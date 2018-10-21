Готовятся к войне? Доклад ВМС США о морских транспортниках

Мы уже сейчас сталкиваемся с необходимостью крупных затрат на ремонт и техническое обслуживание этого сегмента флота, с нехваткой персонала. Основная часть таких кораблей к 2028 году разменяет шестой десяток лет.

В США фрагментарно опубликован доклад ВМС, направленный членам американского конгресса. В докладе говорится, что «если США готовы сражаться и совершенствовать свою безопасность», то необходимо обратить внимание на проблемы с транспортными кораблями, которые (корабли) могут использоваться в том числе для транспортировки войск и снаряжения. В тексте доклада указывается на то, что через 10 лет ВМС США столкнуться с существенным «модернизационным кризисом», так как сегодня наблюдается стремительный спад в оснащённости крупнотоннажными кораблями транспортного резерва.Из доклада, который опубликован в американских СМИ:Также отмечается, что вместе со снижением числа транспортных кораблей неминуемо будет фиксироваться снижение числа подводных лодок сопровождения. Нечего будет сопровождать...На сегодняшний день принадлежащие государству суда рассматриваемого сегмента: 26 кораблей Sealift Command (MSC, КПМ, Командование морских перевозок США), включая корабли препозиционирования, 46 кораблей Резервных сил (RRF) и ещё 15 кораблей MSC отдельного класса погрузки-разгрузки.Добавляется, что многие корабли RRF сегодня работают на устаревших двигателях. А к середина 2030-х годов, как говорится в докладе, ситуация без модернизации сведётся к тому, что силовые установки окончательно перестанут отвечать требованиям, и общий тоннаж морских транспортников составит около половины от реальной необходимости.Все эти заявления можно было воспринять как внутреннее дело США с очередным желанием военнослужащих выбить дополнительное финансирование. Но на самом деле, всё куда более тревожно. На днях 46% опрошенных американских военных заявили, что они не исключают того, что США в ближайшие годы ввяжется в большую войну. Практически каждый второй! Ещё год назад этот показатель был практически на порядок меньше.Для справки: корабли MSC (КПМ) - корабли боевого обеспечения, корабли для морских перевозок, корабли поддержки, корабли для выполнения специальных задач, а также упомянутые корабли препозиционирования - поддержка группы судов-складов с постоянным нахождением на борту вооружения и техники.