Украина: В Азовское море вернётся самый мощный корабль ВМСУ
В Азовское море возвращается после ремонта «одна из самых мощных единиц украинских сил в этом районе» – корабль морской охраны проекта 205П (шифр «Тарантул») BG-32 «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны, сообщил в Фейсбуке национальный информационный портал «Тиск».
По данным ресурса, в ходе работ был осуществлен ремонт рулевых механизмов, винтов, валов и систем охлаждения, проведено техническое обслуживание балластных, топливных и масляных цистерн, установлены протекторы на подводной части корпуса. Сам корпус был вычищен и заново покрашен.
Также были проведены работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, говорится в материале.
«Донбасс» относится к типу пограничных сторожевых кораблей (ПСКР). Его водоизмещение – 238 тонн, длина – около 40 метров. Скорость – до 35 узлов, дальность хода – около 1900 миль (при скорости 11 узлов). Автономность – до 10 суток. Экипаж – 31 человек, в том числе 5 офицеров.
Корабль вооружён двумя спаренными 30-мм артиллерийскими установками Ак-230, пулеметом ДШКМ (12,7 мм), двумя пулеметами ПКМБ (7,62 мм), двенадцатью глубинными бомбами ББ-1.
Украинскими авторами отмечается, что «Донбасс» – один из немногих украинских кораблей, который «не был захвачен Россией» в Крыму в 2014 году.
Как ранее заявило украинское командование, ВМС страны не может достичь паритета с Россией в Азовском и Чёрном морях, но этого и не требуется – для противостояния «агрессору» достаточно будет «небольшого, но эффективного» флота, такого как в Швеции, Норвегии и Израиле. Таким образом, тема "противостояния агрессору" окончательно поглотила украинские элиты. Выборы приближаются.
Напомним, в прошлом месяце американский эксперт в журнале The American Conservative заявил, что база ВМС Украины на Азовском море не сможет дать сколько-нибудь серьезного ответа в случае возникновения конфликта. Те несколько кораблей, которыми располагает украинский флот, будут уничтожены «в считанные минуты».
По данным ресурса, в ходе работ был осуществлен ремонт рулевых механизмов, винтов, валов и систем охлаждения, проведено техническое обслуживание балластных, топливных и масляных цистерн, установлены протекторы на подводной части корпуса. Сам корпус был вычищен и заново покрашен.
Также были проведены работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, говорится в материале.
«Донбасс» относится к типу пограничных сторожевых кораблей (ПСКР). Его водоизмещение – 238 тонн, длина – около 40 метров. Скорость – до 35 узлов, дальность хода – около 1900 миль (при скорости 11 узлов). Автономность – до 10 суток. Экипаж – 31 человек, в том числе 5 офицеров.
Корабль вооружён двумя спаренными 30-мм артиллерийскими установками Ак-230, пулеметом ДШКМ (12,7 мм), двумя пулеметами ПКМБ (7,62 мм), двенадцатью глубинными бомбами ББ-1.
Украинскими авторами отмечается, что «Донбасс» – один из немногих украинских кораблей, который «не был захвачен Россией» в Крыму в 2014 году.
Как ранее заявило украинское командование, ВМС страны не может достичь паритета с Россией в Азовском и Чёрном морях, но этого и не требуется – для противостояния «агрессору» достаточно будет «небольшого, но эффективного» флота, такого как в Швеции, Норвегии и Израиле. Таким образом, тема "противостояния агрессору" окончательно поглотила украинские элиты. Выборы приближаются.
Напомним, в прошлом месяце американский эксперт в журнале The American Conservative заявил, что база ВМС Украины на Азовском море не сможет дать сколько-нибудь серьезного ответа в случае возникновения конфликта. Те несколько кораблей, которыми располагает украинский флот, будут уничтожены «в считанные минуты».
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