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Совместима ли комедия с блокадой? Слушатели "Эха Москвы" отличились

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Радиостанция «Эхо Москвы» решила поинтересоваться у своих радиослушателей их мнением по поводу многократно обсуждённого фильма «Праздник». Напомним, что речь идёт о проекте художественной киноленты, рассказывающей о встрече семьёй «на особом положении» Нового (1942-го) года в блокадном Ленинграде. Сам режиссёр объявил свой фильм «чёрной комедией», и сообщил о сборе народных пожертвований на завершение подготовки картины.

На фоне трансляции откровенных ляпов (загородный дом, где встречали Новый год в фильме, находился на оккупированной нацистами территории) создатели фильма обвиняют тех, кто высказался критически в адрес фильма: "...надо сначала комедию посмотреть, потом критиковать". В обсуждении самой идеи фильма его авторы, видимо, изначально отказывают.


Само сочетание «чёрная комедия» и блокада Ленинграда вызвало в стране широкий общественный резонанс. Страна, практически в каждой семье которой были или есть люди, столкнувшиеся с ужасами нацизма, крайне болезненно воспринимает идеи современных креативных режиссёров, которые, что уже странно, для своего комедийного креатива не могут найти других тем, кроме темы ленинградской блокады.

А это тот самый опрос на радиостанции «Эхо Москвы» с его весьма примечательными результатами:
Совместимы ли чёрная комедия и история блокадного Ленинграда?


Через ресурсы Интернета проголосовали более 20 тыс. слушателей «Эха». Большинство из них высказались, что это совмещать нельзя: 58%. При этом более трети опрошенных считают, что совмещать можно и нужно (34%). Остальные в опросе поучаствовали, но однозначно ответить затруднились.

Ещё более примечательны результаты опроса, для ответов на который радиослушатели использовали средства телефонии. В этом случае 51% считает, что совмещение чёрной комедии с блокадной темой – вполне «нормальное» явление. Остальные с этой точкой зрения согласиться не готовы. Нужно отметить, что по телефону на «Эхе» проголосовали только 100 человек.

Совместима ли комедия с блокадой? Слушатели "Эха Москвы" отличились


«Военное обозрение» решило не проводить подобного опроса, так как полагает, что само обсуждение совместимости или несовместимости режиссёрского креатива в жанре комедии с трагедией Ленинграда и всей страны – это уже что-то неподобающее. Возможно, у кого-либо из наших читателей иное мнение на этот счёт.
Использованы фотографии:
скрин "Эхо Москвы"
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