Киев готов ввести подразделение Нацгвардии в Закарпатье. Реакция местных

С официальным визитом в Берегово сегодня побывали представители национальной гвардии Украины во главе с её командующим, генерал-полковником Юрием Аллеровым. Рассматривалась возможность размещения роты национальной гвардии в городе. Напомню, что национальная гвардия входит в систему Министерства внутренних дел. И в случае размещения её подразделения военнослужащие будут помогать правоохранительным органам, прежде всего национальной полиции, выполнять задачи по обеспечению и охране правопорядка в районе. Вопрос размещения в/ч на территории города в настоящее время не рассматривается.



Украина собирается воевать со страной, входящей в НАТО?

Что, в этом городе с безопасностью всё хуже, чем на остальной части Украины? Безопасность в Киеве лучше бы обеспечили.

Нечего делать Нацгвардии в нашем маленьком городке. Мы будем находиться в страхе от их присутствия! И нужно провести голосование среди жителей района по этому вопросу.

Он (мэр) является сторонником размещения здесь украинских войск?Теперь появится ещё и военная база