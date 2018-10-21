Американский эксперт: Су-27 не уступит и Су-35

Су-27СМ3 является самым передовым самолетом из оригинальной одноместной линии Су-27. Но Россия также располагает значительным количеством перспективных вариантов двухместного Су-30: Су-30м2 и Су-30СМ,

В то время как западная пресса постоянно пишет о самом передовом самолете ВКС РФ – Су-35, необходимо помнить, что большую часть российского парка истребителей составляют более старые машины – Су-27 в различных модификациях, пишет The National Interest Вместе с тем, старые, но модернизированные, истребители тоже «не промах» и имеют свои преимущества.Возможности базового Су-27 действительно ограничены. В плане «воздух-земля» они «очень просты», поскольку использовали только неуправляемые боеприпасы. По-настоящему многофункциональным самолет стал после модификации до уровня Су-27СМ. Истребитель получил лазерные управляемые бомбы и ракеты Х-29 и Р-77, говорится в материале.А версия Су-27СМ3 уже получила радар «Ирбис-Е» и более мощные двигатели. Кроме того, был усилен планер самолета и добавлены дополнительные точки подвески для ракет. СМ3 стал брать на борт на 3 тонны оружия больше, чем его предшественники.пишет автор.По его мнению, Су-30 в целом похожи на СМ3. Основное преимущество – это добавление векторизации тяги к двигателям, что делает самолет еще более маневренным. Однако на Су-30 не устанавливают «Ирбис-Е», что делает его потенциально хуже при отслеживании и поражении целей на большой дальности.Су-35, конечно, имеет все лучшие качества трех последних истребителей. Он обладает еще более мощными двигателями с регулируемым вектором тяги, радаром «Ирбис-Э», современным кокпитом и способен отстреливать практически весь комплект российского оружия класса «воздух-земля», отмечает издание.Но последняя модернизация (Су-27СМ3) мало чем уступает новейшему истребителю, зато имеет бесспорное преимущество – она значительно дешевле С-35.Единственная загвоздка, по словам эксперта, заключается в том, что модернизированные Су-27СМ3 составляет лишь около половины старого парка машин. Другая половина состоит их Су-27С/СМ/УБ, которые обладают значительно меньшими возможностями.Тем не менее, постепенно они практически все будут модернизированы. Хотя с появлением серийных Су-57 надобность в этом может отпасть, заключает автор.