В РФ назвали три возможных сценария по МКС
Специалисты корпорации «Энергия» и Центра управления полетами разработали три варианта продолжения программы МКС на ближайшее время, передает РИА Новости.
По словам источника агентства, все сценарии рассчитаны из возможности запуска на орбиту пилотируемых и грузовых кораблей, а также исходя из технологической готовности космической техники и инфраструктуры на Земле.
По словам собеседника, варианты отличаются друг от друга только датами запусков к орбитальной станции. Все они в ближайшее время будут предложены руководству Роскосмоса для выбора и утверждения.
При этом он подчеркнул, что сценарий консервации МКС в подготовленных предложениях отсутствует.
Базовым для всех сценариев является запуск в начале декабря к МКС пилотируемого корабля со следующим экипажем. Сегодня на Байконуре уже идет подготовка корабля «Союз МС-11» к старту. Специалисты «Энергии» работают практически в 3 смены, добавил собеседник.
Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике: Носитель «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. При аварии никто не пострадал – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг эвакуировались на Землю в спасательной капсуле.
МКС является международным проектов, в котором участвуют 14 стран, в том числе РФ, США, Канада, Япония и ряд европейских стран.
В ноябре 1988 года Россия вывела на орбиту первый элемент станции – грузовой блок «Заря». В декабре того же года американский шаттл пристыковал к нему свой блок «Юнити». Затем были пристыкованы еще несколько российских и американских блоков.
Первая основная экспедиция была доставлена на МКС в ноябре 2000 года. С мая 2009 года на борту станции начал работу долговременный экипаж в составе 6 человек (доставлен в 2 приема).
В феврале 2010 года й совет по управлению МКС подтвердил, что не существует никаких известных технических ограничений на продолжение эксплуатации МКС после 2015 года. Соединенные Штаты предусмотрели дальнейшее использование станции по меньшей мере до 2020 года.
МКС – это самый посещаемый орбитальный комплекс в истории космонавтики. Если не считать повторных посещений, то к середине 2018 года на МКС побывал 231 космонавт и астронавт (на станции «Мир» в общей сложности – 104).
По словам источника агентства, все сценарии рассчитаны из возможности запуска на орбиту пилотируемых и грузовых кораблей, а также исходя из технологической готовности космической техники и инфраструктуры на Земле.
По словам собеседника, варианты отличаются друг от друга только датами запусков к орбитальной станции. Все они в ближайшее время будут предложены руководству Роскосмоса для выбора и утверждения.
При этом он подчеркнул, что сценарий консервации МКС в подготовленных предложениях отсутствует.
Базовым для всех сценариев является запуск в начале декабря к МКС пилотируемого корабля со следующим экипажем. Сегодня на Байконуре уже идет подготовка корабля «Союз МС-11» к старту. Специалисты «Энергии» работают практически в 3 смены, добавил собеседник.
Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике: Носитель «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. При аварии никто не пострадал – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг эвакуировались на Землю в спасательной капсуле.
МКС является международным проектов, в котором участвуют 14 стран, в том числе РФ, США, Канада, Япония и ряд европейских стран.
В ноябре 1988 года Россия вывела на орбиту первый элемент станции – грузовой блок «Заря». В декабре того же года американский шаттл пристыковал к нему свой блок «Юнити». Затем были пристыкованы еще несколько российских и американских блоков.
Первая основная экспедиция была доставлена на МКС в ноябре 2000 года. С мая 2009 года на борту станции начал работу долговременный экипаж в составе 6 человек (доставлен в 2 приема).
В феврале 2010 года й совет по управлению МКС подтвердил, что не существует никаких известных технических ограничений на продолжение эксплуатации МКС после 2015 года. Соединенные Штаты предусмотрели дальнейшее использование станции по меньшей мере до 2020 года.
МКС – это самый посещаемый орбитальный комплекс в истории космонавтики. Если не считать повторных посещений, то к середине 2018 года на МКС побывал 231 космонавт и астронавт (на станции «Мир» в общей сложности – 104).
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- https://w-dog.ru
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