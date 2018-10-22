Прибалтийские манкурты

Лет сорок тому назад Чингиз Айтматов написал знаменитый роман «И дольше века длится день» (позднее переиздававшийся под названием «Буранный полустанок»), в котором описал жестокие нравы средневековой Степи. Тогда победители из пленных делали манкуртов. Пленных связывали, натягивали на голову сырую кожу животного и оставляли под палящим солнцем на целый день. Кожа высыхала и стягивала головы несчастных, доставляя неимоверные муки. Большинство, не выдержав такой пытки, погибали. Выживали единицы. Но они теряли разум и память, слепо и беспрекословно повиновались своему хозяину и по его велению совершали любые преступные действия. Манкурт не узнавал даже родную мать и убивал её по приказу своего господина.Наблюдая события, происходящие сегодня в Прибалтике (да и в Польше), выражающиеся в русофобской истерии, поношении всего русского, сносе памятников советским воинам и превозношении прибалтийских эсэсовцев, невольно вспоминаешь степных бедняг, лишавшихся и памяти и разума.Прибалтийские политики, всплывшие в пене перестройки, даже не понимают, насколько дики их попытки представить пребывание их стран в составе СССР злом гораздо большим, нежели оккупация этих стран нацистской Германией. Это несмотря на то, что уже давно и во множестве источников опубликованы секретные германские документы, включая план «Ост», определявшие в том числе и судьбу прибалтийских народов в случае победы Германии.Так, в «меморандуме» Розенберга, рейхсминистра по делам оккупированных восточных территорий, от 2 апреля 1941 года предписывалось превращение Эстонии, Латвии и Литвы в «территорию немецкого расселения, призванную ассимилировать… местные элементы… Необходимо будет обеспечить отток значительных слоёв интеллигенции… в центральные русские области, затем приступить к заселению Прибалтики крупными массами немецких крестьян… не исключено переселение в эти районы также датчан, норвежцев, голландцев, а после победоносного окончания войны, и англичан, чтобы через одно или два поколения присоединить эту страну, уже полностью онемеченную, к коренным землям Германии».Гиммлер, кстати, преследуя ту же цель, намечал двадцатилетний план, который «должен включать полное онемечивание Эстонии и Латвии… мы должны это осуществить по возможности в течение 20 лет».Здесь примечательно, что в русле многовековой европейской политики «Дранг нах Остен» прибалтийские народы как таковые, в их национальном бытии и менталитете, не причисляются к европейским народам, и их следует или в значительной степени заменить переселенцами из Европы, или полностью онемечить. При этом ни в России, ни тем более в СССР, с его политикой интернационализма, не проводилось какой-либо целенаправленной политики русификации прибалтийских народов.Означенная же выше политика нацистской Германии ничем иным, как геноцидом, не является. Однако нынешнее поколение прибалтов плюёт в сторону России и устраивает парады эсэсовцев. Объяснить это чем-то иным, нежели потерей памяти и разума невозможно.Печальна судьба манкуртов. И пусть сегодня «онемечивание» прибалтийских народов осуществляется не столько на землях собственно Прибалтики, а в ходе вынужденных для выживания поездок на клубничные грядки Европы (с последующим переездом на ПМЖ всей семьёй), конечный результат европеизации будет тем же: потеря собственной культуры, самоидентичности и вымирание этих народов. Что и наблюдаем в текущей действительности.Думаю, в общих интересах помочь нашим соседям восстановить память и включить разум. Следовало бы нашим государственным и общественным структурам почаще напоминать этим соседям о судьбе, которую Европа готовила им в прошлом, и объяснять вектор их сегодняшнего движения.И, конечно, жёстко указать на их неблагодарность и непорядочность, потребовать прекращения глумления над могилами павших советских воинов.