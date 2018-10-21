Австралийские СМИ: Калининград – растущая «головная боль» НАТО

Новые ракеты. Новые бункеры. Модернизированные авиабазы. Увеличенные запасы оружия . Москва что-то замышляет в своем Калининградском анклаве – военизированном форпосте, направленном в самое сердце Европы

Если они (РФ) хотят бросить нам вызов, то мы ответим таким же вызовом. Нас не запугать теми системами, которые находятся под Калининградом,