Улица Трампа в Приштине? Американская заноза в сердце Европы
18 октября парламент Косово проголосовал за преобразование сил безопасности (Kosovo Security Force) в регулярную армию. По своим функциям KSF предназначались для внутренних задач. Их главная обязанность – реагировать на чрезвычайные ситуации. У армии, как мы знаем, на первый план выходит защита государства, его суверенитета и территориальной целостности. Таким образом, парламент Приштины завершил государственное строительство Косово.
С одобрения Вашингтона
С этим согласились не все. Например, депутаты от сербского меньшинства отказались участвовать в голосовании и даже покинули парламентские дебаты в знак протеста. Однако демарш сербов не повлиял на решение албанского большинства. Всё-таки за ним 100 из 120 депутатских мандатов. Поэтому косовские албанцы способны принимать абсолютно любое устраивающее их решение.
Впрочем, это не только внутреннее решение властей Косово. Своё слово сказали их заокеанские покровители. Вначале они настаивали на строгом соблюдении юридических процедур при создании регулярной армии, то есть внесении соответствующих изменений в конституцию (для этого требовалось согласие сербского меньшинства). Потом позволили провести решение об армии Косово простым парламентским большинством.
Получилось точно так же, как с объявлением независимости Республики Косово. Тогда албанцы не стали морочиться с референдумом, всё решило голосование сотни депутатов, что совсем неоднозначно восприняло мировое сообщество. Американцам пришлось сильно потрудиться, чтобы расширить круг стран, одобривших независимость самопровозглашённой Республики Косово.
В благодарность за это косовары назвали одну из улиц своей столицы в честь тогдашнего американского президента – Джорджа Буша-младшего. Улица Буша пересекла центральный бульвар Приштины, носящий имя другого президента США – Билла Клинтона, положившего начало всей этой косовской истории американскими бомбардировками Югославии.
Неизвестно, появится ли теперь в Приштине улица в честь Дональда Трампа. Ведь во время своего недавнего визита в Вашингтон президент Косово Х. Тачи и премьер-министр Р. Харадиная согласие на создание косовской регулярной армии получили не от Трампа, а от министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Встреча с Мэттисом была абсолютно логичным ходом для косоваров. С 1999 года (после окончания войны) безопасность Косово обеспечивают международные военные силы под руководством НАТО, а, значит, – США. Это так называемая миссия KFOR (Kosovo Force).Теперь её функции частично или полностью перейдут армии Косово, что повлияет на архитектуру безопасности в регионе.
Косвенно это подтвердил немецкой Deutsche Welle её источник в НАТО. «Косовские власти принимают решение об изменении мандата и структуры KSF, – сказал он, поясняя изданию сложившуюся ситуацию, – НАТО выступает за сохранение нынешнего мандата KSF, но Совет альянса на более позднем этапе рассмотрит вопрос о степени участия НАТО в Косово».
Согласовав с американцами создание собственной армии, косовары сделали реверанс и в сторону Европы. Спикер парламента Косово К. Весели встретился в Берлине с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле. После этой встречи Весели заявил СМИ, что с европейскими партнёрами достигнута договоренность о создании в Косово полноценных вооруженных сил.
«Мы – независимая и суверенная страна, – заявил спикер косовского парламента, – и мы будем создавать нашу армию в сотрудничестве с НАТО, бундесвером, а также американскими, британскими, французскими и итальянскими вооруженными силами». Впрочем, эксперты засомневались в такой многовекторности Косово. Её власти откровенно ориентируются на США, заслуженно считая свой государственный проект американским.
Между природным богатством и религиозным влиянием
Больших оснований для этого искать не надо. Многое лежит на поверхности. Достаточно вспомнить, как ловко прикрыли американцы военные преступления косоваров. Однажды бывший обвинитель Гаагского трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте перепутала координаты и вместо сербов обрушилась с обвинениями на косовских албанцев.
Дель Понте снискала себе репутацию «обличителя сербов», тем неожиданнее для многих стала выпущенная ею книга «Охота: я и военные преступники». В книге бывший прокурор рассказала о том, как «косовары потрошили сербов на органы». Дель Понте свидетельствует, что не менее 300 молодых сербов косовары вывезли в Албанию для изъятия внутренних органов.
Органы вырезали у живых. Люди умирали в страшных муках. На их страданиях полевые командиры косовских боевиков сделали себе состояния. Одним из них был Хашим Тачи по прозвищу Змей. На момент выхода в свет скандальной книги Тачи уже возглавлял правительство независимого Косово.
Мир замер в ожидании, но сенсации не случилось. Американские СМИ устроили дель Понте настоящую обструкцию. Её обвинили в подкупе свидетелей и прочих грехах. К травле прокурора подключился председатель Гаагского трибунала Теодор Мерон. Он заявил, что в течение процесса дель Понте «работала против американских интересов».
Про Хашима Тачи забыли. Змей благополучно перекочевал из кресла премьер-министра в кабинет президента Косово. С тех пор он возглавляет самопровозглашённую республику, несмотря на постоянно появляющиеся факты его преступлений во время войны с сербами, наркоторговлю и торговлю людьми. Тем не менее, Тачи сохраняется во власти. Теперь он станет ещё и главнокомандующим вооружёнными силами Косово.
Эксперты спорят о том, почему американцы так настойчиво опекают власти в Приштине. Они видят в этом экономические резоны. Дело в том, что Косово считают «кладовой Европы». Здесь сосредоточены крупнейшие на континенте месторождения никеля, кобальта, бокситов, магнезита, свинца и цинка.
Кроме этого богатства, в Косово есть ценные редкоземельные минералы: кадмий, германий, индий, талий и зеолит. Особый интерес представляют залежи лигнита (бурого угля). Их оценивают в 15 млрд. тонн. Перспектива эксплуатации месторождения лигнита простирается на 150-200 лет. Запасов хватит не только на то, чтобы развивать собственную теплоэнергетику, но и экспортировать энергию, удовлетворяя потребности всех европейцев.
Из этого проистекает важность контроля над благодатным регионом, значение которого со временем будет только нарастать. Сами косовары земные богатства освоить не смогут. Люди здесь бедны. Экономика самопровозглашённой республики держится в основном за счёт сферы обслуживания да поступления денег от косоваров, работающих за рубежом. Тем ценнее средства и роль заокеанских кураторов Косово.
Есть и другая экспертная точка зрения. Её истоки кроются в оценке войны на Балканах. Тогда многих удивило, что американцы пошли на конфликт с сербами, с которыми были союзниками во время двух мировых войн. Ответ нашли в том, что в Косово преобладают мусульмане (там даже местные цыгане исповедуют Ислам). Американцам, мол, выгодно иметь в центре Европы этакую свою подконтрольную занозу, которая бы педалировала религиозные противоречия на континенте.
С учётом рукотворного миграционного потока из мусульманских стран, случившегося в последние годы, эта версия не кажется неправдоподобной. В её пользу говорит и так называемая «дехристианилизация Балкан», когда при попустительстве или прямом участии войск НАТО во время войны в Югославии были разрушены 150 (практически все) православных храмов в Косово.
Как бы там ни было, во всех случаях просматривается откровенный интерес американцев. Они уже скупили все мало-мальски работоспособные предприятия самопровозглашённой республики и построили на её территории американскую военную базу Кэмп-Бондстил с бетонированными бомбоубежищами – вторую по величине в Европе после германского Рамштайна.
Судя по всему, теперь им потребовались помощники для выполнения грязной работы. Иначе чем объяснить согласие США на создание вооружённых сил в Косово. На деле получится, что возможности бывших албанских боевиков, занятых ранее внутренним контролем положения в республике, расширятся до участия во внешних операциях. И не только на границе с Сербией.
Случится это не завтра. Однако такой потенциал уже появился. Усилит его американское оружие, продавать которое так любит президент Дональд Трамп, пока не имеющий свою именную улицу в Приштине. Надолго ли?
С одобрения Вашингтона
С этим согласились не все. Например, депутаты от сербского меньшинства отказались участвовать в голосовании и даже покинули парламентские дебаты в знак протеста. Однако демарш сербов не повлиял на решение албанского большинства. Всё-таки за ним 100 из 120 депутатских мандатов. Поэтому косовские албанцы способны принимать абсолютно любое устраивающее их решение.
Впрочем, это не только внутреннее решение властей Косово. Своё слово сказали их заокеанские покровители. Вначале они настаивали на строгом соблюдении юридических процедур при создании регулярной армии, то есть внесении соответствующих изменений в конституцию (для этого требовалось согласие сербского меньшинства). Потом позволили провести решение об армии Косово простым парламентским большинством.
Получилось точно так же, как с объявлением независимости Республики Косово. Тогда албанцы не стали морочиться с референдумом, всё решило голосование сотни депутатов, что совсем неоднозначно восприняло мировое сообщество. Американцам пришлось сильно потрудиться, чтобы расширить круг стран, одобривших независимость самопровозглашённой Республики Косово.
В благодарность за это косовары назвали одну из улиц своей столицы в честь тогдашнего американского президента – Джорджа Буша-младшего. Улица Буша пересекла центральный бульвар Приштины, носящий имя другого президента США – Билла Клинтона, положившего начало всей этой косовской истории американскими бомбардировками Югославии.
Неизвестно, появится ли теперь в Приштине улица в честь Дональда Трампа. Ведь во время своего недавнего визита в Вашингтон президент Косово Х. Тачи и премьер-министр Р. Харадиная согласие на создание косовской регулярной армии получили не от Трампа, а от министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Встреча с Мэттисом была абсолютно логичным ходом для косоваров. С 1999 года (после окончания войны) безопасность Косово обеспечивают международные военные силы под руководством НАТО, а, значит, – США. Это так называемая миссия KFOR (Kosovo Force).Теперь её функции частично или полностью перейдут армии Косово, что повлияет на архитектуру безопасности в регионе.
Косвенно это подтвердил немецкой Deutsche Welle её источник в НАТО. «Косовские власти принимают решение об изменении мандата и структуры KSF, – сказал он, поясняя изданию сложившуюся ситуацию, – НАТО выступает за сохранение нынешнего мандата KSF, но Совет альянса на более позднем этапе рассмотрит вопрос о степени участия НАТО в Косово».
Согласовав с американцами создание собственной армии, косовары сделали реверанс и в сторону Европы. Спикер парламента Косово К. Весели встретился в Берлине с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле. После этой встречи Весели заявил СМИ, что с европейскими партнёрами достигнута договоренность о создании в Косово полноценных вооруженных сил.
«Мы – независимая и суверенная страна, – заявил спикер косовского парламента, – и мы будем создавать нашу армию в сотрудничестве с НАТО, бундесвером, а также американскими, британскими, французскими и итальянскими вооруженными силами». Впрочем, эксперты засомневались в такой многовекторности Косово. Её власти откровенно ориентируются на США, заслуженно считая свой государственный проект американским.
Между природным богатством и религиозным влиянием
Больших оснований для этого искать не надо. Многое лежит на поверхности. Достаточно вспомнить, как ловко прикрыли американцы военные преступления косоваров. Однажды бывший обвинитель Гаагского трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте перепутала координаты и вместо сербов обрушилась с обвинениями на косовских албанцев.
Дель Понте снискала себе репутацию «обличителя сербов», тем неожиданнее для многих стала выпущенная ею книга «Охота: я и военные преступники». В книге бывший прокурор рассказала о том, как «косовары потрошили сербов на органы». Дель Понте свидетельствует, что не менее 300 молодых сербов косовары вывезли в Албанию для изъятия внутренних органов.
Органы вырезали у живых. Люди умирали в страшных муках. На их страданиях полевые командиры косовских боевиков сделали себе состояния. Одним из них был Хашим Тачи по прозвищу Змей. На момент выхода в свет скандальной книги Тачи уже возглавлял правительство независимого Косово.
Мир замер в ожидании, но сенсации не случилось. Американские СМИ устроили дель Понте настоящую обструкцию. Её обвинили в подкупе свидетелей и прочих грехах. К травле прокурора подключился председатель Гаагского трибунала Теодор Мерон. Он заявил, что в течение процесса дель Понте «работала против американских интересов».
Про Хашима Тачи забыли. Змей благополучно перекочевал из кресла премьер-министра в кабинет президента Косово. С тех пор он возглавляет самопровозглашённую республику, несмотря на постоянно появляющиеся факты его преступлений во время войны с сербами, наркоторговлю и торговлю людьми. Тем не менее, Тачи сохраняется во власти. Теперь он станет ещё и главнокомандующим вооружёнными силами Косово.
Эксперты спорят о том, почему американцы так настойчиво опекают власти в Приштине. Они видят в этом экономические резоны. Дело в том, что Косово считают «кладовой Европы». Здесь сосредоточены крупнейшие на континенте месторождения никеля, кобальта, бокситов, магнезита, свинца и цинка.
Кроме этого богатства, в Косово есть ценные редкоземельные минералы: кадмий, германий, индий, талий и зеолит. Особый интерес представляют залежи лигнита (бурого угля). Их оценивают в 15 млрд. тонн. Перспектива эксплуатации месторождения лигнита простирается на 150-200 лет. Запасов хватит не только на то, чтобы развивать собственную теплоэнергетику, но и экспортировать энергию, удовлетворяя потребности всех европейцев.
Из этого проистекает важность контроля над благодатным регионом, значение которого со временем будет только нарастать. Сами косовары земные богатства освоить не смогут. Люди здесь бедны. Экономика самопровозглашённой республики держится в основном за счёт сферы обслуживания да поступления денег от косоваров, работающих за рубежом. Тем ценнее средства и роль заокеанских кураторов Косово.
Есть и другая экспертная точка зрения. Её истоки кроются в оценке войны на Балканах. Тогда многих удивило, что американцы пошли на конфликт с сербами, с которыми были союзниками во время двух мировых войн. Ответ нашли в том, что в Косово преобладают мусульмане (там даже местные цыгане исповедуют Ислам). Американцам, мол, выгодно иметь в центре Европы этакую свою подконтрольную занозу, которая бы педалировала религиозные противоречия на континенте.
С учётом рукотворного миграционного потока из мусульманских стран, случившегося в последние годы, эта версия не кажется неправдоподобной. В её пользу говорит и так называемая «дехристианилизация Балкан», когда при попустительстве или прямом участии войск НАТО во время войны в Югославии были разрушены 150 (практически все) православных храмов в Косово.
Как бы там ни было, во всех случаях просматривается откровенный интерес американцев. Они уже скупили все мало-мальски работоспособные предприятия самопровозглашённой республики и построили на её территории американскую военную базу Кэмп-Бондстил с бетонированными бомбоубежищами – вторую по величине в Европе после германского Рамштайна.
Судя по всему, теперь им потребовались помощники для выполнения грязной работы. Иначе чем объяснить согласие США на создание вооружённых сил в Косово. На деле получится, что возможности бывших албанских боевиков, занятых ранее внутренним контролем положения в республике, расширятся до участия во внешних операциях. И не только на границе с Сербией.
Случится это не завтра. Однако такой потенциал уже появился. Усилит его американское оружие, продавать которое так любит президент Дональд Трамп, пока не имеющий свою именную улицу в Приштине. Надолго ли?
- Автор:
- Геннадий Грановский
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