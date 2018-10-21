Госслужба по ЧС Украины о ситуации возле Ични
В Черниговской области зона поражения близ Ични после пожара на складах боеприпасов очищена от взрывоопасных предметов на 96%, передает УНИАН сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным обстоятельствам.
В госслужбе уточнили, что общая площадь загрязненной боеприпасами территории составляет 72 395 га, к настоящему времени разминировано 69 282 га, или 95,7%.
Сообщается, что населенные пункты вокруг складов полностью очищены, саперы перешли ближе к очагу возгорания и теперь заняты очищением 5-километровой, а кое-где и 3-километровой зоны.
Представители Минобороны в свою очередь констатировали, что уже в течение двух суток взрывов боеприпасов на складах не фиксировалось.
Согласно информации, к утру воскресенья в 20 населенных пунктах восстановлено 69 зданий. Ремонтные бригады восстанавливают кровли и вставляют в окна стекла. Такие жизненно важные системы Ичнянского района, как газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и стационарная телефонная связь работают в штатном режиме. В общей сложности в районе работают 7 восстановительных бригад.
По данным спасателей, всего с прилегающих территорий эвакуировано около 12,5 тыс. человек. В радиусе 30 км закрыто воздушное пространство, приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
В госслужбе напомнили, что по факту взрывов возбуждены два уголовных производства по признакам ч.3 ст.425 УК (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) и ст.113 УК (диверсия).
На ликвидацию последствий из фонда Кабмина выделили 100 млн. грн. По подсчетам издания, этих денег хватит на приобретение жилья 11 наиболее пострадавшим семьям, а также на других поврежденных помещений (квартир и домов).
К настоящему времени в больницах находятся 78 пострадавших, в том числе 11 детей.
Напомним, взрывы на 6 военном арсенале начались ночью 9 октября. Наиболее вероятной версией случившегося считается диверсия, так как первые взрывы, по словам очевидцем, прогремели одновременно в четырех разных местах арсенала.
В госслужбе уточнили, что общая площадь загрязненной боеприпасами территории составляет 72 395 га, к настоящему времени разминировано 69 282 га, или 95,7%.
Сообщается, что населенные пункты вокруг складов полностью очищены, саперы перешли ближе к очагу возгорания и теперь заняты очищением 5-километровой, а кое-где и 3-километровой зоны.
Представители Минобороны в свою очередь констатировали, что уже в течение двух суток взрывов боеприпасов на складах не фиксировалось.
Согласно информации, к утру воскресенья в 20 населенных пунктах восстановлено 69 зданий. Ремонтные бригады восстанавливают кровли и вставляют в окна стекла. Такие жизненно важные системы Ичнянского района, как газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и стационарная телефонная связь работают в штатном режиме. В общей сложности в районе работают 7 восстановительных бригад.
По данным спасателей, всего с прилегающих территорий эвакуировано около 12,5 тыс. человек. В радиусе 30 км закрыто воздушное пространство, приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
В госслужбе напомнили, что по факту взрывов возбуждены два уголовных производства по признакам ч.3 ст.425 УК (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) и ст.113 УК (диверсия).
На ликвидацию последствий из фонда Кабмина выделили 100 млн. грн. По подсчетам издания, этих денег хватит на приобретение жилья 11 наиболее пострадавшим семьям, а также на других поврежденных помещений (квартир и домов).
К настоящему времени в больницах находятся 78 пострадавших, в том числе 11 детей.
Напомним, взрывы на 6 военном арсенале начались ночью 9 октября. Наиболее вероятной версией случившегося считается диверсия, так как первые взрывы, по словам очевидцем, прогремели одновременно в четырех разных местах арсенала.
- Использованы фотографии:
- УНИАН, www.facebook.com
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