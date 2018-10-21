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Австралийские СМИ: Калининград – растущая «головная боль» НАТО

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Австралийский новостной портал News.com.au назвал укрепляющуюся в военном смысле Калининградскую область «ножом у горла НАТО» в Балтийском море.

Австралийские СМИ: Калининград – растущая «головная боль» НАТО



Новые ракеты. Новые бункеры. Модернизированные авиабазы. Увеличенные запасы оружия. Москва что-то замышляет в своем Калининградском анклаве – военизированном форпосте, направленном в самое сердце Европы
, пишет автор.

По его данным, новые спутниковые снимки показывают активное развитие по крайней мере четырех ключевых военных объектов на территории области, «которая сидит, как колючка между Польшей, Балтийским морем и странами бывшего СССР, включая Латвию, Литву и Эстонию.

В последние годы этот регион является «растущей головной болью» НАТО. На его территории проведена модернизация хранилищ ядерного оружия. Рядом с портом Приморск уже завершен отдельный кластер из 40 новых бункеров, говорится в материале.

Если они (РФ) хотят бросить нам вызов, то мы ответим таким же вызовом. Нас не запугать теми системами, которые находятся под Калининградом,
цитирует издание командующего силами ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго.

Руководство альянса обеспокоено действиями Москвы в Прибалтике, которые напоминают ему тактику Китая, который укрепляет свои отдаленные базы до такой степени, чтобы «запереть окружающий регион».

Напомним, с 25 по 7 ноября в Норвегии пройдут международные маневры НАТО Trident Juncture 2018, в которых примут участие около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны (29 стран НАТО плюс Финляндия и Швеция). В учении будет задействовано более 65 кораблей, около 150 летательных аппаратов. Несколько дней назад к берегам Норвегии подошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman.

В субботу стало известно, что американский авианосец с 90 самолетами на борту пересек Северный полярный круг и вошел в воды Арктики, где развернется один из этапов учения.

В НАТО уже заявили, что масштабные маневры станут ответом Москве на активность российских подлодок в Атлантике.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Балтийского флота
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