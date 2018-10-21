Готовятся к войне? Доклад ВМС США о морских транспортниках
В США фрагментарно опубликован доклад ВМС, направленный членам американского конгресса. В докладе говорится, что «если США готовы сражаться и совершенствовать свою безопасность», то необходимо обратить внимание на проблемы с транспортными кораблями, которые (корабли) могут использоваться в том числе для транспортировки войск и снаряжения. В тексте доклада указывается на то, что через 10 лет ВМС США столкнуться с существенным «модернизационным кризисом», так как сегодня наблюдается стремительный спад в оснащённости крупнотоннажными кораблями транспортного резерва.
Из доклада, который опубликован в американских СМИ:
Также отмечается, что вместе со снижением числа транспортных кораблей неминуемо будет фиксироваться снижение числа подводных лодок сопровождения. Нечего будет сопровождать...
На сегодняшний день принадлежащие государству суда рассматриваемого сегмента: 26 кораблей Sealift Command (MSC, КПМ, Командование морских перевозок США), включая корабли препозиционирования, 46 кораблей Резервных сил (RRF) и ещё 15 кораблей MSC отдельного класса погрузки-разгрузки.
Добавляется, что многие корабли RRF сегодня работают на устаревших двигателях. А к середина 2030-х годов, как говорится в докладе, ситуация без модернизации сведётся к тому, что силовые установки окончательно перестанут отвечать требованиям, и общий тоннаж морских транспортников составит около половины от реальной необходимости.
Все эти заявления можно было воспринять как внутреннее дело США с очередным желанием военнослужащих выбить дополнительное финансирование. Но на самом деле, всё куда более тревожно. На днях 46% опрошенных американских военных заявили, что они не исключают того, что США в ближайшие годы ввяжется в большую войну. Практически каждый второй! Ещё год назад этот показатель был практически на порядок меньше.
Для справки: корабли MSC (КПМ) - корабли боевого обеспечения, корабли для морских перевозок, корабли поддержки, корабли для выполнения специальных задач, а также упомянутые корабли препозиционирования - поддержка группы судов-складов с постоянным нахождением на борту вооружения и техники.
Из доклада, который опубликован в американских СМИ:
Мы уже сейчас сталкиваемся с необходимостью крупных затрат на ремонт и техническое обслуживание этого сегмента флота, с нехваткой персонала. Основная часть таких кораблей к 2028 году разменяет шестой десяток лет.
Также отмечается, что вместе со снижением числа транспортных кораблей неминуемо будет фиксироваться снижение числа подводных лодок сопровождения. Нечего будет сопровождать...
На сегодняшний день принадлежащие государству суда рассматриваемого сегмента: 26 кораблей Sealift Command (MSC, КПМ, Командование морских перевозок США), включая корабли препозиционирования, 46 кораблей Резервных сил (RRF) и ещё 15 кораблей MSC отдельного класса погрузки-разгрузки.
Добавляется, что многие корабли RRF сегодня работают на устаревших двигателях. А к середина 2030-х годов, как говорится в докладе, ситуация без модернизации сведётся к тому, что силовые установки окончательно перестанут отвечать требованиям, и общий тоннаж морских транспортников составит около половины от реальной необходимости.
Все эти заявления можно было воспринять как внутреннее дело США с очередным желанием военнослужащих выбить дополнительное финансирование. Но на самом деле, всё куда более тревожно. На днях 46% опрошенных американских военных заявили, что они не исключают того, что США в ближайшие годы ввяжется в большую войну. Практически каждый второй! Ещё год назад этот показатель был практически на порядок меньше.
Для справки: корабли MSC (КПМ) - корабли боевого обеспечения, корабли для морских перевозок, корабли поддержки, корабли для выполнения специальных задач, а также упомянутые корабли препозиционирования - поддержка группы судов-складов с постоянным нахождением на борту вооружения и техники.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/MSCdelivers
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