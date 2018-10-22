Англия столетиями ведёт «тайную» войну с Россией

Неутихающие страсти вокруг отравления семьи Скрипалей в английском Солсбери, а также якобы неопровержимых улик, доказывающих вину российских спецслужб в этом деле, заставили авторов PolitRussia.com в своём очередном выпуске показать истинное лицо Великобритании. Они уверены, что Англия - это не белая пушистая субстанция, на территории которой отравили семью Скрипалей, а жестокий, расчётливый противник, который, если потребуется, отравит и 50 таких «скрипалей», если в этом увидит повод подставить Россию.Это безусловно было очевидно и до ролика "Уставшего оптимиста", но всё же познакомиться с высказанным мнением, не будет лишним.По мнению автора видео, Великобритания столетиями ведёт «тайную» войну с Россией. Для британских властей наша страна всегда считалась геополитическим врагом, и она всеми способами пыталась помешать развитию российского государства. Причём в большинстве случаев Лондон делал этом путём натравливания на русских народов, живущих по соседству, то есть действовал «чужими руками». Одновременно с этим британцы на всём протяжении взаимоотношений с Россией, пытались втянуть нашу страну в ненужные войны, ослабляя её, заставляя тратить ресурсы и силы. Первая мировая, как яркий тому пример.Более подробно о том, как Англия мастерски и коварно вела свою геополитическую войну против российского государства, можно узнать из ролика: