Новый китайский космический корабль полетит уже в следующем году

«Орион» и «Федерация»







Китай продолжает планомерное развитие собственной космической программы. На октябрь 2018 г. Поднебесная занимает лидирующую позицию по числу пусков. 27 против 25 у ближайшего конкурента в лице США. У РФ, к примеру, 10 пусков, из которых один был неудачным («Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10»).Уже в следующему году (2019-м) планируется осуществить запуск на орбиту полноразмерной модели пилотируемого транспортного корабля нового поколения ракетоносителем тяжелого класса SZ-5B («Чанчжэн-5», «Великий поход-5»). Данная ракета обладает грузоподъемностью в 25 тонн на низкую опорную орбиту. SZ-5B впервые полетела в 2016 году. Из двух пусков один окончился неудачно.В 2015 году впервые появились сведения о начале работ над заменой клонов «Союзов», кораблей «Шеньчжоу», которые к тому времени уже 16 лет (с момента первого полёта в 1999 году) исправно служили тайконавтам. В 2016 на ракете SZ-7 на орбиту была запущена масштабированная модель спускаемого аппарата для проверки работы посадочной системы, систем разделения, парашютов и надежности теплового экрана.В первоначально появившихся эскизах внешнего вида угадывались очертания разрабатываемого НАСА корабля «Орион». На последних опубликованных снимках у новой рабочей лошадки китайской космонавтики куда больше общего с российской «Федерацией» (по крайней мере, если судить по концептам Роскосмоса).Совпадают и задекларированные Китайской национальной космической администрацией (CNSA) цели. Как и американский, и российский корабль, безымянный КА должен быть многоразовым и совершать полеты к астероидам и Луне. Для осуществления исследований глубокого космоса предполагается разработка сервисного модуля большего размера. Это поднимет стартовый вес с 14 до 20 тонн. Вместимость – от 2 до 6 человек.С 2020 года при помощи SZ-5B Китай планирует начать постройку новой национальной орбитальной станции. В дальнейшем для полетов перспективного корабля к Луне предполагается разработка сверхтяжелой ракеты SZ-9.Постоянно смещающийся график работ по «Федерации» и новому ракетоносителю сверхтяжелого класса, способного доставить людей на орбиту нашего спутника, а также непрекращающийся поток проблем в космической индустрии РФ вкупе с трудностями в реализации программы «Орион» у НАСА могут создать условия, при которых КНР может опередить все остальные страны в исследовании космоса.