы стоимости стрелкового оружия. Так легендарный ППШ в 1941 году выпускался по цене 500 рублей, а к концу войны его цена упала до 148 рублей.

Евгений Пронский отметил политику оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества в годы Великой Отечественной войны.
Использованы фотографии:
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