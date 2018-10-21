Австралийские СМИ: Калининград – растущая «головная боль» НАТО
Австралийский новостной портал News.com.au назвал укрепляющуюся в военном смысле Калининградскую область «ножом у горла НАТО» в Балтийском море.
По его данным, новые спутниковые снимки показывают активное развитие по крайней мере четырех ключевых военных объектов на территории области, «которая сидит, как колючка между Польшей, Балтийским морем и странами бывшего СССР, включая Латвию, Литву и Эстонию.
В последние годы этот регион является «растущей головной болью» НАТО. На его территории проведена модернизация хранилищ ядерного оружия. Рядом с портом Приморск уже завершен отдельный кластер из 40 новых бункеров, говорится в материале.
Руководство альянса обеспокоено действиями Москвы в Прибалтике, которые напоминают ему тактику Китая, который укрепляет свои отдаленные базы до такой степени, чтобы «запереть окружающий регион».
Напомним, с 25 по 7 ноября в Норвегии пройдут международные маневры НАТО Trident Juncture 2018, в которых примут участие около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны (29 стран НАТО плюс Финляндия и Швеция). В учении будет задействовано более 65 кораблей, около 150 летательных аппаратов. Несколько дней назад к берегам Норвегии подошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman.
В субботу стало известно, что американский авианосец с 90 самолетами на борту пересек Северный полярный круг и вошел в воды Арктики, где развернется один из этапов учения.
В НАТО уже заявили, что масштабные маневры станут ответом Москве на активность российских подлодок в Атлантике.
Новые ракеты. Новые бункеры. Модернизированные авиабазы. Увеличенные запасы оружия. Москва что-то замышляет в своем Калининградском анклаве – военизированном форпосте, направленном в самое сердце Европы, пишет автор.
По его данным, новые спутниковые снимки показывают активное развитие по крайней мере четырех ключевых военных объектов на территории области, «которая сидит, как колючка между Польшей, Балтийским морем и странами бывшего СССР, включая Латвию, Литву и Эстонию.
В последние годы этот регион является «растущей головной болью» НАТО. На его территории проведена модернизация хранилищ ядерного оружия. Рядом с портом Приморск уже завершен отдельный кластер из 40 новых бункеров, говорится в материале.
Если они (РФ) хотят бросить нам вызов, то мы ответим таким же вызовом. Нас не запугать теми системами, которые находятся под Калининградом,цитирует издание командующего силами ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго.
Руководство альянса обеспокоено действиями Москвы в Прибалтике, которые напоминают ему тактику Китая, который укрепляет свои отдаленные базы до такой степени, чтобы «запереть окружающий регион».
Напомним, с 25 по 7 ноября в Норвегии пройдут международные маневры НАТО Trident Juncture 2018, в которых примут участие около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны (29 стран НАТО плюс Финляндия и Швеция). В учении будет задействовано более 65 кораблей, около 150 летательных аппаратов. Несколько дней назад к берегам Норвегии подошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman.
В субботу стало известно, что американский авианосец с 90 самолетами на борту пересек Северный полярный круг и вошел в воды Арктики, где развернется один из этапов учения.
В НАТО уже заявили, что масштабные маневры станут ответом Москве на активность российских подлодок в Атлантике.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба Балтийского флота
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