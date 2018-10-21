Показан страшный путь Рослякова в политехническом колледже. Видеофакты
Появились кадры, на которых запечатлён кровавый путь керченского убийцы в политехническом колледже. На кадрах видно, что убийца – студент 4-го курса Владислав Росляков – попадает в здание колледжа не с основного, а с запасного выхода, именно поэтому никаких препятствий для проноса сумки внушительных размеров на его пути и не возникло.
Записи камер видеонаблюдения дают понять, что убийца с откровенным хладнокровием проходит в здание, где не переодевается, как было изначально заявлено. Он уже шёл в этой одежде, в которой потом начал убивать людей. По кадрам становится понятно, что он оставил взрывное устройство в столовой, после чего продолжил движение с помповым ружьём в руках.
Росляков стрелял без разбору в каждого из тех, кто попадался на его пути. В одном из эпизодов видно, как он стреляет в идущего ему навстречу студента, тот разворачивается и пытается убежать, но убийца после этого стреляет парню в спину. Можно было бы сказать: «как последний подонок», но только в данном случае такая характеристика попросту неуместна на фоне всего того, что совершил этот «человек». Называть его человеком (без кавычек) крайне сложно.
На кадрах видно, что по корпусу Росляков перемещается в одиночку, легко перезаряжает оружие. Но на кадрах мелькает и вероятный сообщник убийцы. В частности, Росляков с ним здоровается, хотя это мог быть и обычный студент, не имеющий отношения к последовашему за этим массовому убийству.
Запечатлено и то, как Росляков стреляет по оргтехнике в одном из помещений.
Кадры представлены телеканалом "Вести.Крым" (видео 18+).
По этим кадрам отслеживается вся та драма, которая разыгралась в Керченском колледже и привела к гибели 20 человек. По официальным данным, Росляков покончил жизнь самоубийством.
Кадры являются важным материалом для работы следствия, а также, хочется надеяться, послужат созданию эффективных мер по повышению безопасности учебных заведений.
Но здесь нужно отметить, что Росляков цинично воспользовался нормой пожарной безопасности - тем, что запасной выход должен быть всегда открытым. Другой вопрос, что на этот запасной выход фактически нигде не обращают должного внимания: турникет есть только на центральном входе в здание.
Записи камер видеонаблюдения дают понять, что убийца с откровенным хладнокровием проходит в здание, где не переодевается, как было изначально заявлено. Он уже шёл в этой одежде, в которой потом начал убивать людей. По кадрам становится понятно, что он оставил взрывное устройство в столовой, после чего продолжил движение с помповым ружьём в руках.
Росляков стрелял без разбору в каждого из тех, кто попадался на его пути. В одном из эпизодов видно, как он стреляет в идущего ему навстречу студента, тот разворачивается и пытается убежать, но убийца после этого стреляет парню в спину. Можно было бы сказать: «как последний подонок», но только в данном случае такая характеристика попросту неуместна на фоне всего того, что совершил этот «человек». Называть его человеком (без кавычек) крайне сложно.
На кадрах видно, что по корпусу Росляков перемещается в одиночку, легко перезаряжает оружие. Но на кадрах мелькает и вероятный сообщник убийцы. В частности, Росляков с ним здоровается, хотя это мог быть и обычный студент, не имеющий отношения к последовашему за этим массовому убийству.
Запечатлено и то, как Росляков стреляет по оргтехнике в одном из помещений.
Кадры представлены телеканалом "Вести.Крым" (видео 18+).
По этим кадрам отслеживается вся та драма, которая разыгралась в Керченском колледже и привела к гибели 20 человек. По официальным данным, Росляков покончил жизнь самоубийством.
Кадры являются важным материалом для работы следствия, а также, хочется надеяться, послужат созданию эффективных мер по повышению безопасности учебных заведений.
Но здесь нужно отметить, что Росляков цинично воспользовался нормой пожарной безопасности - тем, что запасной выход должен быть всегда открытым. Другой вопрос, что на этот запасной выход фактически нигде не обращают должного внимания: турникет есть только на центральном входе в здание.
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