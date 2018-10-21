Киев готов ввести подразделение Нацгвардии в Закарпатье. Реакция местных
Киев явно продолжает идти по пути нагнетания обстановки в отношениях с соседней Венгрией. Суть дипломатического конфликта состоит в том, что Будапешт выступает против принятого на Украине закона «Об образовании», запрещающего обучение в школах на языках нацменьшинств. Кроме того, власти Венгрии выступили против милитаризации Закарпатья, в котором на Украине проживают десятки тысяч этнических венгров.
Однако угрозы Будапешта по поводу того, что он перекроет дорогу Украине в НАТО и ЕС, если та не изменит своей позиции, на Украине решили проигнорировать. В чём это заключается?
Мэр города Берегово Золтан Бабяк (имеющий венгерские корни) объявил, что в скором времени в город и окрестности Киев планирует ввести дополнительное подразделение национальной гвардии Украины.
Из заявления Бабяка в Фейсбуке:
В Венгрии восприняли это заявление мэра Берегово как возможный сигнал о том, что милитаризация района компактного проживания венгерского нацменьшинства на Украине продолжается.
Напомним, что ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто пожимал плечами, когда узнавал о готовности переброски сил и средств Украины к границам Венгрии.
Сийярто:
И в этот раз в Будапеште недоумевают, почему для «охраны правопорядка» может понадобиться переброска войск Нацгвардии в Берегово.
В Венгрии:
А это комментарии этнических венгров украинского Закарпатья к заявлению мэра Берегово по поводу размещения роты Нацгвардии (перевод с венгерского):
Maja Biro:
Árvay Viktória:
Показательные комментарии. Местные жители (жители Закарпатья) откровенно боятся украинских силовиков.
Однако угрозы Будапешта по поводу того, что он перекроет дорогу Украине в НАТО и ЕС, если та не изменит своей позиции, на Украине решили проигнорировать. В чём это заключается?
Мэр города Берегово Золтан Бабяк (имеющий венгерские корни) объявил, что в скором времени в город и окрестности Киев планирует ввести дополнительное подразделение национальной гвардии Украины.
Из заявления Бабяка в Фейсбуке:
С официальным визитом в Берегово сегодня побывали представители национальной гвардии Украины во главе с её командующим, генерал-полковником Юрием Аллеровым. Рассматривалась возможность размещения роты национальной гвардии в городе. Напомню, что национальная гвардия входит в систему Министерства внутренних дел. И в случае размещения её подразделения военнослужащие будут помогать правоохранительным органам, прежде всего национальной полиции, выполнять задачи по обеспечению и охране правопорядка в районе. Вопрос размещения в/ч на территории города в настоящее время не рассматривается.
В Венгрии восприняли это заявление мэра Берегово как возможный сигнал о том, что милитаризация района компактного проживания венгерского нацменьшинства на Украине продолжается.
Напомним, что ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто пожимал плечами, когда узнавал о готовности переброски сил и средств Украины к границам Венгрии.
Сийярто:
Украина собирается воевать со страной, входящей в НАТО?
И в этот раз в Будапеште недоумевают, почему для «охраны правопорядка» может понадобиться переброска войск Нацгвардии в Берегово.
В Венгрии:
Что, в этом городе с безопасностью всё хуже, чем на остальной части Украины? Безопасность в Киеве лучше бы обеспечили.
А это комментарии этнических венгров украинского Закарпатья к заявлению мэра Берегово по поводу размещения роты Нацгвардии (перевод с венгерского):
Maja Biro:
Нечего делать Нацгвардии в нашем маленьком городке. Мы будем находиться в страхе от их присутствия! И нужно провести голосование среди жителей района по этому вопросу.
Árvay Viktória:
Он (мэр) является сторонником размещения здесь украинских войск?Теперь появится ещё и военная база
Показательные комментарии. Местные жители (жители Закарпатья) откровенно боятся украинских силовиков.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/PublicPageBabjak
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