Совместима ли комедия с блокадой? Слушатели "Эха Москвы" отличились
Радиостанция «Эхо Москвы» решила поинтересоваться у своих радиослушателей их мнением по поводу многократно обсуждённого фильма «Праздник». Напомним, что речь идёт о проекте художественной киноленты, рассказывающей о встрече семьёй «на особом положении» Нового (1942-го) года в блокадном Ленинграде. Сам режиссёр объявил свой фильм «чёрной комедией», и сообщил о сборе народных пожертвований на завершение подготовки картины.
На фоне трансляции откровенных ляпов (загородный дом, где встречали Новый год в фильме, находился на оккупированной нацистами территории) создатели фильма обвиняют тех, кто высказался критически в адрес фильма: "...надо сначала комедию посмотреть, потом критиковать". В обсуждении самой идеи фильма его авторы, видимо, изначально отказывают.
Само сочетание «чёрная комедия» и блокада Ленинграда вызвало в стране широкий общественный резонанс. Страна, практически в каждой семье которой были или есть люди, столкнувшиеся с ужасами нацизма, крайне болезненно воспринимает идеи современных креативных режиссёров, которые, что уже странно, для своего комедийного креатива не могут найти других тем, кроме темы ленинградской блокады.
А это тот самый опрос на радиостанции «Эхо Москвы» с его весьма примечательными результатами:
Через ресурсы Интернета проголосовали более 20 тыс. слушателей «Эха». Большинство из них высказались, что это совмещать нельзя: 58%. При этом более трети опрошенных считают, что совмещать можно и нужно (34%). Остальные в опросе поучаствовали, но однозначно ответить затруднились.
Ещё более примечательны результаты опроса, для ответов на который радиослушатели использовали средства телефонии. В этом случае 51% считает, что совмещение чёрной комедии с блокадной темой – вполне «нормальное» явление. Остальные с этой точкой зрения согласиться не готовы. Нужно отметить, что по телефону на «Эхе» проголосовали только 100 человек.
«Военное обозрение» решило не проводить подобного опроса, так как полагает, что само обсуждение совместимости или несовместимости режиссёрского креатива в жанре комедии с трагедией Ленинграда и всей страны – это уже что-то неподобающее. Возможно, у кого-либо из наших читателей иное мнение на этот счёт.
На фоне трансляции откровенных ляпов (загородный дом, где встречали Новый год в фильме, находился на оккупированной нацистами территории) создатели фильма обвиняют тех, кто высказался критически в адрес фильма: "...надо сначала комедию посмотреть, потом критиковать". В обсуждении самой идеи фильма его авторы, видимо, изначально отказывают.
Само сочетание «чёрная комедия» и блокада Ленинграда вызвало в стране широкий общественный резонанс. Страна, практически в каждой семье которой были или есть люди, столкнувшиеся с ужасами нацизма, крайне болезненно воспринимает идеи современных креативных режиссёров, которые, что уже странно, для своего комедийного креатива не могут найти других тем, кроме темы ленинградской блокады.
А это тот самый опрос на радиостанции «Эхо Москвы» с его весьма примечательными результатами:
Совместимы ли чёрная комедия и история блокадного Ленинграда?
Через ресурсы Интернета проголосовали более 20 тыс. слушателей «Эха». Большинство из них высказались, что это совмещать нельзя: 58%. При этом более трети опрошенных считают, что совмещать можно и нужно (34%). Остальные в опросе поучаствовали, но однозначно ответить затруднились.
Ещё более примечательны результаты опроса, для ответов на который радиослушатели использовали средства телефонии. В этом случае 51% считает, что совмещение чёрной комедии с блокадной темой – вполне «нормальное» явление. Остальные с этой точкой зрения согласиться не готовы. Нужно отметить, что по телефону на «Эхе» проголосовали только 100 человек.
«Военное обозрение» решило не проводить подобного опроса, так как полагает, что само обсуждение совместимости или несовместимости режиссёрского креатива в жанре комедии с трагедией Ленинграда и всей страны – это уже что-то неподобающее. Возможно, у кого-либо из наших читателей иное мнение на этот счёт.
- Использованы фотографии:
- скрин "Эхо Москвы"
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